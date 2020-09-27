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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>【目前禁止打劫限量卡，违者封号，特此公告】！！！

【目前禁止打劫限量卡，违者封号，特此公告】！！！

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2020-9-27 21:47:06

针对近日的924事件，发现【打劫卡】存在漏洞，在修复之前，打劫卡已经下架，对已经售出的打劫卡，或合卡得到的打劫卡只能打劫普卡，禁止打劫限量卡，违规者封号处理，特此公告！

标签： 打劫卡(2)
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卡片机器人一号

楼主

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2020-9-27 21:48:11

支持

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东京食尸鬼续集中
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1 楼

是考核人 7433368

是考核人

 
 
2020-9-27 21:49:41
还好我的以身试法在鸡锅发公告之前，吓得宝宝躺在椅子上深深呼了一口气
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东京食尸鬼续集中
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是考核人 7433368

是考核人

 
 
2020-9-27 22:15:07
几年前，我就发过贴建议禁止打劫限量，现在终于来了。支持！
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人生但求真实，不必认真！
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2 楼

真空人生 1052663

真空人生

2020-9-27 22:30:31

总算等来了  可以放口袋了~~

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莫若无人境 醉卧看塔斜
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3 楼

我就是一一 15982027

我就是一一

2020-9-27 22:35:31

首先，公告是严肃性很高的告知，一旦发布就不能轻易改变，所以发布之前都是反复斟酌过没有漏洞的。

其次，发这个公告是不是意味着现在可以堂而皇之的把限量放在口袋里了，因为没人敢打劫了，那么保险箱还有什么用？空位卡还有什么用？

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4 楼

研精致思 8249934

研精致思

 
 
2020-9-27 23:28:58
现在新开号要手机实名认证，如果弄不到很多的手机号来新注册，以前开的小号也少，那还是要多开保险箱存卡的
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进卡片大富翁微信群，发伞消息第一时间掌握。官方邀请帖：http://group.mtime.com/card/discussion/3966434/
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See兄 1058296

See兄

2020-9-28 13:37:40
为何箱子就没用？打劫卡的功能目前还是能打劫走你的限量，就算他的号被封，你的卡还是没了，你会随意拿出来测试么？
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

 
 
2020-9-27 22:38:59

有瓜吗？

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隐约雷鸣 阴霾天空 但盼风雨来 能留你在此
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5 楼

摩卡不爱蓝山h6qvwo 2621860

摩卡不爱蓝山h6qvwo

2020-9-27 22:40:19

你就直接系统设置不能打劫限量不就行了，搞什么自觉遵守，违者封号啊！

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勇者无惧 无欲则刚
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6 楼

明日夜月 1465772

明日夜月

 
 
2020-9-27 22:53:45
新版即将上线，估计现在没有人手搞这个。
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It's not the end
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Hanson 1008801

Hanson

2020-9-27 23:43:43
新版怎么样的？
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勇者无惧 无欲则刚
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明日夜月 1465772

明日夜月

 
 
2020-9-27 23:21:24
支持机锅！！！
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交易请认准【脑残丨简丨联盟】独家认证，未认证ID请不要交易。本联盟不关联任何其他ID。官方网址group.mtime.com/card/discussion/3944358/
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7 楼

拿着黄瓜捅菊花的简 18460535

拿着黄瓜捅菊花的简

2020-9-27 23:43:09

要么就彻底和谐，要么就彻底打劫。弄的这帮劫匪还很有理由一样，开放打劫保险箱，我看看哪个敢出来叫号，都是欺负不会玩的一群渣渣。

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8 楼

HT09 16879763

HT09

2020-9-28 3:12:10
坚决支持机锅的正确决定。对不听劝阻依然打劫别人限量的人，一定要采取强有力的措施，清空他保险箱的所有限量，或对其进行全面封杀
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9 楼

东方55 2795389

东方55

2020-9-28 7:35:36

请问在拍卖行卖打劫卡，急救卡的算什么呢？正常操作好像做不到吧？

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抬眼望，天气晴朗，低头迈步，前路黯淡无光。
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10 楼

朝三暮四郎 3002927

朝三暮四郎

 
 
2020-9-28 9:08:43
还有把口袋变成十五格的.....打劫屋顶的......
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buheshiyi 1766815

buheshiyi

2020-9-28 13:35:41
这是修改了代码实现的，新规已经出台，谁再违规一样会封。
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无论404还是破图，延迟还是回收屋顶，为了孩子不离不弃，只有倒闭才能让我们分离！
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致命的诱惑 3116873

致命的诱惑

2020-9-29 4:30:03
这个牛p了
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HT04 16880634

HT04

 
 
2020-9-28 7:54:02

举双手赞成

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因为喜欢，所以喜欢
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11 楼

赛末点 1098085

赛末点

2020-9-28 8:47:32

封的是哪个号，是打劫者的当前号（小号）？还是大号？

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我不要打酱油，我要成为大富翁
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12 楼

言汐 1750567

言汐

 
 
2020-9-28 9:23:17
好问题。有这么一种情况：口袋晒限量---小号打劫---小号被封（没影响）---晒限量的损失更大
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buheshiyi 1766815

buheshiyi

2020-9-28 9:46:21
你说的这个正常人都会想到，目前情况下，你只能期待管理员先挠痒吧，想彻底“查挂”“打虎”“大小号全封”有点勉为其难，系统改版后拭目以待吧……
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我做事就是这样
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晓棠 2342790

晓棠

2020-9-28 10:09:51
对的，这个游戏一开始就没公平过，登录小号送限量-复制限量--仓库无限存卡--外挂流氓-外挂刷限量-外挂打劫-甚至包括多开刷限量（限制过一轮？）-利用bug多开账号，其中最大的问题是获得限量的机制，干脆关了重新来吧，我看是没有办法解决了。新任管理员很勤力，但是光靠勤力解决不了积累这么久的问题。但是呢，一个不需要花钱的游戏，还能期待多少呢，少来吧，哈哈。
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buheshiyi 1766815

buheshiyi

 
 
2020-9-28 9:01:56

哇咧，924事件。。。

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我，要做一个不拉帮结派不趋炎附势的土豪
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13 楼

薛定谔的猫- 5117287

薛定谔的猫-

2020-9-28 9:16:39

搞个保险箱卡打折，一堆人囤，然后呢，改概率致使市场价远低于五折......打劫卡一会有的卖一会儿没的卖，屯了打劫卡的.......把口袋变成十五格的--打劫屋顶的.......拍卖行卖打劫卡的.....

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14 楼

buheshiyi 1766815

buheshiyi

2020-9-28 11:07:22

先把游戏逻辑理顺了，规则就好制定了吧。逻辑自洽了，游戏生态建设和谐了，一切就好起来了。

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道常无为而无不为也。
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15 楼

喝酸奶舔盖 170549908

喝酸奶舔盖

 
 
2020-9-28 11:33:51
完全正确。但是呢，积重难返，只要改变，总会伤害到某些既得利益者。所以必须有自己的逻辑，然后按照逻辑改变，不能因为某种声音大了就缝缝补补，缝缝补补只会越来越落人口实，失去权威。
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buheshiyi 1766815

buheshiyi

 
 
2020-9-28 12:58:35

和谐社会，让打劫卡彻底消失吧！

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16 楼

素肾人 4622132

素肾人

2020-9-28 15:42:54
有毛病
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那个人也许永远不回来了 也许明天回来
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17 楼

看客 3588875

看客

2020-9-28 16:29:11

你们太怂了，我先来，“卡片机器人一号大傻x”

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18 楼

Siriusrain 17374855

Siriusrain

2020-9-28 17:15:23

支持！

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借碟片看了要还得哦!!!
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19 楼

阿玉 1453860

阿玉

2020-9-28 23:18:07
以后只能打劫普卡，天下太平。
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我无门无派，支持所有真爱。
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20 楼

留校察看 4734470

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