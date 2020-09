很漂亮~ 加速卡的掉率效果应该仅针对普卡吧?限量也适用的话就有点厉害了...... 克隆卡比较适合欧皇,我们这种非酋只能在同等卡之间换换,凑屋顶倒是方便了! 粉碎卡是为了减轻机器人一号二号的工作压力么?以后两个垃圾桶不会爆满了~

--------------------

All or nothing, now or never!