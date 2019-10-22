《宝莱坞机器人之恋》七弟

影片想象力十足，特效逼真，尤其结尾处的机器人大战，异乎寻常的精彩。七弟坠入爱情的一刻，澎湃的情感为之动容。女主艾西瓦娅·雷超美，印度电影，果真神作。























































电影简介：

天才科学家瓦西（拉吉尼坎塔 Rajnikanth 饰）醉心于设计一款智能机器人，投入了大量精力和感情，仿照自己的外形，教与了机器人各种技能，带他在身边使他能够尽快的适应社会，并且命名它为“七弟”（拉吉尼坎塔 Rajnikanth 饰）。因为废寝忘食，忙于工作疏忽了女友sana（艾西瓦娅•雷 Aishwarya Rai 饰），为了哄女友开心，答应了女友让七弟陪自己期末复习的要求。一开始七弟闹出了许多笑话，但随着时间推移全能机器人七弟开始在生活的每个方面展现出自己过人的才能，和sana的相处，让他产生了人的情愫，并逐渐爱上了她。爱情的嫉妒心让瓦西和七弟的感情产生了缝隙，瓦西的老师趁机利用这一点开始怂恿七弟，在其体内插入了使七弟变成一台杀人工具的病毒芯片。源源不断的七弟机器人产生，世界陷入一片混乱。科学家瓦西和军方联手，开始了一场拯救原来那个善良的七弟的战斗。

该影片耗资约16.5亿卢比（约3500万美元），为宝莱坞史上的最贵电影。这部电影也创下了印度电影历史上的多个“第一”。

伊儿的《宝莱坞机器人之恋》影评