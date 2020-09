【打劫事件】《佩德罗·阿莫多瓦作品系列》发行

建议过几次废弃打劫卡。理由很简单:游戏要优化玩家体验,而打劫卡破坏了很多玩家的正常游戏体验且没有有效的反制措施。产品经理如果想要游戏吸引新玩家,保持活跃度,就应该最大限度地提高玩家体验,增加有利于良性互动的道具卡,而不是固守着个给人添堵的陈旧设计不变。人设计出来的游戏,没有什么东西是理所当然的,只有不断调整、改版以适应玩家需求的措施。 P. S. 因为我老骂劫匪的缘故,有人说我不尊重游戏规则。这里我必须说:首先,劫匪、流氓都不是什么好词,即便你可以用,也不能将流氓、打劫、奴隶这种活美化,它更无法给被劫者的心情带来光明。拿别人的卡中饱私囊,被真正有损失的人骂是正常的。又想打劫,又想让别人好心好气对你,这叫即当婊子又立牌坊,劫完别人之后把自己口袋清干净防打劫,这叫双标,都不是什么招人喜欢的行为;其次,即使废了打劫卡对劫匪也有好处,合完卡直接下线,省了放散卡的时间,这不是另一种体验提升吗?第三,打劫卡的设置是为了提高游戏的趣味性而插在其中的游戏功能,是功能而不是规则,如果多数玩家不喜欢这个设置,玩家流失严重,那产品经理马上会修改产品功能,这才是规则,是任何一款大小游戏的生存法则。 P. P. S. 限量卡被劫,损失最重的是忠实老玩家。15年前我刷限量都是单号,1500套的能刷全,1000套以下的靠买,玩的时间通常不会超过一个小时,想合的合,不想合的卖来赚钱,不追求大满贯,也有一定娱乐性。但是15情人滑铁卢之后,我退坑四年没玩。你可以想象一下单号玩家或者非深度玩家仅仅刷到的两张限量被劫走是什么心情,而且是在设了防盗了情况下被两个劫匪在1秒内接连打劫且一次命中。卡片现在只有两种人,一种是一次开十来个号、甚至几十个号、一坐就几个小时、甚至通宵的大刷子(未成年人要是敢这么玩的话会被国家抓去做防沉迷教育),一种就是号不多,随便合卡玩玩,到了发限量时一套都刷不全的老玩家。游戏到此群里仅剩250人不到,基本都是能刷到卡、有很多小号的人,他们是忠实、可能忠实到会有一点点偏执、愿意在游戏上耗费大量时间、精力的玩家,而正常游戏环境难道不应该是普通玩家多于骨灰级玩家吗? 如今的群里,大家每次风风火火刷限量,刷完后等更大的大佬囤卡救市,这确实听起来不是很有人情味……我只是个喜欢集卡这件事本身的人,我希望更多人因为单纯的喜好享受这个游戏,不管是对电影对卡片还是对设计(海报设计及卡片设计),它不应该是个金钱游戏,也不应该是个充斥着打劫和悬殊贫富差距的野蛮社会。 最后,劫匪真的别义正言辞地喊冤了,回忆一下你们劫的卡曾经属于谁吧,做个人。

