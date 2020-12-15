主界面分为三个内容，群组，我的卡包，消息，三个主板块，按钮都在下方，方便手机端单手操作。

群组：进入游戏默认加入卡片群组，也有可能叫富翁圈，朋友圈，功能与现在群组一样。

我的卡包：就是日常刷卡界面，猜测变化有以下几点：

1，主按钮默认单击刷卡5次，弹出5张卡，或者金币，限量（仅限量期间）可以选择需要拾取的卡片，其他系统回收，再也不会有验证码了。

2，由于手机显示屏过长，口袋容量可能会增加，建议增加为20个。

3，增加功能卡 刷卡次数增加5，持续时间30分钟，通过日常合卡或者商城购买。

4，老限量卡只能通过交易，不可售卖。

5，保险箱，拍卖行，卡片中心等也都会在这一页。

6，新增悬浮按钮 调查笔记或者卡片大事件，完成月任务将会奖励金币，限定限量卡，头像框等奖励，分为普通任务和进阶任务（需充值），类似王者农药战令。

7，商店将会新增限量卡售卖，只能钻石或者点券购买，消弱金币作用。

8，点击头像将会弹出用户界面，包含成就，等级，头像框等个人信息。

9，拍卖行等界面点击用户头像将会弹出加好友，聊天，交易，送礼等信息。

10，限量期间将会开放限定任务，完成即可获得一张限量卡。

11，商城还会增加盲盒或者扭蛋机，有机会获得隐藏卡片（隐藏卡片抽到会有该卡片相关的配音，以后点击也会播放，普通限量卡则没有）。

消息界面：主要就是聊天，分为好友聊天和陌生人聊天，功能包括语音，文字，送礼等功能，（有朋友，游戏才有温度）

大晚上脑子抽了，就想到这么多，欢迎补充，改天补界面示意图。