动画战斗场面精彩,剧情不错,私刑的老梗依然具有吸引。极英盟的极端主义在罪犯如麻的城市确实不能说是错误的,但策划阴谋,伪善的正义必须被打击。DC的英雄们绝不会跨越人性道德的底线,佳作,推荐。











































电影简介:

21世纪第一个十年,人类世界依然未能得到与所谓的高度发达文明相匹配的和平与安宁,超能力罪犯不断越狱,制造祸端;国际上比亚利亚和珀戈利斯坦两国剑拔弩张,人民遭难。超人(乔治·纽伯恩 George Newbern 配音)虽然不断与各种强大邪恶的对手作战,但他坚决不杀人的原则令其饱受质疑与指摘。在偶然的机会,他发现了几个年轻人组成的超能战士组合——极英盟。极英盟实力强大,个性鲜明,很快便成为新一代为民众所追捧的正义英雄。谁之不久之后,超人与极英盟成为了势不两立的对手……

本片根据Joe Kelly于2001出版的漫画《为什么美国式的正义和真理如此可笑(What's So Funny About Truth, Justice and the American Way?)》。

伊儿的《超人大战极英盟》影评