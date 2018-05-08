网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>中国电影>>还在沉迷朱茵王祖贤的美貌吗？影视最新90后微笑女神看这里……

还在沉迷朱茵王祖贤的美貌吗？影视最新90后微笑女神看这里……

加入收藏

2018-5-8 12:11:56

5月8日是世界微笑日，探长掐指一算，网友们大概又要搬出那些电影女神们那迷人的微笑了，比如：

李若彤的微笑

邱淑贞叼牌

张敏的回眸

张曼玉的旗袍

王祖贤脱衣

朱茵眨眼

林青霞饮酒

这些经典镜头下的女神们每一个都极具时代韵味，那时候的她们没有美颜却一直美到了现在。

经得住时间考验的总是耐人寻味，我们思念那些曾经老去的女明星，也看到了许多70后、80后的女星正在崭露锋芒，现在的90后女星也是层出不穷。

今天就给大家盘点几位很耐斯的90后新星，她们的笑同样令人动容（排名不分前后）：

张天爱

第一位当然要说张天爱啦，男女通吃的类型。19岁开始拍戏，到2015年，主演时装网剧《太子妃升职记》，因饰演太子妃张芃芃而走红。

片尾最后这个让人心疼的笑，奠定了她在探长心目中的女神位置。

她是很耐看的那种美，恰到好处的五官，很典型的东北美女，即使女扮男装也是英气逼人的那种，有点像张敏和张柏芝的混合体。

无论气质与形象，她是最接近那些经典女神的样子，长着这样一副倾国倾城的样貌，难怪那么多人留恋她。

周冬雨

周冬雨这个人吧，看起来就有点叛逆，长相在探长眼里也还算不上女神级别，就是有时候她笑起来却像个迷。

无论是《七月与安生》还是《春风十里不如你》，亦或是《后来的我们》，她的笑有时候感觉挺没心没肺的，有时候却又让人捉摸不透。

难怪能拿金马影后呐~~看她后期的作品的呈现，有点“周迅”的味道。

吴倩

吴倩是武大的校花，名副其实的校园女神。从2012年在饶雪漫的长篇小说《雀斑》中担任书模开始就被很多人关注了。

2015年，在电视剧《何以笙箫默》中饰演大学时代的赵默笙广受好评 ，干净的面孔，善良的性格，甜美纯粹的笑容极具感染力，可以说是国产青春片的又一经典。

胡冰卿

胡冰卿可谓是人如其名，冰清玉洁。清纯靓丽的白皙外形，温润如玉的性格，就像亲切乖巧的邻家女孩。

尤其是《秦时明月》里的高月，笑起来就像三月的暖阳，让人很温暖舒服，现在的女星能给人这样的感觉已经不多了。

陈瑶

看过《无心法师》的人，大概永远都忘不了陈瑶饰演的岳绮罗，明明有张清纯可爱的萝莉脸，眼睛里却满是故事，即使是笑也是透着冷艳的美，有种超越年龄的成熟感。

娱乐圈已经很久没有这样的演员了，可以用一个颜色、一件衣服、一个形象深深刻在很多人心里，无论在哪看到红色斗篷，弹幕或者评论就会出现“岳绮罗”三个字。演员和角色都是相互成就的，陈瑶与岳绮罗这两个名字之间几乎已经划上等号。

甚至还有粉丝一度担心这高冷的小萝莉没有发展空间，却在《青丘狐》系列里饰演完全不一样的花月打破了人设，把原本容易招黑的小三演得比原配讨喜，有灵气。如果再遇到些好剧本或许会带来更多惊喜。

孟璐

在影视领域崭露头角的90后新星中，孟璐算是自出道以来一直活跃于演艺圈中的一个。气质清纯可人，清新脱俗，曾参演电视剧 《建党伟业》、《刀剑缭乱》、《人偶师》、《美人香》 、《英雄时代》、《大丈夫》等等。

清纯动人的外表和勇敢坦率的个性让她在荧幕上不断尝试颠覆突破。时而俏皮可爱，时而乖巧懂事，又时而沉稳大气，一人千面。

在今年即将上映的院线电影《终极代码》中饰演高智商女主叶妍，首次突破性地尝试新角色——电脑黑客。在片中主要协助由新生代动作演员吴治廷所饰演的男主“萧宇”去完成任务，经历各种危险挑战。

三个多月来的艰难拍摄，跟着一群硬汉拼命，她很有韧性，很能吃苦，即使拍摄时身上带伤也一声不吭。

就是这样坚强的一个人，私下里却是个普通少女的样子，吃货、花痴、卖萌耍宝换着来，极具亲和力。

都说“美人在骨不在皮”，骨子里带出来的美，让人很难不去喜欢。这些90后新星才刚崭露头角，今后的路还很长，相信她们的笑将为大家塑造更多形象生动的角色。

你会为哪位女神的微笑打call呢？

标签： 朱茵(37) 女神(169) 90后(82) 孟璐(18)
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
中国电影 14977

RSS订阅

中国电影

2211名成员6096个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 