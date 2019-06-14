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为什么我认为《X战警：黑凤凰》不好看？

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2019-6-14 10:38:58


事后回过头来看，迪斯尼收购福斯之事一定是迅速又果断的，整个过程快刀斩乱麻，以至于这件事对《X战警：黑凤凰》这部电影而言，则是灾难性的，由于福斯被收购，《X战警》版权重回漫威大本营，福斯持续二十年的《X战警》电影化之路突然就走到了尽头。


从《X战警：黑凤凰》这部影片的最终呈现效果来看，可见影片并非是一开始就预备为终点的，之所以成为了《X战警》的终局之战，无非是上层意志的体现，是无奈的大势使然。


在这样的背景之下，《黑凤凰》有些临危受命的意味，一部本该是承上启下的系列篇章，提前被强行写下句点，整部影片就像是强扭的瓜一样，不伦不类，食之无味弃之可惜。


当然，这不能成为电影《X战警：黑凤凰》之所以烂的充分理由，相反即使剥除这一层上层意志的强行掰扯，我们不去理会电影里体现的那种赶着结束的尴尬劲，这一部《黑凤凰》仍旧不是一部及格的作品，原因在于《黑凤凰》作为一部系列持续了二十来年的《X战警》一份子，电影在刻画许多人物时完全跑偏了，故事里充满了人为的设计感，那种强行感比起整个系列必须在此刻结束的强行感更为浓烈。


电影《黑凤凰》片如其名，讲述的是变种人琴化身黑凤凰前后的故事，作为X战警宇宙里的最强英雄，黑凤凰在片子里的确战斗力惊人，也奉献了几场颇为惊艳的动作场面戏份，只是变种人琴其人物在前期发现身世之谜，到中期黑化成黑凤凰，到最后舍生取义回归正义的整个过程都无甚亮点，甚而套路，甚而缺乏铺垫显得生硬，譬如琴一开始吸入神秘力量时，无法控制自己的情感，电影强行设定她听不进去昔日X战警队员的任何话语，然而后面不过是被反派几句话挑拨便促进其彻底黑化，到故事结尾也不过是X教授几句话便让她迷途知返，黑凤凰其人其行为动机始终是立不住脚跟的。


当然，电影更让人难以接受的是，X战警系列历经了这么多年，那些让人们喜爱的许多角色到了这一部《黑凤凰》，突然就变得扭捏怪异了起来，这在于片子里，人物们的行为是经不起推敲的，他们的举动并非是他们自己的性格使然，而只是编剧的故事恰好是这么写了。譬如魔形女对X教授的信任危机，电影的故事发生在90年代初，魔形女与X教授已经并肩作战这么多年，对X教授早已知根知底，那些认为X教授做的许多事情不过是为了自己荣誉的质疑非常可笑，同样汉克在魔形女死后对X教授的一翻指责也同样显得刻意，再者万磁王对于魔形女所谓的“爱过”等等，电影里充满里许多脑回路极其简单又强烈的情绪表达和性格突变，这并非是并肩作战多年的X战警队友之间应该有的互动。


电影的主线看似黑凤凰的变化，实为对抗外星人保卫地球，只是片子基于最终反派的描述寥寥无几，从哪里来到哪里去？要做什么？为什么那么做？即使电影看完，我们也并不知道反派的立场和动机，始终模糊。想来，反派的角色也不过是编剧们用来将X战警内部矛盾转向外部矛盾的可怜工具罢了。


X战警二十年，最终以《黑凤凰》这样成色的片子草草收了尾，对许多人而言，确是一种缺憾，不过放眼更远的未来，或许非一件坏事，毕竟X战警重回漫威，那些熟悉的角色进入漫威电影宇宙也并非不可能，时间不会停止在这一刻，还是会有更多新故事上演。


题图：《黑凤凰》剧照


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6.7 

X战警：黑凤凰 (2019)

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