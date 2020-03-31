极速车王：找到你一生为之热爱的





当我们问：世界上最伟大的演员是什么样的？







我相信克里斯蒂安·贝尔应该在这个问题下被提及，且不论他作为演员产出的质与量，仅仅因为他那颗对于拍电影的敬业之心，便值得所有人折服。作为知名的“橡皮人”，贝尔为自己所扮演的角色不停折磨自己，在极速增肥与减重之间来回反复。





这样的操作，贝尔已经持续了二十来年，上一部《副总统》，贝尔大腹便便，染着白发，低头沉思，政治风云都在眉间，而到了一年后的这部《极速车王》，贝尔再一次瘦骨嶙峋，成为了极致的赛车手肯·迈尔斯。





贝尔之于电影的那份热爱，毫无疑问，与电影里肯·迈尔斯之于赛车的热爱，如出一辙、真假难分。





电影《极速车王》改编自上个世纪60年代的一段赛车往事，1963年，亨利·福特收购法拉利未果，被恩佐·法拉利羞辱，讥讽福特不过是卖汽车的公司，于是福特着手组建自己的赛车车队，决定在当时被法拉利主宰的勒芒比赛上一决雌雄，捍卫自己作为汽车龙头企业的威风。





1965年，福特组建的车队首次出战，全线溃败，1966年卷土重来，大获全胜，那年的勒芒比赛的结局相当传奇，三辆福特汽车并驾齐驱开过终点线，成为勒芒赛车史上特别的记忆点。





这个笼统的大故事之下隐藏着两个“失败”的活生生的传奇人物，卡罗尔·谢尔比与肯·迈尔斯，谢尔比，1923年生人，是第一位获得法国勒芒比赛冠军的美国人，后成为赛车设计师，福特决定与法拉利宣战之际，找到了他加入。而肯，1918年生人，是谢尔比组建车队后的灵魂车手。





谢尔比负责设计赛车，肯负责驾驶，谢尔比负责与福特官方沟通，肯潜心研究比赛，两人是王牌搭档。









电影围绕两人展开故事，1966年，肯在谢尔比的帮助下，连续赢得Sebring、Daytona，那一年的勒芒比赛，肯驾着谢尔比设计的赛车，许长一段时间遥遥领先，最终因为福特官方的要求，他放慢车速，等待其他两名“队友”，执行一切压线的命令，最后主办方宣布结果，肯却并没能成为冠军。





打败他们的并不是其他更优秀的赛车手，而是腐败的官僚体系和黑暗的人性。电影里，表现谢尔比与福特公司争取主动权的段落里，多次直接指出了福特迂腐的官僚体系，当谢尔比试图从福特僵化的管理层中获得更多的赛事主动权时，片子一度像是一部职场电影。





电影里，谢尔比与肯的赛车之旅，历经了来自福特的层层阻碍、压迫与不公平对待，尽管赛车领域离我们很远，但我们一定也曾在职场中感受过谢尔比与肯所感受到的那种层级文化，以及公司意志高于个人意志的体会。





肯，作为传奇赛车手，他迷恋赛车胜过一切，并不善于与人打交道，无意中得罪了福特公司的二把手，福特公司也从来未曾真正关心赛车本身，在乎的不过是赛场上力压法拉利的那一口气，以及其中的营销价值。





肯最终被“输”掉比赛，没能在勒芒比赛的正式历史上留下自己的名字。1966年8月，肯在一次赛车训练中丧生，传奇车手最终与赛车融为一体，化为乌有。





但他们那份真正的、毫无虚假的之于赛车的热爱依旧被人们记住了，那是肮脏、龌龊、黑暗的权势文化下，最美好的存在。时至今日，也会有诸如《极速车王》这样的电影为他们“著书立说”——彼时的冠军并不代表一切，没能夺冠也并不意味一无所有。因为，他们已在自己所热爱的事物中，体会到幸福与成长。





电影的最后，在描画肯丧生的段落上，让人印象极为深刻，肯驾着赛车驰骋在道路上，一路尘飞扬，画外音是肯的独白：……七千转，一切美好始于此刻，你能感受到它悄然来到你的耳边，让你扪心自问一个重要的问题：“你是谁”？







这世间总有疾苦、黑暗与失败，无论如何，去找到你一生为之所热爱的，你会知道你是谁，你将要去哪。







头图：《极速车王》海报





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