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《超人总动员2》屏霸来袭

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2019-6-5 22:03:04

十四年过后《超人总动员》系列再出发，皮克斯依然保持了高水准，制作工艺精湛。这部中弹力女超人扮演了明星角色，更凸显了女性主义的重要。没有越来越强大的屏霸破，便没有英雄的超人家庭，正与邪的对立，才是动画发挥的根源。佳作，推荐。

 





























电影简介：

 

　　在一次挖地超人制造的大混乱中，超人家庭大力神巴鲍伯（格雷格·T·尼尔森 Craig T. Nelson配音）和弹力女超人巴荷莉（霍利·亨特 Holly Hunter 配音）和他们的子女巴小倩（莎拉·沃威尔 Sarah Vowell 配音）、巴小飞（赫克·米尔纳 Huck Milner 配音）使出浑身解数，然而不仅不能抓住狡猾的敌人，而且还因为对城市破坏太大而导致失去了政府的支持。此后不久，电信集团大亨温斯顿·狄弗（鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk 配音）通过酷冰侠鲁休斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 配音）找到鲍伯一家，希望将该公司的前沿技术应用到超人身上，更好地维护世界和平。可是狄弗只希望雇佣荷莉，偏偏荷莉大展雄风，成为了所有超人族群的偶像，这可令担任奶爸的鲍伯心有不甘。 

　　而就在此时，神秘对手悄然出现，似乎正试图摧毁荷莉他们所建立的新和平…

 

伊儿《超人总动员2》影评

 

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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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