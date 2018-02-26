



这个春节档，《红海行动》赢了，而且，这不仅仅是那种影迷式的口碑胜利，而是各个层面上的胜利。





从昨天，也就是2018年2月22日新年的第一个工作日，《红海行动》完成了一场漂亮的逆袭战，因为在这一天，《红海行动》终于爬上了单日票房的冠军，在此之前，电影《捉妖记2》在这个位置上呆了两天，《唐人街探案2》在这个位置上呆了四天。





而从昨天开始，《红海行动》终于拿下单日桂冠，并且持续以来，保持着一望绝尘的高上座率，可以预见的是，在接下来没有什么亮点的2月下旬，电影市场将会是《红海行动》的show time，累计票房超越《捉妖》以及《唐人》，也是板上钉钉的事情。









早两天，我发过一条朋友圈，我称“群众的眼睛真的是雪亮的。”





在这个春节档，《红海行动》的胜出，是口碑的胜出，是观众的选择开始与影片质量成正比式的靠拢。





豆瓣电影网站上，春节四大强片的评分顺序依次为《红海行动》（8.5分）、《唐人街探案2》（7.2分）、《捉妖记2》（5.2分）、《西游记.女儿国》（4.7分），再过几天，几部电影的累积票房最终也将呈现这样的排序。





电影《红海行动》是我整个春节档看过的第一部片子，也是我最喜欢的一部。这部硬汉直男战争片，可以说是目前华语战争片中，最令人为之激动的一部，也是质量最为上乘的之一。





如果一定要从这部硬场面硬战争的片子中挑什么毛病，那唯一能挑的大概恰恰是这个片子的优点，电影全长138分钟，几乎没有一刻是停歇下来的，镜头始终是强运动的，剧情穿梭在各种海战、巷战、爆破、追车、狙击战、人质抢夺战中，或许会有人觉得太满了，这样的剧情编排，似乎少了一些静下来的戳心的文戏。





当年看《拯救大兵瑞恩》，记忆最深的并不是片子中各种令人震撼的战争场面，偏是电影末端最后一场战争来临的前夕，马特达蒙饰演的瑞恩坐在残桓断壁的屋子前，与战友们聊自己三兄弟多年前的趣事，空旷残破的街道传来唱片机的声音，瑞恩笑着笑着就落下了泪，这一刻有多轻松，下一刻就有多残忍。





但《红海行动》中，似乎少了一些这样的时刻，电影在讲述蛟龙小队深入战乱国家进行营救行动的这个故事里，几乎没有停下来的时刻。但片子还是用自己更直接更凌厉也更残忍的方式去展现了某种战争的残酷和绝望。在片子的后半段，蛟龙小队身陷囹圄，队友相继负伤，有某两段视死如归生死别离的戏，足以扎进人心。





我喜欢这个片子全程硬如钢铁，并不刻意的去通过文戏去拔高立意，它是一部纯粹的战争片，由于有着16年的《湄公河行动》，导演林超贤此次执导《红海行动》，有了军方更大程度的协助，片中出现的大量作战装备，包括枪支、坦克、军舰，都极其专业，身为观众，也看的更为过瘾。





许多人将《红海行动》与《战狼2》相比较，相似的故事大纲，相似的军事题材，以及相似的主旋律，是观众们将其放在一起相提并论的因素。但我认为，相比《战狼2》，《红海行动》在表现上更接底气，在故事上也更成立，他讲述的一个团队深入虎穴执行任务的故事，少了《战狼2》式的个人英雄主义色彩，绝不会有那种用铁丝网挡RPG的超自然段落，也没有那种刻意拔高式的家国民族情怀。





不刻意卖弄不刻意讨好观众，某种程度上来讲，《战狼2》是超级英雄电影，而《红海行动》才是真正意义上的战争片。





我喜欢《红海行动》，《红海行动》牛逼，赢得漂亮。





题图：《红海行动》剧照





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