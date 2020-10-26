嘿嘿(*^▽^*)，打劫

两三年没上玩了，所以不算利益相关群里，难得上线看到卡片这么热闹，可喜可贺，简单分享一下，得罪勿喷：

①每一张卡片都有身份证——cardusercardid，后台数据库想查这张被打劫的卡流落到哪里（屋顶、保险箱或者拍卖）都是很简单的事情。[下图所示]

②影响限量发行公平和趣味性的有且只有一个原因，那就是——多开，一台电脑开10~30个号是很容易的事情，只是多开的门槛太低了，有心都能学会，基本上所有的人都会多开吧。既然大部分的人都会，那也不算不公平，所以挺矛盾的。

③相比多开，打劫限量是超级低效的行为，除了可以获得打劫的快感。按我以前的经验，平均15张打劫卡才能打劫到一张限量，卡片上没几个人又都是熟面孔，4张打劫到的卡有3张是需要归还的。所以可以算是60次打劫才能获得1张限量，用这相同的时间多开获得5~10张的卡片是很容易的事情，关键是省心。

至于用小号打劫那就是非常无底线、丢人的事情，作事情干嘛偷偷摸摸。在我看来打劫普卡和限量是合理合法合情的事情，有矛盾就来来回回烧香奴隶呗，要是被骂直接截图举报就可以了。打劫是光明正大的，应该要上大号！

我自己在合普卡的时候经常断卡，是把所有口袋有卡的大号、小号都打劫一遍，最过分的时候是把人家的墙面10张都劫走了，所以被持续性的烧香和奴隶是很常见的，反正都是游戏规则的一部分，在打劫上我本人是个【恶人】，这是立场。

④现在管理非常给力良心，无论是增发老限量还是新卡都很好！但过往一次又一次的半价空位和保险箱是最最最脑残恶心智障弱智低能的行为，无论哪个管理定了这个活动都是大傻帽。

卡片大富翁的本质是——合卡，合普卡。合普卡最大的回报和动力是卖箱子赚钱，所以半价活动就是釜底抽薪。

因为很多的人是平常不完卡片的，发限量的时候回来多开刷一下，而这部分群体是最需要空位和箱子的。

良性的模式应该是：热衷合普卡的和喜欢多开刷限量又屯着不想合套的都互有所需、相得益彰。

但是半价活动只让多开玩家得益，打击合普卡玩家的积极性，所谓的游戏不公平罪魁祸首就是官方管理员。

处理几个打劫限量的虾米，还不如处理那个……

关于最后一点，因为本人以前偶尔大批量出售箱子和空位，所以算是有利益需求，发声难免屁股歪了，现在没玩了从中立的角度看也不至于偏颇太多。

最后的最后，时光为一个没多少人玩非盈利的小游戏维护十来年，且行且珍惜，love&peace!