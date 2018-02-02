《暴雪将至》：小人物的磨灭

这片子用1.2倍速看的，有些地方还是显得拖沓，整部片子压抑，看完仍然还需要思考主旨。影片可能在模仿韩国经典影片《杀人回忆》，但不得精髓，剧情发展到后半部分显现崩盘。看豆瓣上很多装B大神五花八门的解释，倒也能自圆其说，姑且看看。本片不是视觉片，看完之后需要再度咀嚼才能看懂。

余国伟（段奕宏）是冶炼厂保卫科的职员，由于具有侦探的天赋，警察在人手不够的时候会找他帮着办案。剃头挑子一头热，多数时候警察是觉得他有些碍手碍脚的。野外经常发生女子奸杀案，余国伟更是表现出了比警察更高涨的态度，或许 他想借着自己的本领进入体制内 ，要知道在上世纪90年代，体制内的工作被多少人艳羡。他断定凶手是工厂的人，带着徒弟盯梢，摸索。还真盯到了凶手，和徒弟在厂子里追凶过程中，徒弟被摔死，他也差点被勒死，不过凶手还是侥幸逃走。

理发女——燕子（江一燕）曾有过自杀经历，余国伟成了常客，让燕子误认为是爱情，直到燕子在余国伟的凶案记录笔记本中发现她的照片。原来余国伟是把她当作诱饵，自己时常在燕子理发厅斜对面的饭馆盯梢疑犯。燕子找余国伟对质，余国伟说自己会保护她。脆弱的燕子很失望，于是当着余国伟的面跳桥死去。余国伟一不做二不休，直接捆住疑犯到野外，为释放怒气直接打死。自己入狱。

出狱后，他再次来到冶炼厂，看门人已不记得他了，随后冶炼厂被爆破、改建， 小人物留下的印记逐渐消失 。更为 讽刺的是 ，一个老司机向他讲述自己曾经在大雨的一天撞死一个人，一直无人认领尸体。原来这个尸体就是那天和余国伟及徒弟打斗的真凶，他已经受到老天的惩罚，而余国伟自己打死的所谓疑犯其实是个无辜的人。

怪不得警察说：“他疯了。”