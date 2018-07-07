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《记忆大师》：在错的时间拿了错的记忆，杯具(＞﹏＜)

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2018-7-7 12:20:05

    《记忆大师》：全员演技在线，黄渤演技超赞，时而是记忆中的杀人犯，时而是温和、无助的江丰，通过眼神、行为转变诠释出不同的人生，记忆以黑白影像交替闪现，烘托了紧张、悬疑的气氛，可以说全程无尿点。

 

    但细思电影逻辑是有问题的，尤其是结尾杀人凶手的反转。观影中一直猜测两位死者与凶手的关系，一个忍气吞声承受家暴的女人，即便离家出走也不会住到另一个男人家吧，况且她并没有要出轨的意思，凶手与受害人女儿关系也异常亲密；与另一个受害人的关系更诡异，凶手在其娘家一派自然磊落的样子，随着影片推进暗示凶手是女医生时，此前困惑的一切似乎都通了，因家暴结识女医生并发展成闺蜜，不管是离家的依靠、登堂入室，还是对受害人异样情感令其恶心都合理了，但最终凶手反转，李慧兰这条线就又解释不通了。

 

    整篇两个年代的不同女性对于家暴的认识都是错误的，认为这只是夫妻间打架不是犯罪，怕丢人、影响不好，或者因孩子而懦弱一味的忍让，只会让暴力愈演愈烈，无形中对自身和孩子都造成了不可挽回的伤害，不管是幼时的凶手还是李慧兰的女儿心理都是阴暗扭曲的。希望这部片可以让大家都正确认识并杜绝家庭暴力。电影结尾一幕最是温暖，旧时相爱的记忆不在，却是崭新的开始。推荐！

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