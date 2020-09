一个基本道理:游戏是娱乐产品,需要好的用户体验才能发展。破坏用户体验的功能,要么改,要么把游戏拖死。 打劫卡这一功能,本质上是一人受益全局遭殃,这种东西的存在本来就是破坏游戏体验的,它引入的是一个反道德的概念,就像一些游戏里的“杀人”一样。不过有区别的是,在游戏里被杀不会真的死,但被打劫卡打到就真的会失去一张卡,这种代价在玩家眼里是真实的,所以没有人喜欢劫匪,虽然不一定讨厌打劫的那个人,但一定讨厌劫匪,同时你也不难发现,其实爱打劫的也不多,要不晓棠就不会这么红。 我觉得劫匪维权,首先情感上肯定是吃亏的,再者在游戏规则上,尽管不触犯规则但破坏了游戏多数用户的体验——这往往比犯规还要严重,因为伤害游戏体验就是让游戏无法生存,当然你说的外挂问题也一样,这个给玩家带来心里落差,很多人因此退坑。 所以于公于私、感性或理性,我都不会站在你这边。我依然倡议游戏设计者或维护者取消打劫卡这种影响体验的东西,但是如何让这个游戏规模从现在的200余人回到鼎盛时期,我也不知道,也许没有办法了,因为很多人都刷不到限量走了,像2015年的我一样。

