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《这就是命》泰国行

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2018-5-10 22:38:42

王迅作为丑星表演到位，想制造意外死亡骗保，却屡次无法得手，加上梁超与潘斌龙的数次捣乱，可谓乱上加乱，啼笑皆非。韩国欧巴金圣柱真是很拼，超帅。

 













































 

电影简介：

 

　　一事无成的落魄作家孟大卫（王迅 饰）与妻子杨晓楠（于莎莎 饰）感情遇危机，偏又雪上加霜被诊患癌。心灰意冷的孟大卫购买了人生意外险，欲在自己死后为妻子留笔巨款。一心求死前往泰国寻找担任导游的妻子，试过各种办法自杀却总是未能成功，还阴差阳错引发一系列搞笑闹剧。余生时间已不多，孟大卫只好聘请专业杀手Bryan（金圣柱 饰）来杀自己。奈何人品衰到底， “菜鸟 ”杀手接连失误，炸药扔错、电梯事故算错时间、撞车对不准……孟大卫彻底绝望，谁知他已默默被卷入一场神秘的文件夹争斗中。 而这份来头不小的文件夹，已给众多人招杀身之祸。黑道小弟snake（赵英俊 饰）为其丢掉性命；本想代购生财却上当的“二傻兄弟”龙大（梁超 饰）、龙 二（潘斌龙 饰）因其被追打……最后黑道霸主鲨鱼（曾志伟 饰）将目标锁定在孟大卫身上。究竟衰到爆的孟大卫能否求死成功？低智商龙氏二兄弟还将如何犯傻？看似凶狠却屡次被整黑道老怎样翻身？一连串啼笑皆非的意外惊喜即将上演…

 

伊儿《这就是命》影评

 

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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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