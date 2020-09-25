【打劫事件】《佩德罗·阿莫多瓦作品系列》发行

《佩德罗·阿莫多瓦作品系列》发行期间，很多小伙伴遭到了被破防后30秒内，甚至10秒内，甚至同1秒，被劫走的情况。
本人用自己大小号测试了7次无一成功，严重怀疑劫匪有骚操作。
进卡片大富翁微信群，发伞消息第一时间掌握。官方邀请帖：http://group.mtime.com/card/discussion/3966434/
《佩德罗·阿莫多瓦作品系列》发行期间，很多小伙伴遭到了被破防后30秒内，甚至10秒内，甚至同1秒，被劫走的情况。
本人用自己大小号测试了7次无一成功，严重怀疑劫匪有骚操作。
上图一张
我是很多年前的劫匪，因为被他们的单方面的霸王条款回收了好几百张限量之后不玩了，昨天赶上限量就又玩了一下，很多年没玩，心里还是想着以前群组的老技术贴，不过现在的人不会给你那些秒让你打第二次。今天就被人暂停冻结了，自己2小时只刷了1张，放着这么多刷卡，打卡的外挂不管，看看现在卡片还有多少人玩，官方从头到尾自己多少骚操作自己心里没数吗？
35张剪刀手，30张MJ，还有数不清的在现在算很值钱的限量卡被回收，看见落到变成别人手里，变成自己交易不起，看见半小时内别人就能刷出来个回归屋顶，来，卡片机器人，你告诉我，这游戏让你们现在弄成没人玩，你们敢说自己一点问题没有？
我昨晚就是10秒防盗之内被劫了两张，关键三个小时一共就刷了四张！！不过那个蕾玖还算有良心还我了，其他的就不了了之了，真的觉得很没意义了这个游戏，真心爱电影，爱集卡，不会技术的小透明（09年入坑）在这里根本活不下去，很多时候吭哧吭哧一晚上，浑身酸痛只为核桃，最后什么也没有，就特么五张都凑不齐！！！而很多人卡多的40格放不下（佩服那种开大几十个号的人，外挂除外！）
卡片出了那么多BUG的时候都没有退游，但是真的受不了外挂+打劫的了，这游戏还剩多少人啊？打劫外挂那么多卡到底用来干嘛？？把爱玩的人都逼退了，你们守着最后一片土地吗？你们是守墓的吗？？？
官方，你的卡都送给外挂好了，让他们去狂欢吧
建议过几次废弃打劫卡。理由很简单：游戏要优化玩家体验，而打劫卡破坏了很多玩家的正常游戏体验且没有有效的反制措施。产品经理如果想要游戏吸引新玩家，保持活跃度，就应该最大限度地提高玩家体验，增加有利于良性互动的道具卡，而不是固守着个给人添堵的陈旧设计不变。人设计出来的游戏，没有什么东西是理所当然的，只有不断调整、改版以适应玩家需求的措施。
P. S. 因为我老骂劫匪的缘故，有人说我不尊重游戏规则。这里我必须说：首先，劫匪、流氓都不是什么好词，即便你可以用，也不能将流氓、打劫、奴隶这种活美化，它更无法给被劫者的心情带来光明。拿别人的卡中饱私囊，被真正有损失的人骂是正常的。又想打劫，又想让别人好心好气对你，这叫即当婊子又立牌坊，劫完别人之后把自己口袋清干净防打劫，这叫双标，都不是什么招人喜欢的行为；其次，即使废了打劫卡对劫匪也有好处，合完卡直接下线，省了放散卡的时间，这不是另一种体验提升吗？第三，打劫卡的设置是为了提高游戏的趣味性而插在其中的游戏功能，是功能而不是规则，如果多数玩家不喜欢这个设置，玩家流失严重，那产品经理马上会修改产品功能，这才是规则，是任何一款大小游戏的生存法则。
P. P. S. 限量卡被劫，损失最重的是忠实老玩家。15年前我刷限量都是单号，1500套的能刷全，1000套以下的靠买，玩的时间通常不会超过一个小时，想合的合，不想合的卖来赚钱，不追求大满贯，也有一定娱乐性。但是15情人滑铁卢之后，我退坑四年没玩。你可以想象一下单号玩家或者非深度玩家仅仅刷到的两张限量被劫走是什么心情，而且是在设了防盗了情况下被两个劫匪在1秒内接连打劫且一次命中。卡片现在只有两种人，一种是一次开十来个号、甚至几十个号、一坐就几个小时、甚至通宵的大刷子（未成年人要是敢这么玩的话会被国家抓去做防沉迷教育），一种就是号不多，随便合卡玩玩，到了发限量时一套都刷不全的老玩家。游戏到此群里仅剩250人不到，基本都是能刷到卡、有很多小号的人，他们是忠实、可能忠实到会有一点点偏执、愿意在游戏上耗费大量时间、精力的玩家，而正常游戏环境难道不应该是普通玩家多于骨灰级玩家吗？
如今的群里，大家每次风风火火刷限量，刷完后等更大的大佬囤卡救市，这确实听起来不是很有人情味……我只是个喜欢集卡这件事本身的人，我希望更多人因为单纯的喜好享受这个游戏，不管是对电影对卡片还是对设计（海报设计及卡片设计），它不应该是个金钱游戏，也不应该是个充斥着打劫和悬殊贫富差距的野蛮社会。
最后，劫匪真的别义正言辞地喊冤了，回忆一下你们劫的卡曾经属于谁吧，做个人。