新版本啥样？大胆预测一下。

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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新版本肯定会有新的改变，趁还不知道新版啥样，大胆预测一下， 看能中几条！
❶开箱子方式有变化
❷卡片大富翁会换新名字。
❸增加可以往自己屋顶丢卡功能。
❹往别人或自己屋顶丢卡可以一次丢多张。捡别人屋顶一次可以捡多张。
❺合成过得套装排序将改为按发行时间排。
❻可查看自己以往发出的卡片交易，增加可撤回自己发出的交易的功能。
❼新增卡片机器人三号和四号。
❽取消通过刷新获得卡片，改为抽卡方式获得卡片，大致一分钟可抽一张卡，上限可累计为100张。（类似鹅厂魔法卡片那种）
❾每张普卡可拍卖的价格将设置为统一价格，也就是，不能自己调整卖卡价格！（普卡统一卖出价格为1000G一张）
❿增加新道具卡。
❶❶为弥补断卡带来的合卡不便，系统会在拍卖行自动上架每张应季普卡，价格统一为10000G一张。（仅限普卡）
❶❷我的道具卡里的每张道具卡增加出售选项，出售价格为官方价格的一半。
❶❸打劫卡可搜索0套小号。
❶❹取消大额交易扣税。
❶❺玩家保险箱可以设置是否对所有人可见。
❶❻拍卖卡片增加可直接卖整套卡的选项，点选口袋里成套的五张卡，直接成套卖掉。（成套的卡，在拍卖行直接显示卡套。）点击一口价，直接买到一套。
反正估计变化挺大的