《白牙》：当狼进化成了狗——野性在呼唤，人性在挣扎

《白牙》





家庭动画电影《白牙》讲述了一只狼狗历经截然不同三任主人的冒险生涯.

看这部动画之前,特意先读了被列为“义务教育课外必读书”的原著,作者杰克·伦敦高度视觉化的叙事风格令人着迷——对于青少年读者来说,非常易于阅读和理解——而且很容易与白牙产生强烈的共鸣。它桀骜不驯的斗志尤其令人印象深刻。《白牙》自出版以来,已多次被翻拍成电影,其中最为人所知的改编版本应该就是1991年兰德尔·克莱泽执导、伊桑·霍克主演的真人电影《雪地黄金犬》。

《雪地黄金犬》

而现在亚历山大·埃斯皮加雷斯又带来了动画精湛的CGI动画版本,这部奇思妙想的动画电影更倾向于未成年观众(不过其中也不乏一些冷酷的沉重细节),摒弃了很多原著中的故事元素,但依然从一只狼的视角讲述了育空河地区一段凄美而感人的生命传奇。

《白牙》

故事发生在19世纪90年代著名的淘金热时期,冰天雪地的冬季威胁到了小狼崽白牙的生长,他的妈妈被一只饥饿的山猫袭击跛了腿。知道自己已无力在野外生存,于是带着白牙回到美洲原住民营地,回到她曾经的印第安主人（艾迪·斯皮尔斯配音）那里继续做雪橇狗。接下来,白牙很快在狗群中占据一席之地,并最终成为群狗之首,以其狼性的实力和斗志而著称。不幸的是,他引起了“美人”史密斯（保罗·吉亚玛提配音）的注意,后者是一个狠毒的斗狗者,他想方设法霸占白牙,把他训练成了斗狗圈里的霸主,尽管白牙无意与狗相斗,但直到执法官韦顿·斯科特（尼克·奥弗曼配音）出现——这位善良的警官几年前曾与幼年的白牙有过一面之缘——白牙才终于解脱。

杰克·伦敦作品的一大特色就是将风景和环境等同于那些生活在其中的角色一样予以丰富的描绘。因此,在埃斯皮加雷斯的电影中,写实的白雪皑皑的森林和冰冷的岩石山峰浸透在阳光普照的天空中,使得几乎每一帧画面都令人叹为观止。

而其中的动画人物和动物更让人联想到了TellTale Games冒险游戏中的角色,似乎有意制作出棱角分明的夸张感,看起来就像细致的水彩画一样焕发出生机。这种风格非常契合。因此至少可以说这是一部视觉上很好看的电影。

《白牙》

而且这部动画进行了有目的的改编,大大降低了杰克·伦敦原著的沉重性,大部分的残暴和暴力场景没有予以直接呈现或仅做暗示,对低龄小观众无甚妨害。当然,其中更野蛮还是人类,尤其是保罗·吉亚玛提配音的反派史密斯,一个自私自利、残忍无情的阴险小人。相对应地,尼克·奥弗曼配音配音的警官则与前者完全相反,和拉什达•琼斯及艾迪·斯皮尔斯的角色一起,为我们带来了一些情感冲击和温暖感动。

编剧塞尔日·弗里德曼,菲利普·里奥雷和多米尼克·蒙费里的剧本对原著进行了无害化浓缩,因此纯粹主义者自然会找出很多不满意之处,但不管删减了哪些内容(原著中一些著名的角色在电影中完全看不到),导演埃斯皮加雷斯充满活力、张弛有度的叙事能力都足以持续保持目标观众的兴趣。精美的动画展现和感性的情感表达,也可以让原著书迷乐在其中,同时对于没有听说过这本经典名著的普通观众也没有任何观影障碍。【 电影角 】系头条号签约作者

总而言之,这部动画电影值得推荐,适合家长和孩子一起观看,目前正在电影院上映,希望你没有错过。