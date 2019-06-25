网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Mtime长沙影迷会>>我看《玩具总动员4》：是终极告别，也是新的起点

我看《玩具总动员4》：是终极告别，也是新的起点

加入收藏

2019-6-25 10:32:43


01/ 


我们都曾以为《玩具总动员3》是这个系列最好的终点。


——已经成年的安迪要去上大学了，他将陪伴了自己整个童年的玩具们送给小女孩邦妮，电影最后有一个镜头非常细腻，当小女孩邦妮想要从安迪手中接过“牛仔胡迪”时，安迪的手下意识往回缩了一下，所有的不舍在那一刻展现无疑。


电影《玩具总动员3》最后的告别无疑将某种情绪烘托到了极致，玩具们不得已与主人挥手说再见，安迪驱车而去，留下玩具们望眼欲穿，那些闪耀着万丈光芒相互陪伴的时光一一浮现在眼前。


若电影故事就此停留在那一刻，当真是无比妥帖也无限回味。


只是谁也没有料到，这个系列还有第四集，更无法预料的是，第四集非但不是狗尾续貂，反而十足精彩，不仅笑泪依旧，也为玩具系列带来了新的立意，又或者可能是开辟了新故事的起点。


02/


电影《玩具总动员》一直以来就是皮克斯工作室的金字招牌。


早在上个世纪90年代，当时的好莱坞动画电影无限趋同，无非就是迪斯尼公主系列的那些，初生牛犊的皮克斯工作室一心想要做出一些不一样，皮克斯工作室一向以技术闻名，但彼时的电脑动画技术并不成熟，绘制人脸总带有某种廉价的塑料感。皮克斯索性另辟蹊径，拾起了曾以此制作过短片的一个想法：让玩具活过来，讲一个关于玩具的故事。


片子最终在1995年上映，以1.92亿美元票房刷新了动画电影票房纪录，这也是当年北美的票房冠军，这部片子就是《玩具总动员》。


1999年，系列第二部《玩具总动员2》上映，这也是世界上第一部完全数码制作的电影，片子一经上映，同样风靡。


皮克斯自此逐渐成为世界知名动画工作室，2006年，以74亿美元的价格被迪斯尼收购，皮克斯既是动画技术的领先者，也是动画片质量的保证，巅峰时期的皮克斯，从2008年到2011年，连续四届拿下奥斯卡最佳动画长片，有我最喜欢的《瓦力》和《飞屋环游记》。


只是近几年的皮克斯，无论是原创动画，还是续集动画，除了16年的《头脑特工队》和去年的《寻梦环游记》，其他都不太尽如人意。


还好，皮克斯有玩具总动员。


03/ 


电影《玩具总动员》可能是皮克斯唯一一个全员经典的动画系列电影，其他包括《超人总动员》、《海底总动员》、《怪兽大学》等系列电影，续作总是无法超越前作，或是完全崩坏，又或者只是简单重复了一遍。


而《玩具总动员》之所以能够成为皮克斯屹立二十年不倒的招牌，之所以系列每部片子都能够成为经典，在于该系列的每一部都是新鲜的，电影的故事永远有一个新的核心命题，并非在重复前作成功的套路。


第一部，牛仔胡迪作为安迪最爱的玩具，忽然有一天面临了考验，安迪得到了新的玩具——巴斯光年，它看起来更酷更具科技感。胡迪担心自己被取代，他自卑、嫉妒、没有安全感。


而巴斯光年总以为自己是真正的宇航员，以为自己会飞，他并不能接受自己只是一个玩具。


电影的最后，是胡迪接受了自己的普通，同时也帮助巴斯光年完成了自我认知。这是一部关于寻找自我的片子。



第二部，胡迪有机会成为受人欢迎和拥戴的收藏品，原来他是曾经风靡动画片《胡迪牛仔秀》的主角，胡迪被收藏商找到，将与同样是这部片子里的角色女牛仔翠西等一并送到收藏馆。


胡迪在这一集中体会了明星光环，翠西的经历也给了玩具们新的震颤，她曾是一个女孩玩不释手的玩具，当女孩长大，当自己开始变得破旧，女孩不再需要翠西，翠西最被遗弃。


这一集探讨的是作为玩具的意义，胡迪最终选择回到安迪身边，明白自己作为一个玩具，陪伴主人成长的生命意义。


第三部，胡迪和玩具们碰到了新的危机，主人长大了，作为玩具该怎么办？在这一部中，更多的是关于成长和告别，对于安迪而言，他将告别玩具们，一个人去远方上大学，对于玩具们而言，则是为自己寻找新的出路。


在这一集中，玩具们兜兜转转拯救了自己，相较于前两部而言，第三部已经更像是一部成人观看的动画片了，片中设定的反派，以及片中诸多的暗黑场景，都和前作不太一样了。


04/


从《玩具总动员3》到现如今的第四部，已经9年过去了。


玩具总动员的故事几乎是紧跟着现下的时间线，曾经观看动画的小孩早已成年，甚至也有了小孩，和《玩具总动员3》一样，系列第四部也早已不再是儿童向的动画片，而是多了不少新的元素，电影中关于反派及四个随从的设定，以及相关场景的描画，颇有些温子仁恐怖片的调性，这是一开始的玩具系列电影所无法想象的趣味。


系列来到第四部，胡迪跟随了新的主人邦妮已有多年，他渐渐失宠，渐渐被遗忘。但胡迪始终秉持着自己的信念，陪伴主人好好成长，即使邦妮并不需要自己。


片中除了胡迪以外，最重要的也是前半段故事的核心玩具是叉叉，它是邦妮自己手工制作出来的，也是邦妮心中最重要的存在，可叉叉坚信自己只是垃圾，不停的想要回到垃圾桶。


邦妮需要叉叉，叉叉只想着离开，胡迪自认为自己对邦妮有责任，于是不断的阻止叉叉的出逃，以及寻回并帮助叉叉回到邦妮身边，电影就在这个矛盾中不断推进，也贡献了无数的笑点。


而电影的隐形故事线，则是胡迪内心的变化以及关于胡迪的选择。


从第一部开始到第三部，胡迪始终坚信玩具的终极价值是陪伴主人一起成长，这也是玩具总动员一直以来的核心价值观，包括最新的第四部，许多玩具历来都是这样的信念，陪在主人身边，或是渴望有主人的需要，又抑或被主人抛弃后变成所谓的反派，他们内心的价值取向其实都是无限趋同的。


而在第四部中，似乎有了些不一样，被主人抛弃的牧羊女在外面生活了好多年，她看过更大的世界，也体会了更多的可能性，她不再需要人类主人，相信自己作为一个玩具，同样可以有自己独立的人生。


胡迪的“人生观”在这一部中，最后也终于有了些不一样。


05/


总有人说自己无法接受《玩具总动员4》的结局，胡迪最终选择离开，它与巴斯光年、与翠西、与昔日相伴的玩具们一一惜别，选择与自己喜欢的牧羊女去流浪世界，比起第三部的结尾，这倒更像是一种终极告别。


而我反倒很喜欢这个结局，从胡迪身上，我看到了一些美国队长的影子，作为陪伴主人最久的老兵，胡迪的信念最坚定，他忠诚，他具有领导力，他从不放弃，始终不离不弃的陪伴在主人身边，守候着他们健康成长，就像是有一些老派的美国队长一样。


在第四部里，自己陪伴多年的安迪早已成为大人，新主人邦妮不再需要自己，同时她也有新的玩具可以去守候。胡迪有了些动摇，或者说有了一些自己的追求，他最终为了爱情，又或者说是为了往后不一样的人生，选择离开，就像是美国队长选择留在了过去。


电影演到最后，看到胡迪将身前的警徽送给翠西，就像是美国队长把盾牌送给了猎鹰，那一刻就是一种责任的传承。


06/


从此拥有一片自由天地的胡迪会怎样呢？


如果可以的话，我依旧期待《玩具总动员5》、《玩具总动员6》，这个系列，我可以一直看下去。



头图：《玩具总动员4》海报


你还可以：


我所认为的2018华语电影十佳

我所认为的2018非华语电影十佳


如果你喜欢本文，请点赞赞赏转发到朋友圈，你的鼓励是我的动力，你的沉默会让我也沉默。


长按识别下方二维码，可关注我。


8.7 

玩具总动员4 (2019)

影评(23)

收藏(340)

玩具总动员4/Toy Story 4(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2568058/blog/8192938/
--------------------
个人公众号：Movies

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Mtime长沙影迷会 12921

RSS订阅

Mtime长沙影迷会

14928名成员496个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 