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你现在的位置：首页>>群组>>中国电影>>《东方快车谋杀案》大侦探波罗

《东方快车谋杀案》大侦探波罗

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2018-5-16 22:45:17

没想到一个人的恶行，牵连到一系列人员的连锁行为，案件的结局完全没有想到，精彩万分。肯尼思·布拉纳结尾处的超长对白，尽显功底。#东方快车谋杀案#的几幕黑白镜头，连同摄影配乐令人印象深刻，推荐。

 

























 

电影简介：

 

　　《雷神》和《灰姑娘》的英国导演、莎翁戏剧大师肯尼思·布拉纳（Kenneth Branagh）即将为20世纪福克斯公司翻拍阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）的侦探悬疑小说《东方快车谋杀案》（Murder on the Orient Express）的消息。 

　　福克斯宣布，肯尼思·布拉纳不仅将担任导演，同时还将出演片中主角——比利时大侦探赫克尔·波洛（Hercule Poirot）！波洛是阿加莎笔下最著名的角色之一，曾出现在她33部小说之中。 

　　1934年出版的小说《东方快车谋杀案》描写了发生在著名的“东方快车”上一起离奇命案，每个人都有作案的嫌疑，比利时大侦探波洛（Hercule Poirot）经过缜密的、抽丝剥茧的逻辑分析，终于让案情大白于天下。 

　　据悉，新版的《东方快车谋杀案》将由莱德利·斯科特（Ridley Scott）、赛蒙·金伯格（Simon Kinberg）、马克·高顿（Mark Gordon）联合出品，《银翼杀手2》的编剧迈克尔·格林（Michael Green）将负责剧本的改编。 

　　如果《东方快车谋杀案》取得票房成功，福克斯还将把更多波洛破案的故事搬上大银幕。

 

伊儿《东方快车谋杀案》影评

 

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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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