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你现在的位置：首页>>群组>>卡片大富翁游戏交流>>连着烧香算骚扰么？

连着烧香算骚扰么？

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2020-12-11 15:26:47

被打劫过也打劫过别人

第一次遇到这么具有骚扰精神的

有点凡尔赛的感觉

立下帖子成就你的“英名”

Reborn1413932 你自己不想玩，也带着别人玩不成的心理，

已经到达了不讲武德的段位了

祝你随时随地遇到骚扰，耗子尾汁。

 

 

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楼主

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谁分享了美图 动态排名

  • 黑静er 黑静er上传了 1张照片 2020-12-11

2020-12-11 22:11:15
这位仁兄还反咬我一口，投诉我“骚扰”他，起因是我用打劫卡打了他的普卡。 请问，可不可以先沟通再使阴招？？？？？ 烧一两次展示下你的小心眼儿，适可而止可不可以？？？？ 卯足了劲儿烧了一下午，你的卡龄也不小了，这么欺负新人？？ ？？ 欺负新人就算了，时光使者警告你之后，又烧了我一下？？？？ 你真牛，没品没德，无畏无惧，现实中难道也是法外之徒？？？？ 同意共同禁封24小时不是我理亏或者怕了你，只是这时光网觉得p大点事懒得管 但是我敬告你 卡片不是这么玩的，人不是这么当的。
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1 楼

黑静er 170742842

黑静er

2020-12-12 0:28:28

做为新人，玩卡不长，从来没烧过别人，普卡断卡去打劫也都礼貌说sorry，

并邀请回打，被劫卡也觉无所谓，烧不烧也从来不是纠结之点，

可以说是佛系合卡人一枚。

不过这位玩家，不沟通，不回信，甚至都没本事互怼，

只是默默的将周五的下午以及晚上这么宝贵的时间，都投入到了烧我的事业当中，

合卡没几下，你的烧就来了，反弹卡还没来得复用，你的烧带着恶魔又来了

来来回回烧了20多次。

 

那么这么骚的操作一定值得在时光网，卡片大富翁这个游戏历史上留下一笔

 

Reborn1413932，

你1烧🔥，烧出你睚眦必报之小心眼

2烧🔥，烧出你毫无节操之无耻颜

3烧🔥，烧出你仇女厌女之无知脑

4烧🔥，烧出你欺负新人之坏淫威

5烧🔥，烧出你肆意妄为之包天胆

6烧🔥，烧出你深谙私刑之小人心

7烧🔥，烧出你不敢对峙之乌龟头

8烧🔥，烧出你暗地放箭之猥琐手

9烧🔥，烧出你恶人告状之丑嘴脸

10烧🔥，烧出你狗皮膏药之赖皮筋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 楼

黑静er 170742842

黑静er

2020-12-12 10:49:10

某位劫匪大佬说过，打劫不需要说sorry，因为打劫也需要付出成本和代价，你消耗打劫卡，承受被人烧香流氓问候全家都是成本和代价。

所以你被连续烧香是你自找的……

某位劫匪大佬又说过，不就一张普卡吗？那被劫的还想说:“不就烧你几下吗”？

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对方拒绝了你的狗粮，并踢翻了你的狗碗，还砸了你的狗窝。
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3 楼

丸子汉 4915635

丸子汉

 
 
2020-12-12 10:53:19
谢谢留言
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黑静er 170742842

黑静er

 
 
2020-12-12 12:16:25

楼主好文采，可媲美陈琳的《讨曹操檄》

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铁公鸡，一毛不拔
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4 楼

精细鬼 6108072

精细鬼

2020-12-12 17:58:53

好羡慕楼主文采  我被欺负了都不知道改咋办

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莫若无人境 醉卧看塔斜
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5 楼

我就是一一 15982027

我就是一一

2020-12-12 19:40:19

要么就是继续打劫他，或者换个号。

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6 楼

HT04 16880634

HT04

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