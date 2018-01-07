《前任3》：横在至尊宝与紫霞之间的那根刺，终于让我活成了想要的样子！

分手是痛苦和不舍的，毕竟是对前任感情的一个交割。在这个分手的故事串上了几个不同类型的人。都在分手，但却都有不同的方式处理的对待着自己内心最软弱的情感。余飞和丁点的前台打架床头合，孟云和林佳的死要面子和阴差阳错。这些都会多多少少让观众找到属于自己的那一个影子：分手、放弃、不舍、回味、反思和重新开始。。。。

如李宗盛《给自己的歌》中写的那样，“如旧爱的誓言像极了一个巴掌，每当你想起一句就挨一个耳光”，前任的种种和分手就如同一个长满刺的仙人球，深藏心里那最软弱的地方，每每触碰心都会如扎一般，让自己长大和成熟，最终也让自己变成了想要的模样！

而林佳和孟云一个吃着芒果、一个扮着至尊宝分手不爱的两个画面，更像是心中被刺扎着，而越走越远，哪怕长大成熟，仍然记得让那根让自己变化成长的刺。。。。。

有时回想，也许真要谢谢那根刺，让我知道我想要变成的样子！！

最后说说影片：《前任》单凭这部电影的名字，就让很多有故事的人走进了电影院。不过，导演也没有让大家失望，或多或少也都让大家看到自己和自己与前任的影子或故事。

其实，我也是抱着寻找故事的感觉准备入戏的，但我却被影片中导演那面面俱到的介绍各种恋爱类型、体验带得迟迟始终达不到最佳的情感契入点。尤其是时时通过林佳、孟云口中进行的个人总结和观感，更是有点让我时不时的出戏。让我觉得没有重点，泛泛而谈。人物方面不太出彩，没有过于惊艳，虽然觉得郑恺略略抢戏，但个人感觉有点本色演出之嫌。韩庚的演技提升不少，但此片人物刻画不足，也不全是他的原因。不过好在最后林佳和孟云二人那场分手戏份，在赚足泪点的同时，确实也让此片加分不少。