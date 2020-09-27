针对近日的924事件，发现【打劫卡】存在漏洞，在修复之前，打劫卡已经下架，对已经售出的打劫卡，或合卡得到的打劫卡只能打劫普卡，禁止打劫限量卡，违规者封号处理，特此公告！
卡片机器人一号
针对近日的924事件，发现【打劫卡】存在漏洞，在修复之前，打劫卡已经下架，对已经售出的打劫卡，或合卡得到的打劫卡只能打劫普卡，禁止打劫限量卡，违规者封号处理，特此公告！
首先，公告是严肃性很高的告知，一旦发布就不能轻易改变，所以发布之前都是反复斟酌过没有漏洞的。
其次，发这个公告是不是意味着现在可以堂而皇之的把限量放在口袋里了，因为没人敢打劫了，那么保险箱还有什么用？空位卡还有什么用？
有瓜吗？
要么就彻底和谐，要么就彻底打劫。弄的这帮劫匪还很有理由一样，开放打劫保险箱，我看看哪个敢出来叫号，都是欺负不会玩的一群渣渣。
请问在拍卖行卖打劫卡，急救卡的算什么呢？正常操作好像做不到吧？
搞个保险箱卡打折，一堆人囤，然后呢，改概率致使市场价远低于五折......打劫卡一会有的卖一会儿没的卖，屯了打劫卡的.......把口袋变成十五格的--打劫屋顶的.......拍卖行卖打劫卡的.....
先把游戏逻辑理顺了，规则就好制定了吧。逻辑自洽了，游戏生态建设和谐了，一切就好起来了。
你们太怂了，我先来，“卡片机器人一号大傻x”