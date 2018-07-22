《世界奇妙物语2007春季特别篇》脑洞大开

五个小故事最令人印象最深的便是《才能球》与《零差值教育》。《才能球》男主将突如其来的才能变相运用，成为成功人事，相当了得。《零差值教育》虽然气氛值教育相对于中国应试教育的确有用，但为了打分而设计、演戏，那就失去了意义。日本的这部电视电影值得一看，推荐。

电影简介：

1.才能球

做什么都不成功的真和（樱井翔 饰）某天看到自称能“焕发体内才能”的才能棒棒糖，他便买来尝试以期变成歌手，不料恰巧碰上了问路的大妈，真和变成了一名绘画高手……

2.Virtual Memory

OL立花（加藤爱 饰）在公司中经常被上司批评，明明受到同事欺侮也无法 反驳，对这样的自己，立花感到很厌恶，一次立花踏入一家名为Virtual Memory的商店，在那里，她体验到各种各样的人的回忆。

3.零差值教育

因学生抗议而被调去新学校的老师惠子（永作博美 饰）发现新的班级强调的是“气氛值教育制度”，即让学生们在学习中培养更融洽的社会关系，气氛值还将决定每个人进入的高等学校……

4.凌晨2点的门铃

恋爱小说家浦木（椎名桔平 饰）最近总是在午夜2点听到门铃声，一个戴着面具的长发女子总是按了门铃便走，同事说，这是传说中的恶魔“面具女”。

5.回想电车

被辞退的职员（小日向文世 饰）坐上了一天最后一班的电车,在车上他经历了自己的过去种种,重新找回了自己的回忆。

伊儿的《世界奇妙物语2007春季特别篇》影评