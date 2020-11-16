【2020.11.16】《克拉克·盖博逝世60周年限量》套装正式发行！

传奇人物克拉克·盖博引领影坛风骚达三十年之久，而这一切都是从一九三四年的那部低成本浪漫喜剧《一夜风流》(It Happened One Night)开始的，在这之前他的经历颇多坎坷，他出生七个月后母亲就去世了，两岁以前都生活在姨母家，后被父亲接回。16岁时他从高中退学，之后做过各种工作，后来在一个剧组里干活。据说18岁的时候他立志成为一个演员，但是直到24岁那年，他娶了大他11岁的女演员约瑟芬·狄龙，才在后者亦师亦友的指导下全身心的投入到演艺事业中。1930年他和狄龙离婚后又娶了比他大15岁的玛丽亚·朗汉。这期间盖博开始演出一些不太重要的小角色，最终被导演弗兰克·卡普拉索注意到，主演了让他一夜间大红大紫的《一夜风流》。片中盖博扮演一位失意的记者，为了抢新闻照顾一位离家出走的富家女，最终两人却产生了爱情。盖博的大耳朵和迷人的坏笑帮助了他确定银幕上花花公子的形象定位。而片中他和女主角机智幽默的对白也颇符合那时观众的口味。影片在当时获得了空前成功，获得了五项奥斯卡大奖。 生活中的盖博同样是个花花公子，继和《野性的呼唤》洛丽泰·杨传出绯闻后，又和女星卡洛·林白陷入热恋，并在1939年和朗汉离婚后和林白结婚。同年他出演了影史上的不朽之作《乱世佳人》，这部波澜壮阔的鸿篇巨制把盖博推向了自己演艺生涯的巅峰。

1959年，凭借《教师之恋》获得第16届美国电影金球奖最佳男主角提名。

1960年11月16日，克拉克·盖博因心肌梗塞在洛杉矶去世。

《克拉克·盖博逝世60周年限量》套装正式发行！







发行时间：

2020-11-16 20:00



发行总数量： 800套



