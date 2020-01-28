科比---- 纯净，完美的生物体 .

2020，是多么糟糕的一年

今年的新年在纽约度过，一大早，还沉浸在过年的气氛中， 大家都在群里谈论着国内的肺炎，谈论着如何预防，n95口罩，乱七八糟有的无的话题， 这时，我打开车上的收音机听着广播，熟悉的歌曲飘然而过，这时音乐的旋律 嘎然而止，插播了一则新闻， ” 伟大的篮球运动员科比，今早在一场直升机事故中去世，还有他年仅13岁的女儿也一同遇难 ，还有机上的所有乘客无一生还 “ oh holy shit ! 我在想， 我没有听错吧 ！ 科比死了 ？ 这他妈的今天不是愚人节啊，开这种玩笑 ？ 我简直不敢相信自己的耳朵， 差点方向盘转到隔壁的车道， 于是我为了确认这条信息的属实性，我马上把车停到了路旁，开始上网搜索关于科比的今早新闻， 天哪， 全部的各大新闻网站的头条都是 科比遇难消息，真他x的是真的，千真万确的消息 ，手机不自觉的在我手中脱落，我在车上发呆了很长时间，怎么这么戏剧性，这世界太他妈的疯狂了 ，看到许多名人过世的新闻，好像没有一个能像今天这样刺激到我，因为我是从他17岁入行就开始喜欢他到现在的24k纯科比粉丝的，暖流不断涌上胸口，这时真的感慨到 ：生命太脆弱了 ...

1997年，一个17岁的少年，单枪匹马闯入nba的成人世界，一步步从菜鸟走到世界篮坛的顶尖巨星 ；他的努力 不服输的韧劲 他的生活方式，他简直就是一个活着的传奇 。 与其它的黑人完全不一样，他不爱那些与篮球无关的社交应酬活动，不喜欢那些炒杂喧嚣的网络世界纷扰自己的价值观，不喜欢让自己的名字闪耀在各大娱乐头条新闻上 ，他唯一感兴趣的就是专注在自己的篮球事业上，完善自己的各项技能，让自己达到每个阶段的顶峰 。 刚入行的几年，当他关键时刻在场上投出多个三不沾的空气球时，全场的观众都嘘声不断，质疑这年轻新人的实力， 队友也质疑他，球队高层也对他产生动摇，科比是个有绝对潜力的人，可想而知在那种的质疑的压力下，谁都可以有发泄情绪和放浪形骸的权利 。当别人在一旁贬低自己说风凉话挑衅时，完全可以爆粗口 或者给他几记上勾拳回家过年 ，但是科比似乎在控制情绪这方面似乎有着病态的自律和克制 ，你很难有机会看到他在公众场合情绪失控的时候，即使对手给了他非常难堪的挑衅，他依旧保持风度，这点非常像当年的乔丹，他们似乎都把这放面的能量转化成了某种匪夷所思的驱动力，那种努力朝着完美的有机体进化的那种驱动力，任何的阻力似乎都无法偏离他们给自己设定的航线 ，于是他在私底下不断的训练这三分球，反复的做着病态的训练，他在战斗的过程中也明白到瘦弱的体格是无法承载那高深的球技的，于是他不断的增强自己在体格方面的进化训练，为了掌握到与众不同的运球控球技巧，他还研究过东方的太极，他那柔韧极具攻击力的身姿和甩腕时的那种刚柔合一的挥射，实在是像极了太极意境，篮球在空中极度旋转着，承载着狙击弹一般的精准与力量射向篮筐 ，整个投篮姿势和力量的爆发简直就是在观赏一件艺术品 ，就连乔丹的造诣都略逊风骚 。

当年与奥尼尔的分道扬镳也让科比背了很多负面的新闻，很多人都不可否认 ，大鲨鱼的离去可以说很大程度上是因为科比，与其说是科比，不如说是篮球时代的变迁，随着新千年的到来，人们欣赏篮球娱乐性的角度也发生了很大的转变 ，那种纯粹以刚性力量压倒性摧毁对手的技巧慢慢不被观众打动，反而那种兼具华丽技巧与力量的娱乐性篮球风格渐渐深得观众的喜欢，科比正好具备这时代观众所欣赏的一切特性，可以说是无愧时代的宠儿 人们开始关注这个出身牛犊 不怕虎的 年轻人，经过几年的磨合，慢慢湖人队的整个战略开始围绕着科比和大鲨鱼二人展开，从而开始三连冠的霸业，在南征北讨的途中 ，奥尼尔作为湖人一哥的地位时常受到这位新生巨星的挑战，也有为了凸显自己湖人一哥地位的身份而做出挑衅科比的举动或者言论，科比私底下也说过，他只是想打好篮球 在完善这项事业的过程中出现的那种争权夺势的局面 是无法避免的，他不想离开湖人队，湖人球迷更是深爱他，然而一山无法容二虎的局面 时常显现，这样的内部矛盾不断升级 令湖人丢了几次或者卫冕或者再次称霸的机会，令湖人的管理高层也是异常的头疼，最后在选科比与奥尼尔的挣扎中， 结果科比留下了，奥尼尔走了 ， 直到现在还有人说大鲨鱼的离去完全是科比的责任，我觉得这是时代做出的选择，事实证明 是对的 。

在奥尼尔走后的几年里，加索尔的出现填补了这片空白， 科比显然背负了巨大的压力，如何让湖人在大鲨鱼离去后重新登上联盟的顶峰，成了他这阶段的使命，随着时代巨轮的推进，像很多跟他同时代的其他伟大球员，像麦迪，卡特 加内特 邓肯，艾佛森，慢慢的淡出了历史的舞台，被新升起的巨星 詹姆斯 安东尼 等人所代替，只有他一个人始终还热爱着这项事业 孤独的带领着全队再次登上联盟王座 ，在这过程中，他真的累了，长年累月的厮杀，拖着满目疮痍的身体 一次次的韧带手术，令他终于萌生出了退休的念头 ，科比私底下对好友谈过 ： 有时看着自己的伤痛，他常常在想，或者对着身体自言自语 ：“mvp,冠军戒指 所有最伟大篮球运动员该有的荣誉你都已经拥有了，你还想要什么呢？ 回想自己17岁时菜鸟的模样 ，他自己淡淡一笑 我还能为篮球这项事业做些什么呢 ？

2016年，科比退休了， 湖人队给他举行了盛大隆重的退休仪式，完完全全无愧于篮球的一个人 ，我一直很好奇，像科比这样极具魅力的运动员退休后的生活会是怎么样的 ？ 钓鱼？下棋？ 这是完全不可能的事情， 虽然科比在美国运动界和娱乐界都是人缘极好的一个人，但你十分难见到科比出现在什么活动现场的绯闻或者为了吸引流量而制造出得分繁杂层的花边， 唯一你能看到他身影的只有各种的公益活动， 为了积极鼓励年轻一代，像曾经自己一样的菜鸟球员 教他们如何走出生活中的困境，释放自己的潜力，为了这项事业，他从自己的亲身经历中制作了一个关于自己如何从孩提时代的科比进化到现在的自己一个记录短片， 来激励现在的小孩子，他还建立自己的篮球学校 培养下一代的年轻球员，他曾经告诉记者，自己退休后最喜欢做的事情就是教小孩子打篮球，他多么希望能遇到个跟自己年轻时一样的孩子，然后看着他成长 ，把我所有技巧都传授给他这是件多么开心的事情，他边笑边说着，，，，，他还让自己的女儿gigi也参与这项伟大的事业中，gigi 那么可爱的一个女孩子 。。。

我看过一段科比的采访 ； 当时那个主持人问他 ，你那么的不服输，是不是战胜每一个你所遇见的对手 就真的那么成就吗 ？ 当时，科比哈哈大笑，然后皱起了眉头 ，说 ：其实单纯的靠力量摧毁性的压倒对手那是不可取的，我更喜欢的是 对手在看到我的恐怖实力时在我身上感受到的那种震撼从而激发出他们自身的潜力然后让他们自己达到一个新的高度，从而让对手尊敬自己，这才是我所想要的 。 我当时听完，这是何等境界的完美生物体才能说出这种大气磅礴的话啊 。

科比你还没有遇到像你一样有天赋的孩子 然后把球技传授给他，你还要创造你退休后的神话，你还有那么多热爱你的球迷，你还有那么多那么多还没有完全的伟大的事业，你怎么能就这样走掉呢 ？ 直到现在我都无法相信这是真的， 科比就这样离开了我们 在2020年 。。。

当你年纪大了， 路过街边的公园时，你会坐下来看看那些刚刚接触篮球的孩子们打球的情景，这时，你可以很骄傲的告诉他们，在我们那个年代，曾经有个非常伟大的篮球运动员，他的名字叫 ：kobe bryant !