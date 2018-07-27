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《灾难艺术家》实现梦想

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2018-7-27 19:51:18

表面上是喜剧，实际是对梦想的尊重与付出，整部影片笑中带泪，励志满满。努力不一定成功，但放弃必定失败，詹姆斯·弗兰科的演绎看出了他自导自演的用心。喜欢，推荐。

 











 

 

电影简介：

 

　　詹姆斯·弗兰科从去年起就计划将邪典电影《房间》的拍摄过程搬上银幕，近日该片不仅确定了片名《灾难艺术家》(The Disaster Artist)，还找来了以投拍发行恐怖电影为主的新线影业做接盘侠。 

　　2003年上映的《房间》是托米·韦素自编自导自演的一部邪典电影，该片被很多人视作最烂电影之一。不过，影片完全烂出了风格与境界，甚至被称为“烂片界的《公民凯恩》”。影片基本上就是围绕着托米·韦素饰演的主人公与他的未婚妻以及最好朋友之间的三角恋情展开，无论是演员的渣演技、剧情的神转折还是毫无美感的运镜都让人印象深刻。2013年，参演《房间》的演员之一格雷·戈泽斯特洛和汤姆·比塞尔联合出版了《灾难艺术家》，回顾了该片的拍摄过程。戈泽斯特洛在书中写到，托米·韦素在开拍此片时完全没有任何电影制作经验。 

　　弗兰兰在担任该片导演的同时，还会出演托米·韦素，他的弟弟戴夫·弗兰科则会出演格雷·戈泽斯特洛。弗兰兰的好基友塞斯·罗根在担任影片制片的同时还在协商加盟演出，另外担任制片的还包括埃文·戈登伯格、Vince Jolivette以及弗兰兰自己。小清新爱情片《星运里的错》和《好景当前》的编剧斯考特·诺伊施塔特和迈克尔·H·韦伯已为影片执笔剧本。影片定于今年12月7日开拍。

 

伊儿《灾难艺术家》影评

 

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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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