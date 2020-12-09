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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>新版本啥样？大胆预测一下。

新版本啥样？大胆预测一下。

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2020-12-9 11:33:08

rt

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。

楼主

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2020-12-10 12:23:41

 

新版本肯定会有新的改变，趁还不知道新版啥样，大胆预测一下，  看能中几条！


❶开箱子方式有变化


❷卡片大富翁会换新名字。


❸增加可以往自己屋顶丢卡功能。


❹往别人或自己屋顶丢卡可以一次丢多张。捡别人屋顶一次可以捡多张。


❺合成过得套装排序将改为按发行时间排。


❻可查看自己以往发出的卡片交易，增加可撤回自己发出的交易的功能。


❼新增卡片机器人三号和四号。


❽取消通过刷新获得卡片，改为抽卡方式获得卡片，大致一分钟可抽一张卡，上限可累计为100张。（类似鹅厂魔法卡片那种）


❾每张普卡可拍卖的价格将设置为统一价格，也就是，不能自己调整卖卡价格！（普卡统一卖出价格为1000G一张）


❿增加新道具卡。


❶❶为弥补断卡带来的合卡不便，系统会在拍卖行自动上架每张应季普卡，价格统一为10000G一张。（仅限普卡）


❶❷我的道具卡里的每张道具卡增加出售选项，出售价格为官方价格的一半。


❶❸打劫卡可搜索0套小号。


❶❹取消大额交易扣税。


❶❺玩家保险箱可以设置是否对所有人可见。


❶❻拍卖卡片增加可直接卖整套卡的选项，点选口袋里成套的五张卡，直接成套卖掉。（成套的卡，在拍卖行直接显示卡套。）点击一口价，直接买到一套。




 

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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1 楼

丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-10 12:30:27
妈蛋，发了三天才给通过
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-12-10 19:36:26
人才啊，虽然有些不合理！
补一个，17、新增一个道具卡――变形卡，售价4800，使用后，可以随意生成一张想要的普卡，主要用来解决断卡的烦恼。
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我做事就是这样
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晓棠 2342790

晓棠

2020-12-10 19:39:56
这个非常支持，这张道具卡属于早就该有的那种了。真能上新的话，实用性会很高，仅仅比打劫卡弱一点点。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-12-10 19:46:08
不过用法跟你想的不全相同，我想象中的变形卡准确应该叫万能卡，合成每套普卡只能用一张，使用的方法就是在某套四缺一情况下，点选四张卡，点合成，然后在弹出的页面勾选使用万能卡，这样一套四缺一的普卡就合成啦，比每张都能打劫的打劫卡弱一些，但在打劫卡都打劫不到的时候，万能卡就很救急了。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-12-10 19:46:10
4800刚刚好。太低肯定不行，扰乱了卡片销售市场，你上面标价10000太高也不行，成本划不来。
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我做事就是这样
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晓棠 2342790

晓棠

2020-12-10 19:49:05
你的用法是可行的！
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我做事就是这样
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晓棠 2342790

晓棠

2020-12-10 19:51:33
可是有些大佬为了终极是可以不惜成本的，保底是为了维持平衡，不发生彻底断卡的情况（打劫卡都打劫不到的那种），这个10000刚刚好，不急疯了想终极是不会去买的那种，如果价格太低，上架数量又源源不断，影响玩家卖卡的就不好啦。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-10 13:50:24

捧个场~~

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莫若无人境 醉卧看塔斜
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2 楼

我就是一一 15982027

我就是一一

 
 
2020-12-10 14:08:10
谢谢大佬捧场(╭￣3￣)╭
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-10 16:17:20

我以为你的内容泄露了天机被河蟹了。三天才发出来

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合力为零
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3 楼

何幼安 2015987

何幼安

 
 
2020-12-10 16:30:38
我现在感觉这个预测帖真的是被和谐了，我之前发了两遍，预测的内容都写在主楼了，结果到现在，那两个帖子都没通过核审。
我现在这个通过核审的帖子，主楼就写了rt，才给通过核审了。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-10 16:19:10

应该中了不少，特别是按时间刷卡，感觉是杜绝G的绝佳办法之一了

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小叶子啦...
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4 楼

楓葉飄零 1480563

楓葉飄零

 
 
2020-12-10 16:33:28
希望这个不要中，卡片“刷”出来，才是最大的乐趣。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-12-10 16:39:07
魔法卡片曾经我玩过两年呢，刷卡是乐趣，不过指望手机APP，感觉都看不清楚，画面太小，不过瘾啊，怎么破
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小叶子啦...
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楓葉飄零 1480563

楓葉飄零

2020-12-10 16:42:19
是啊 卡片显示肯定很小的。 所以这个游戏，pc才是最适合的。但愿pc版能顺顺利利上线，千万别流产。😭
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-10 22:06:34

建立类似股票交易的限量交易体系，当买价卖价一致时自动成交

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铁公鸡，一毛不拔
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5 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

 
 
2020-12-11 10:49:15
还是先把扣税问题解决一下吧。😭
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-11 11:44:30

HAHA看来没被和谐

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一个不怎么去影院的伪影迷
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6 楼

月读 2508912

月读

 
 
2020-12-11 12:46:39
被和谐了~我把内容写在主楼的那两个帖子，至今没通过核审~
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-12-11 14:50:02
可能你的提议符合了他们部分的改动
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一个不怎么去影院的伪影迷
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月读 2508912

月读

2020-12-11 16:58:09
那倒不至于，新版又不是什么不能说的秘密，可能是某些字节不合规定，也可能是系统有什么毛病。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-11 16:00:45

反正估计变化挺大的

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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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7 楼

猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

 
 
2020-12-11 16:59:16
绝对大，说不定大到让老玩家想退坑的那种。
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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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丸子汉 4915635

丸子汉

2020-12-11 18:11:35
画面感出来了，坑已挖好，就看你跳不跳
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Mathilda: Is life always this hard, or is it just when you're a kid? Léon: Always like this.
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猪哥Porco 2882864

猪哥Porco

 
 

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