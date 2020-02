释放爱与欲——《送我上青云》

今天聊聊电影《送我上青云》。 片名Send Me to the Clouds (2019)。 影片跟随一位独立坚强女性盛男的视角,探讨活着的意义,讨论爱与欲的轮回。 盛男的天性要强,独立上进,凡事都要挣个胜利。她从小家庭富庶衣食无忧,物质条件优渥,但是活着并不幸福,她争强好胜的目的也是向父母证明自己,能够得到来自父母的认同。 父母从不关心她过得快不快乐,只关心赚钱。不论她如何努力如何拼搏,这个愿望她一直没有能够实现。 盛男突然被查出患有卵巢癌,治疗费达30万,即便做完手术,五年存活率也仅有五成。盛男卡上的钱不到治疗费的零头,原本一心要强的她感觉十分崩溃。 为了凑足治疗费,盛男不得不向原本最鄙夷的一类人低头,帮助土豪老板的老爸写传记。在采访写书过程中,盛男经历了爱与欲,看到了其他人的生活,对自己的生活有了全新感悟。 本片名字《送我上青云》出自《红楼梦》,借着片中男文青之口,讲述了片名的来历。在众人题写柳絮命题作文的时候,薛宝钗另辟蹊径,用“好风凭借力,送我上青云”来表达柳絮借着自身轻盈的特征,扶摇直上青云,努力摆脱命运束缚。 但柳絮毕竟只是柳絮,轻薄的身躯如何能够摆脱得了命运的摆布?就像片中的诸多角色一样,人人都想逃离命运,飞上自己心中的青云,但都只能在命运的安排下苟且度日。 盛男一直没有找到自己心仪的对象,她想要找一个能够懂自己的灵魂伴侣,清新脱俗出淤泥而不染的灵魂。盛男宁缺毋滥,即便身患绝症也不愿意在大事上面将就。 直到盛男遇到了男文青刘光明。从他身上背着的相机就可以看出,他同样是物质条件丰富的人,他极富爱心和同情心,即便会被骗也不在乎。而且刘光明会和自己谈论时间、灵魂,与社会上的那些凡夫俗子完全不同。 盛男觉得自己找到了真命天子。她主动向他坦白自己的疾病,暴露自己的软肋,想让他理解自己满足自己。可眼前的男人跑得飞快,追也追不上。 盛男怎么也没想到,这么理想的男人竟然是自己最讨厌的暴发户李平的上门女婿。那些理想抱负在吃饭面前一名不文,三十多岁的大男人依旧像个小学生一样,被要求在访客面前表演背诵圆周率。 盛男痛骂过李平,觉得李平除了有几个臭钱没什么了不起,毫不掩饰地鄙夷暴发户。李平也没有“辜负”盛男的期望,高谈阔论之间阐明世界上没有钱不能解决的问题。最悲哀的是,李平说的没错,有了钱可以买到女婿、传记。 盛男的经历牵出片中其他的经历,她的父亲、母亲梁美枝、同事四毛、暴发户李平、老爷子老李,所有人的经历表面不同,骨子里都是深陷爱与欲之中。 盛男等人渴求被爱,渴望释放欲望。 到头来,所有这些人都没有找得到爱,有的人为了生存伪装多年,渐渐丧失了爱的能力,当真爱出现在自己眼前时,已经无法抓住,有的人并不相信真爱,认为有钱可以拥有一切,到头来从没有体验过真爱。 同理,这些人欲望也没有正确释放途径,有的人生活压抑,很长时间没有过欲望,有的人辟谷多年,自知时日不多,重新出山纵欲,都在从一个极端走向另一个极端。 如果说本片是女权电影其实并不合适,更合适的说法应该是反男权电影。 并不能因为主角是一名女性,身患女性隐疾,出现女性手冲情节,影片就是一部女权电影,刻意强调女权反而不女权。片中还有其他角色,不分男女,都在男权社会中受尽煎熬。一个人如果像盛男一样,活得太清高,会很痛苦,但如果像梁美枝一样,活成年轻漂亮又白痴的样子,一样不会幸福。 女性不论如何,都会痛苦,男性也一样。没钱没权的人渴望社会意义的成功,只有有钱有权有地位才能被称作成功人士,而家庭幸福美满、个人才华理想都不被定义为人生成功。 狭隘的男权社会下,不论男性女性,都是男权社会的受害者。这就是男权社会的悲哀,也是反男权电影的意义。 难得糊涂,活的开心点。想要活得轻松快乐就不要想法太多,如果觉得活得憋屈,不妨放下心里的负担。 心里想得太多,负担太重。只有放下心中的执念,才能轻盈地上青云。 释放爱与欲, 活出真性情。

