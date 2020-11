不知道这样发帖合不合规矩,留言总没人看到 收:咒怨。16母亲节章子怡那张(之前有上100w的,那种特别离谱的算了收不起) 正常价格都收。就为了合个套而已。 出:红海行动2万,八佰23万,了不起的盖茨比36万,还有张基顿蓝,没想好出了还是买其他的和套,就这些不多,希望出的出干净收的能正常价格收。 感谢!

--------------------

Seasons may change,winter to spring,but I love you,until my dying day.