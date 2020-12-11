被打劫过也打劫过别人
第一次遇到这么具有骚扰精神的
有点凡尔赛的感觉
立下帖子成就你的“英名”
Reborn1413932 你自己不想玩，也带着别人玩不成的心理，
已经到达了不讲武德的段位了
祝你随时随地遇到骚扰，耗子尾汁。
被打劫过也打劫过别人
第一次遇到这么具有骚扰精神的
有点凡尔赛的感觉
立下帖子成就你的“英名”
Reborn1413932 你自己不想玩，也带着别人玩不成的心理，
已经到达了不讲武德的段位了
祝你随时随地遇到骚扰，耗子尾汁。
全部 共1张
黑静er上传
黑静er上传了 1张照片 2020-12-11
做为新人，玩卡不长，从来没烧过别人，普卡断卡去打劫也都礼貌说sorry，
并邀请回打，被劫卡也觉无所谓，烧不烧也从来不是纠结之点，
不过这位玩家，不沟通，不回信，甚至都没本事互怼，
只是默默的将周五的下午以及晚上这么宝贵的时间，都投入到了烧我的事业当中，
合卡没几下，你的烧就来了，反弹卡还没来得复用，你的烧带着恶魔又来了
来来回回烧了20多次。
那么这么骚的操作一定值得在时光网，卡片大富翁这个游戏历史上留下一笔
Reborn1413932，
你1烧🔥，烧出你睚眦必报之小心眼
2烧🔥，烧出你毫无节操之无耻颜
3烧🔥，烧出你仇女厌女之无知脑
4烧🔥，烧出你欺负新人之坏淫威
5烧🔥，烧出你肆意妄为之包天胆
6烧🔥，烧出你深谙私刑之小人心
7烧🔥，烧出你不敢对峙之乌龟头
8烧🔥，烧出你暗地放箭之猥琐手
9烧🔥，烧出你恶人告状之丑嘴脸
10烧🔥，烧出你狗皮膏药之赖皮筋
某位劫匪大佬说过，打劫不需要说sorry，因为打劫也需要付出成本和代价，你消耗打劫卡，承受被人烧香流氓问候全家都是成本和代价。
所以你被连续烧香是你自找的……
某位劫匪大佬又说过，不就一张普卡吗？那被劫的还想说:“不就烧你几下吗”？