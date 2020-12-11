做为新人，玩卡不长，从来没烧过别人，普卡断卡去打劫也都礼貌说sorry，

并邀请回打，被劫卡也觉无所谓，烧不烧也从来不是纠结之点，

可以说是佛系合卡人一枚。

不过这位玩家，不沟通，不回信，甚至都没本事互怼，

只是默默的将周五的下午以及晚上这么宝贵的时间，都投入到了烧我的事业当中，

合卡没几下，你的烧就来了，反弹卡还没来得复用，你的烧带着恶魔又来了

来来回回烧了20多次。

那么这么骚的操作一定值得在时光网，卡片大富翁这个游戏历史上留下一笔

Reborn1413932，

你1烧🔥，烧出你睚眦必报之小心眼

2烧🔥，烧出你毫无节操之无耻颜

3烧🔥，烧出你仇女厌女之无知脑

4烧🔥，烧出你欺负新人之坏淫威

5烧🔥，烧出你肆意妄为之包天胆

6烧🔥，烧出你深谙私刑之小人心

7烧🔥，烧出你不敢对峙之乌龟头

8烧🔥，烧出你暗地放箭之猥琐手

9烧🔥，烧出你恶人告状之丑嘴脸

10烧🔥，烧出你狗皮膏药之赖皮筋