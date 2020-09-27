【目前禁止打劫限量卡，违者封号，特此公告】！！！

对的，这个游戏一开始就没公平过，登录小号送限量-复制限量--仓库无限存卡--外挂流氓-外挂刷限量-外挂打劫-甚至包括多开刷限量（限制过一轮？）-利用bug多开账号，其中最大的问题是获得限量的机制，干脆关了重新来吧，我看是没有办法解决了。新任管理员很勤力，但是光靠勤力解决不了积累这么久的问题。但是呢，一个不需要花钱的游戏，还能期待多少呢，少来吧，哈哈。

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