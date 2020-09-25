【打劫事件】《佩德罗·阿莫多瓦作品系列》发行

我昨晚就是10秒防盗之内被劫了两张，关键三个小时一共就刷了四张！！不过那个蕾玖还算有良心还我了，其他的就不了了之了，真的觉得很没意义了这个游戏，真心爱电影，爱集卡，不会技术的小透明（09年入坑）在这里根本活不下去，很多时候吭哧吭哧一晚上，浑身酸痛只为核桃，最后什么也没有，就特么五张都凑不齐！！！而很多人卡多的40格放不下（佩服那种开大几十个号的人，外挂除外！）

卡片出了那么多BUG的时候都没有退游，但是真的受不了外挂+打劫的了，这游戏还剩多少人啊？打劫外挂那么多卡到底用来干嘛？？把爱玩的人都逼退了，你们守着最后一片土地吗？你们是守墓的吗？？？

官方，你的卡都送给外挂好了，让他们去狂欢吧