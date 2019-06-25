我看《玩具总动员4》：是终极告别，也是新的起点





01/





我们都曾以为《玩具总动员3》是这个系列最好的终点。





——已经成年的安迪要去上大学了，他将陪伴了自己整个童年的玩具们送给小女孩邦妮，电影最后有一个镜头非常细腻，当小女孩邦妮想要从安迪手中接过“牛仔胡迪”时，安迪的手下意识往回缩了一下，所有的不舍在那一刻展现无疑。







电影《玩具总动员3》最后的告别无疑将某种情绪烘托到了极致，玩具们不得已与主人挥手说再见，安迪驱车而去，留下玩具们望眼欲穿，那些闪耀着万丈光芒相互陪伴的时光一一浮现在眼前。





若电影故事就此停留在那一刻，当真是无比妥帖也无限回味。





只是谁也没有料到，这个系列还有第四集，更无法预料的是，第四集非但不是狗尾续貂，反而十足精彩，不仅笑泪依旧，也为玩具系列带来了新的立意，又或者可能是开辟了新故事的起点。







02/





电影《玩具总动员》一直以来就是皮克斯工作室的金字招牌。





早在上个世纪90年代，当时的好莱坞动画电影无限趋同，无非就是迪斯尼公主系列的那些，初生牛犊的皮克斯工作室一心想要做出一些不一样，皮克斯工作室一向以技术闻名，但彼时的电脑动画技术并不成熟，绘制人脸总带有某种廉价的塑料感。皮克斯索性另辟蹊径，拾起了曾以此制作过短片的一个想法：让玩具活过来，讲一个关于玩具的故事。







片子最终在1995年上映，以1.92亿美元票房刷新了动画电影票房纪录，这也是当年北美的票房冠军，这部片子就是《玩具总动员》。





1999年，系列第二部《玩具总动员2》上映，这也是世界上第一部完全数码制作的电影，片子一经上映，同样风靡。







皮克斯自此逐渐成为世界知名动画工作室，2006年，以74亿美元的价格被迪斯尼收购，皮克斯既是动画技术的领先者，也是动画片质量的保证，巅峰时期的皮克斯，从2008年到2011年，连续四届拿下奥斯卡最佳动画长片，有我最喜欢的《瓦力》和《飞屋环游记》。







只是近几年的皮克斯，无论是原创动画，还是续集动画，除了16年的《头脑特工队》和去年的《寻梦环游记》，其他都不太尽如人意。







还好，皮克斯有玩具总动员。





03/







电影《玩具总动员》可能是皮克斯唯一一个全员经典的动画系列电影，其他包括《超人总动员》、《海底总动员》、《怪兽大学》等系列电影，续作总是无法超越前作，或是完全崩坏，又或者只是简单重复了一遍。







而《玩具总动员》之所以能够成为皮克斯屹立二十年不倒的招牌，之所以系列每部片子都能够成为经典，在于该系列的每一部都是新鲜的，电影的故事永远有一个新的核心命题，并非在重复前作成功的套路。







第一部，牛仔胡迪作为安迪最爱的玩具，忽然有一天面临了考验，安迪得到了新的玩具——巴斯光年，它看起来更酷更具科技感。胡迪担心自己被取代，他自卑、嫉妒、没有安全感。







而巴斯光年总以为自己是真正的宇航员，以为自己会飞，他并不能接受自己只是一个玩具。







电影的最后，是胡迪接受了自己的普通，同时也帮助巴斯光年完成了自我认知。这是一部关于寻找自我的片子。









第二部，胡迪有机会成为受人欢迎和拥戴的收藏品，原来他是曾经风靡动画片《胡迪牛仔秀》的主角，胡迪被收藏商找到，将与同样是这部片子里的角色女牛仔翠西等一并送到收藏馆。







胡迪在这一集中体会了明星光环，翠西的经历也给了玩具们新的震颤，她曾是一个女孩玩不释手的玩具，当女孩长大，当自己开始变得破旧，女孩不再需要翠西，翠西最被遗弃。







这一集探讨的是作为玩具的意义，胡迪最终选择回到安迪身边，明白自己作为一个玩具，陪伴主人成长的生命意义。







第三部，胡迪和玩具们碰到了新的危机，主人长大了，作为玩具该怎么办？在这一部中，更多的是关于成长和告别，对于安迪而言，他将告别玩具们，一个人去远方上大学，对于玩具们而言，则是为自己寻找新的出路。







在这一集中，玩具们兜兜转转拯救了自己，相较于前两部而言，第三部已经更像是一部成人观看的动画片了，片中设定的反派，以及片中诸多的暗黑场景，都和前作不太一样了。







04/







从《玩具总动员3》到现如今的第四部，已经9年过去了。





玩具总动员的故事几乎是紧跟着现下的时间线，曾经观看动画的小孩早已成年，甚至也有了小孩，和《玩具总动员3》一样，系列第四部也早已不再是儿童向的动画片，而是多了不少新的元素，电影中关于反派及四个随从的设定，以及相关场景的描画，颇有些温子仁恐怖片的调性，这是一开始的玩具系列电影所无法想象的趣味。







系列来到第四部，胡迪跟随了新的主人邦妮已有多年，他渐渐失宠，渐渐被遗忘。但胡迪始终秉持着自己的信念，陪伴主人好好成长，即使邦妮并不需要自己。







片中除了胡迪以外，最重要的也是前半段故事的核心玩具是叉叉，它是邦妮自己手工制作出来的，也是邦妮心中最重要的存在，可叉叉坚信自己只是垃圾，不停的想要回到垃圾桶。







邦妮需要叉叉，叉叉只想着离开，胡迪自认为自己对邦妮有责任，于是不断的阻止叉叉的出逃，以及寻回并帮助叉叉回到邦妮身边，电影就在这个矛盾中不断推进，也贡献了无数的笑点。





而电影的隐形故事线，则是胡迪内心的变化以及关于胡迪的选择。







从第一部开始到第三部，胡迪始终坚信玩具的终极价值是陪伴主人一起成长，这也是玩具总动员一直以来的核心价值观，包括最新的第四部，许多玩具历来都是这样的信念，陪在主人身边，或是渴望有主人的需要，又抑或被主人抛弃后变成所谓的反派，他们内心的价值取向其实都是无限趋同的。





而在第四部中，似乎有了些不一样，被主人抛弃的牧羊女在外面生活了好多年，她看过更大的世界，也体会了更多的可能性，她不再需要人类主人，相信自己作为一个玩具，同样可以有自己独立的人生。





胡迪的“人生观”在这一部中，最后也终于有了些不一样。







05/





总有人说自己无法接受《玩具总动员4》的结局，胡迪最终选择离开，它与巴斯光年、与翠西、与昔日相伴的玩具们一一惜别，选择与自己喜欢的牧羊女去流浪世界，比起第三部的结尾，这倒更像是一种终极告别。





而我反倒很喜欢这个结局，从胡迪身上，我看到了一些美国队长的影子，作为陪伴主人最久的老兵，胡迪的信念最坚定，他忠诚，他具有领导力，他从不放弃，始终不离不弃的陪伴在主人身边，守候着他们健康成长，就像是有一些老派的美国队长一样。







在第四部里，自己陪伴多年的安迪早已成为大人，新主人邦妮不再需要自己，同时她也有新的玩具可以去守候。胡迪有了些动摇，或者说有了一些自己的追求，他最终为了爱情，又或者说是为了往后不一样的人生，选择离开，就像是美国队长选择留在了过去。







电影演到最后，看到胡迪将身前的警徽送给翠西，就像是美国队长把盾牌送给了猎鹰，那一刻就是一种责任的传承。







06/







从此拥有一片自由天地的胡迪会怎样呢？





如果可以的话，我依旧期待《玩具总动员5》、《玩具总动员6》，这个系列，我可以一直看下去。









头图：《玩具总动员4》海报







你还可以：







我所认为的2018华语电影十佳



我所认为的2018非华语电影十佳







如果你喜欢本文，请点赞赞赏转发到朋友圈，你的鼓励是我的动力，你的沉默会让我也沉默。





长按识别下方二维码，可关注我。



