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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>应机器人要求发帖

应机器人要求发帖

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2020-9-26 11:22:03

事情简单说，9月24号发行限量期间打劫限量卡，转天发现被封。

打劫限量的问题有人要喷的话，请喷，这个帖子说的不是这个问题。

我是从国庆节限量开始玩这个游戏的，中间被回收了好几百张限量卡的屋顶，就不玩了，最近偶然看发行限量，就想着玩了几个小时。然后发生了上述的事情，找机器人申诉，机器人最后的处理态度是，让发群组，让大家评判。可以，但是，我想问，关于使用没使用外挂的事情，后台没有办法查不清楚，需要群组来评判是么？那当初回收限量的事情为什么不让大家来投票评判呢？有点意思。

其他截图我没有，我也进不去游戏，我自己也有删除道具卡使用信息和交易信息的习惯，手里只有和机器人对话的截图，各位愿意看就看吧。

 

看机器人最后的几条回复中，问我“请问是怎么做到的？”这不是诱导性审问么？我没做过的事情，问我怎么做到的..另外也有人发帖说这些事情，我从中截取了几张图

 

图中可以看到，我的打劫卡都是打到防御卡上了，至于其他事情，在我和机器人的对话中我已经说的很清楚了。图中显示打成功的那几个角色也不是我的小号和任何关联号。

 

最后，游戏我可以不玩，这游戏多我少我一个完全无所谓。那些想谴责我打劫限量的，请随意，我这里说的只是被莫须有说使用外挂的事情。机器人，如果你们的后台确定不能或者没能力查到什么而要依靠群组的话，这帖是否合格，是否如你所愿了

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楼主

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2020-9-26 13:58:06

上图避重就轻，不可做自我辩解证据，驳回，重诉

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1 楼

小欣欣666 7434589

小欣欣666

 
 
2020-9-26 15:15:07
那请你给我上一张图，能确实证明我使用了机器人所说的外挂，谢谢
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 15:18:33
我对你有印象，我的截图是从你发的帖子里截取的，自己好好看清楚吧，我的打劫卡都打在了你的防盗卡上，而打走你卡的人既不是我的小号也和我没有任何关系。其他的我没什么可说的了
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 14:24:40

以事实为依据,以法律为准绳。找到证据就销号，找不到证据就恢复，疑罪从无！

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铁公鸡，一毛不拔
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2 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

2020-9-26 14:26:37

真不要脸，还不敢承认。还我限量

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3 楼

ax163 4014788

ax163

 
 
2020-9-26 15:14:37
就你这楼不是正证明了我的打劫卡被你的防御卡抵消了么？打走你限量的人既不是我的小号也和我没有任何关系。
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 14:47:31

不观全局无权置评，控方诉方疯狂举证吧~

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4 楼

无奈兽 4863940

无奈兽

2020-9-26 15:03:51

he~ tui ~

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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5 楼

丸子汉 4915635

丸子汉

2020-9-26 15:19:26

建议技术人员查一下首次破防和之后被打劫的所有记录，统计劫匪在对方首次破防后30秒内打劫成功的概率。个人觉得概率超10%，甚至5%都算异常

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进卡片大富翁微信群，发伞消息第一时间掌握。官方邀请帖：http://group.mtime.com/card/discussion/3966434/
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6 楼

See兄 1058296

See兄

 
 
2020-9-26 15:24:16
我在主楼里和机器人的私信中说的很清楚了，我明白30秒之后才能第二次打劫的机制，而现在的人不会给你这个机会。所以我一般不做连续的2次打劫。但凡有的话也只是因为卡片界面卡了，而且也从来没因为这个打劫到，我不知道这样说楼上那些看了图都非说是我有罪的人能明白不
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 15:21:44

我该说的都说了，楼上有2个回复的人 我最后的3张截图就是选用你们别的帖子里的截图，能看明白的人会清楚我的打劫卡都打在你们防盗卡上了，而另外劫走你们的人不是我的小号也和我没有任何关联，这个机器人后台可以查，如何他们连这个都查不清，那我真没什么说的了。

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7 楼

東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 16:31:16

一个基本道理：游戏是娱乐产品，需要好的用户体验才能发展。破坏用户体验的功能，要么改，要么把游戏拖死。

打劫卡这一功能，本质上是一人受益全局遭殃，这种东西的存在本来就是破坏游戏体验的，它引入的是一个反道德的概念，就像一些游戏里的“杀人”一样。不过有区别的是，在游戏里被杀不会真的死，但被打劫卡打到就真的会失去一张卡，这种代价在玩家眼里是真实的，所以没有人喜欢劫匪，虽然不一定讨厌打劫的那个人，但一定讨厌劫匪，同时你也不难发现，其实爱打劫的也不多，要不晓棠就不会这么红。

我觉得劫匪维权，首先情感上肯定是吃亏的，再者在游戏规则上，尽管不触犯规则但破坏了游戏多数用户的体验——这往往比犯规还要严重，因为伤害游戏体验就是让游戏无法生存，当然你说的外挂问题也一样，这个给玩家带来心里落差，很多人因此退坑。

所以于公于私、感性或理性，我都不会站在你这边。我依然倡议游戏设计者或维护者取消打劫卡这种影响体验的东西，但是如何让这个游戏规模从现在的200余人回到鼎盛时期，我也不知道，也许没有办法了，因为很多人都刷不到限量走了，像2015年的我一样。

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It's not the end
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8 楼

Hanson 1008801

Hanson

2020-9-26 16:37:28
你的意思是你只负责打第一波，（也就是破防）
然后其他人的行为都跟你无关？
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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9 楼

致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-9-26 16:40:42
我觉得您这意思也是上来就扣帽子，没有什么第一波不第一波，我只是打劫卡碰上了防盗卡，我自己知道30秒之后才能再打劫的原理，我不会浪费打劫卡再去劫，后面别人干什么和我没关系，我也 没有您话里话外的任何组织同伙，这样说您能听懂了么？管理员同志
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 16:46:16
还我的意思，你从哪里理解出来我是您那意思~没事，我还是那句话 游戏大不了不玩，少我一个，你们还能多分点回收的限量，身为管理员，这就是你处理事情的态度，上来就扣帽子，厉害，所谓的机器人不在屏幕后不也是人么，看出来了。最后再回你一句，我玩这游戏时间很长，从来没用过违规的手段，你也别在这里玩什么文字游戏。
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 16:54:05
我可没有幻想，你是不是打的都是第一波，上面的截图信息清清楚楚
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-9-26 16:55:30
而且现在看上去，你也是受害者对吧？ 每次都非自愿的为别人破防，然后自己什么也没得到
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-9-26 16:55:41
你这理解能力，厉害，我手快，打到了第一次，就成了第一波，就变成了别人的共犯？就成了有组织？牛P
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 16:57:44
行了，我看出来了，管理员大人觉得我干的事情就是有组织有纪律的，本来发这帖就是应机器人要求。我只是个普通的打劫者，我一没组织，二没使用任何违规手段，玩文字游戏，您比我厉害，我没什么可说的了，在这里回复你们也怪累的。
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 17:02:05
现在的情况无法让人信服-----这一切都是巧合。
为了测试是否系统BUG，我还专门拿2个不同号，用同样的时间打劫，成功率为0
就像你前面说的，30秒左右防御力会下降，成功率会提高，这个大家都知道，也肯定接受。
但这次全部是1秒2秒3秒,,,,还有0秒的。
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-9-26 17:09:29
你不用一再强调你自己试了，试的不光你一个人，楼上的SEE兄也试了，大家都知道是不可能。
我最后再说2点，第一，我没有用任何非法手段，我打劫到的限量时不是恰好也是这样我不知道，但从其他帖子和楼上的图里可以看到，我没有成功。第二，我没有您所说的任何组织或者什么其他乱七八糟的东西，你们管理员也好后台程序管理也好，希望你们认真查，别总玩什么文字游戏了，谢谢
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 16:44:47
多说无用，来微信掰头
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10 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

 
 
2020-9-26 16:49:35
微信上说能说出花来么？我能说的都说了
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 16:52:27
大号掰头，小号多说无益
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11 楼

咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

 
 
2020-9-26 16:54:41
我回你话只是为了堵你看热闹的样子，这和什么号有什么关系。不会再回复你了
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 16:57:12
词穷就躲，惯用套路，有理的人不会躲的
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咚咚锵的美丽传说 2123665

咚咚锵的美丽传说

2020-9-26 16:59:27
我能说的我都说了，您还想让我说什么，你说啥就是啥吧
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 16:54:58

"我明白30秒之后才能第二次打劫的机制，而现在的人不会给你这个机会。所以我一般不做连续的2次打劫。但凡有的话也只是因为卡片界面卡了，而且也从来没因为这个打劫到"


你的意思是否是在说，其实昨晚你都只是玩玩而已，查着卡呢，碰巧人家有，你就试试，明知道一张是打不到的，你还是要打，就是玩玩而已是吗？

那你图什么？娱乐而已吗？我不认为劫匪就是图个乐子？打不打得到不重要，不存在的。


我没有被你打劫过限量，单纯对这句话存疑。另外，有好方法分享出来啊，大家都能秒打，大家就不会骂你了啊。

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总有刁民想害朕
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12 楼

KatherineDepp 4217896

KatherineDepp

 
 
2020-9-26 17:02:07
不，我昨晚就是看发限量了，想再玩玩打劫。也许这句话又会为别人玩文字游戏，没事。我对于打劫的理解，现在这个游戏，那种新手完全不懂得装防御卡的很少了。我只是赌一个概率，赌碰巧对方没有装防盗卡，就是这意思。
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 17:36:26
再次回答您的问题，您问我图什么，我只觉得这次限量符合我的审美，想碰碰运气看看能不能弄个屋顶，就是这样。
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 17:21:37
如果是我的小号正规打劫被机锅封了，我肯定会用大号骂他的呵呵。
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我无门无派，支持所有真爱。
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13 楼

留校察看 4734470

留校察看

 
 
2020-9-26 17:26:45
我不知道您这样话里话外的是什么意思，觉得我理亏所以不敢用大号么？这和大号小号有什么关系么？您有您的处事方式，我不加干涉，我是对机器人这种什么都不去后台查就直接封号的做法心寒了。我也不怕告诉您，我现在被封禁的号里就有1个40格的满限量箱子，里面全是老限量，没事儿，你们可以继续以自己的恶意来揣测我。还是那句话，游戏我可以不玩，限量回收了都给你们也没事儿，但是我没干的事情就是没干
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 17:28:56
没办法，小号说什么大家都不会信的。
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我无门无派，支持所有真爱。
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留校察看 4734470

留校察看

2020-9-26 17:29:39
这理论可以，大号说什么大家都信呗？这理论有点可笑。，没事儿，这件事情我最多和机器讨论完这周末，我能说的都说了，也说不出什么花来。他让我来群组发帖的一个目的我猜测有可能就是想让大家多来质疑我，再抓我的文字游戏，没什么。周末过后我按照您的处理问题方式，上大号，所谓的大号在大佬们面前也不过是小号，我看看是否如 您所说存在这种大小号的区别。
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 17:47:18
多说一句，换大号的意义是什么？看有没有多些人认识，靠人缘帮着多说说话？有没有违规不是靠认真公平的调查，原来是靠人缘么？
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東雄平 2186193

東雄平

 
 
2020-9-26 19:44:08

最后的回复，再占一层楼。

首先放上和机器人后续最后的几张私信

 

我又仔细看了一遍，机器人一开始说查到我用代码操作，一会儿又说是怀疑，我想问下，到底认真没认真查是谁的问题？首先，我看到的几位被抢限量的截图，我的打劫卡都打被防盗卡挡住了。并没有看到我打劫在几秒内打劫走的图。至于那些说我是团伙作案的人，我该回复的也已经回复了。没什么要说的了。其次，楼上的SEE兄在另外他自己的帖子中，回复中我和他提到过，发行TIM波顿的时候，发行限量的时候出现过破防几秒内可以打走的情况，那个时候对于情况的发生是怎么处理的，是也大家都是外挂都封号么？还是查到底问题出在哪里？这件事情，我已经和机器人沟通两天了，已经耗费了不少精力，发在群组里也只是应他的要求。最后，这对于我来说终究只是个游戏，没事儿，对于机器人来说，是他的工作，这就是他们的工作能力和态度。楼上有的人话里话外地让我上大号说，我能说的都说了，和大小号有什么关系么？大号就有人认识，靠人缘而不是靠事实么？而且我的大号也不出什么名，估计现在的也不认识我，对事情的进展有什么帮助么？我想这只是有的人自己一些不可描述的想法吧。

对于这件事情，我已经没什么可再说的了，机器人让我来群组发帖，又让我进微信群说明，用意何在，我已经不想再耗费精力在这件事情上。一个管理游戏做游戏都不能彻底查明白的，让不懂代码的玩家来自己解决，厉害。

我想问，这次事件的发生，到底是玩家出现了问题还是游戏？是玩家的话，到底是哪个玩家？是游戏本身有问题的话，你们认真查了么？

最后，有人让我上大号，我的大号叫  圣西罗。我任何违规的事情都没有做。不赌气的说，你们乐意封就封吧，我该做的该说的都说了，不会再耗费精力了，一堆老限量你们乐意分就分吧。

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14 楼

東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 20:44:41

原来还真是熟人，我就奇怪为啥飒的号会被封

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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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15 楼

太后 1625441

太后

2020-9-26 20:45:47

如果他是圣西罗，他能打到还真没啥奇怪的

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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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16 楼

太后 1625441

太后

 
 
2020-9-26 21:09:08
哈哈哈 太后你这话说的，感觉是在帮倒忙哈哈哈。
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東雄平 2186193

東雄平

2020-9-26 21:14:35
哼，你还认识我啊？
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马不停蹄的错过，轻而易举的辜负，不知不觉的陌路
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太后 1625441

太后

 
 
2020-9-26 22:11:18

关于打劫卡：

打劫卡是游戏最初就设置的道具卡，初衷或许是为了方便合卡断卡时能够通过打劫的方式获取从而合套，之前的玩家使用打劫卡大多也比较温和，打劫后会留言，道歉或者提示可以补偿等等，之所以现在被诟病主要因为在发限量期间劫匪盛行，打劫卡滥用，负面影响比较大，但这只是表象，深层次原因在于，现在的限量发行套数少，加之外挂、多开、代码等等导致一般守规矩的玩家刷到限量越来越难，好不容易刷到一张还被打劫能不生气嘛，发限量时众生相很有意思，有“技术”者轻松N套，装13和闷声便宜出卡者众，刷不到，求神拜机锅、骂劫匪者众，想要和谐需要从根本上解决这些问题，技术上类似网络安全（互有攻防、此消彼长），从最初的卡王开始卡片大富翁从来不缺技术流，官方能做的是尽可能修补漏洞，另外是否从模式上进行调整，现在真实玩家估计也就200左右，增加发行限量套数、降低刷限量难度，雨露均沾能让环境和谐（都能合套其乐融融、刷卡容易了，打劫就没意义了，劫匪也就少了，民匪矛盾就缓解了，同时发行数量多了，一定程度上让囤卡也失去意义），此外，之前做的限量增发、伞兵挺好的，让接触卡片大富翁比较晚的玩家也有机会得到老限量、大满贯不再遥远，另外也打击了囤卡炒卡的奸商，再就是同一IP限制登陆账号数量，之前有段时间貌似最大同时在线数量最多6个，再多就404错误之类的，不知道为什么调整了，这也是挺好的限制措施，限量发行套数不变，通过限制多开数量等于增加了一般玩家刷到限量的几率，不然动辄一台电脑20开，有甚者还两台电脑同时开，确实比较夸张，不患寡而患不均；

 

关于打劫：

看了帖子，感觉本次打劫可能有如下可能：

1、多号协作，通过不同账号协同打劫（该种也是目前怀疑最多的）--人为因素；

2、碰巧了，执着的劫匪不断搜索新目标，打劫一次就换目标，考虑抵抗属性和31秒因素，赌的是没开防盗卡，打到就打到了，打不到就换目标，但是当有多人都在打劫同时系统有bug的时候，手速比较快的哪位就悲催了，为他人作嫁衣裳不说，还会被认为是协同作案的主犯，这点资深劫匪应该会比较容易体会--运气问题（btw：圣西罗这个ID当初也算资深劫匪了，太后其实不算帮倒忙，哈哈）；

其实想要验证也容易，之前偶尔会有打劫活动，举办者袋内放一些值钱的限量，供大家打劫，戏称“范伟收割机”的活动，经常耗费打劫卡成千上万，打劫至凌晨才能有所收获，不妨通过类似活动测试一下，如果在有几人同时打劫的情况下，破防后时间最近的打劫成功率很高，那就应该可以证明是系统bug，类似有一段时间系统bug，秒打成功率很高，当时很多老玩家都在秒打bug时期被打劫过，也就可以证明是运气问题，如果结果不是，那么第一种可能人为因素可能性高些，不过不管怎样，都是系统bug，需要尽快修复；

 

以上观点，见仁见智，不喜勿喷

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17 楼

-Baymax- 14960904

-Baymax-

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