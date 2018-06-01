曾出演《霸王别姬》里的少年程蝶衣 樊少皇的童年却像段小楼？

香港功夫演员樊少皇是我们耳熟能详的实力派，17岁时因在香港cult片《力王》里成熟的表演，而一夜红透亚洲，令观众不禁称赞，年纪轻轻不仅有一身过硬武打功底，演技亦有自己的一套成熟系统，把贺力王这个角色演活了。

其实大多数内地观众不知道，樊少皇是童星出生。父亲樊梅生是邵氏著名武打演员樊梅生，樊少皇三岁时，樊梅生便带着樊少皇参演了电影《法网难逃》，3岁的小小皇奶气十足，在镜头前一点也不怯场，非常可爱。

之后樊少皇陆续参演了多部作品，《再见妈咪》、《听不到的说话》等，是当时的香港知名童星之一，颇受观众乃至香港明星的喜欢。网上曾流传过一张樊少皇小时候被周润发抱在怀中的照片，据说，当时周润发在片场碰到小樊少皇，后者还在捉蚂蚱玩，于是发哥便陪其玩耍，后拍了这张照片、照片中的樊少皇稚气未脱，手里还拿着蚂蚱，十分可爱，发哥英俊潇洒，很是帅气。

8岁的时候樊少皇饰演了罗启锐导演版本的《霸王别姬》里的少年程蝶衣，一笑一颦中尽是京剧范儿。

但在接受采访时，小樊少皇却说，本来也很喜欢这个角色，演过后便不喜欢了，因为这角色经常被欺负，被人打却要人来保护，小小年纪就有了硬汉的意识，怪不得长大后由他饰演的硬汉这么出彩。

既有演戏天赋，又有极浓的表演兴趣，还有好的展现平台，樊少皇的童年理应是顺遂开心的。但就像所有习武世家的小孩一样，父亲樊梅生对樊少皇的要求非常高，甚至更甚，樊少皇三岁便开始习武，据说，樊少皇每次翻跟头不到200个以上，樊梅生是不会让停下来的，这还只是最基本的。

成龙说武打演员很辛苦。是的，不止辛苦在片场，私下的训练亦是枯燥且痛苦的。俗话说"台上十分钟，台下十年功"，就像《霸王别姬》里程蝶衣与段小楼这些小小少年们，正是这样近乎"虐待"，才有日后惊艳众人的一刻。

所以17岁樊少皇能极其成功且经典地塑造了"贺力王"这个角色，因为那时的他已经是一位"老戏骨"了。再往后的《天龙八部》、《南拳北腿》、《少年方世玉》、《叶问1》等等作品成功的原因，皆是有迹可循。

因为封闭式训练，交际范围单一且纯真，被父亲从小就严格管理训练的樊少皇成年后，虽有着有着沙包大的拳头和健壮的体格，一双大眼睛却总是闪烁着孩童般的单纯，怪不得能把呆萌的虚竹演得这么好，又想去重温《天龙八部》了~