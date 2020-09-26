事情简单说，9月24号发行限量期间打劫限量卡，转天发现被封。

打劫限量的问题有人要喷的话，请喷，这个帖子说的不是这个问题。

我是从国庆节限量开始玩这个游戏的，中间被回收了好几百张限量卡的屋顶，就不玩了，最近偶然看发行限量，就想着玩了几个小时。然后发生了上述的事情，找机器人申诉，机器人最后的处理态度是，让发群组，让大家评判。可以，但是，我想问，关于使用没使用外挂的事情，后台没有办法查不清楚，需要群组来评判是么？那当初回收限量的事情为什么不让大家来投票评判呢？有点意思。

其他截图我没有，我也进不去游戏，我自己也有删除道具卡使用信息和交易信息的习惯，手里只有和机器人对话的截图，各位愿意看就看吧。

看机器人最后的几条回复中，问我“请问是怎么做到的？”这不是诱导性审问么？我没做过的事情，问我怎么做到的..另外也有人发帖说这些事情，我从中截取了几张图

图中可以看到，我的打劫卡都是打到防御卡上了，至于其他事情，在我和机器人的对话中我已经说的很清楚了。图中显示打成功的那几个角色也不是我的小号和任何关联号。

最后，游戏我可以不玩，这游戏多我少我一个完全无所谓。那些想谴责我打劫限量的，请随意，我这里说的只是被莫须有说使用外挂的事情。机器人，如果你们的后台确定不能或者没能力查到什么而要依靠群组的话，这帖是否合格，是否如你所愿了