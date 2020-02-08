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释放爱与欲——《送我上青云》

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2020-2-8 20:57:38


今天聊聊电影《送我上青云》。

片名Send Me to the Clouds (2019)。

影片跟随一位独立坚强女性盛男的视角，探讨活着的意义，讨论爱与欲的轮回。

盛男的天性要强，独立上进，凡事都要挣个胜利。她从小家庭富庶衣食无忧，物质条件优渥，但是活着并不幸福，她争强好胜的目的也是向父母证明自己，能够得到来自父母的认同。

父母从不关心她过得快不快乐，只关心赚钱。不论她如何努力如何拼搏，这个愿望她一直没有能够实现。

盛男突然被查出患有卵巢癌，治疗费达30万，即便做完手术，五年存活率也仅有五成。盛男卡上的钱不到治疗费的零头，原本一心要强的她感觉十分崩溃。

为了凑足治疗费，盛男不得不向原本最鄙夷的一类人低头，帮助土豪老板的老爸写传记。在采访写书过程中，盛男经历了爱与欲，看到了其他人的生活，对自己的生活有了全新感悟。

本片名字《送我上青云》出自《红楼梦》，借着片中男文青之口，讲述了片名的来历。在众人题写柳絮命题作文的时候，薛宝钗另辟蹊径，用“好风凭借力，送我上青云”来表达柳絮借着自身轻盈的特征，扶摇直上青云，努力摆脱命运束缚。

但柳絮毕竟只是柳絮，轻薄的身躯如何能够摆脱得了命运的摆布？就像片中的诸多角色一样，人人都想逃离命运，飞上自己心中的青云，但都只能在命运的安排下苟且度日。

盛男一直没有找到自己心仪的对象，她想要找一个能够懂自己的灵魂伴侣，清新脱俗出淤泥而不染的灵魂。盛男宁缺毋滥，即便身患绝症也不愿意在大事上面将就。

直到盛男遇到了男文青刘光明。从他身上背着的相机就可以看出，他同样是物质条件丰富的人，他极富爱心和同情心，即便会被骗也不在乎。而且刘光明会和自己谈论时间、灵魂，与社会上的那些凡夫俗子完全不同。

盛男觉得自己找到了真命天子。她主动向他坦白自己的疾病，暴露自己的软肋，想让他理解自己满足自己。可眼前的男人跑得飞快，追也追不上。

盛男怎么也没想到，这么理想的男人竟然是自己最讨厌的暴发户李平的上门女婿。那些理想抱负在吃饭面前一名不文，三十多岁的大男人依旧像个小学生一样，被要求在访客面前表演背诵圆周率。

盛男痛骂过李平，觉得李平除了有几个臭钱没什么了不起，毫不掩饰地鄙夷暴发户。李平也没有“辜负”盛男的期望，高谈阔论之间阐明世界上没有钱不能解决的问题。最悲哀的是，李平说的没错，有了钱可以买到女婿、传记。

盛男的经历牵出片中其他的经历，她的父亲、母亲梁美枝、同事四毛、暴发户李平、老爷子老李，所有人的经历表面不同，骨子里都是深陷爱与欲之中。

盛男等人渴求被爱，渴望释放欲望。

到头来，所有这些人都没有找得到爱，有的人为了生存伪装多年，渐渐丧失了爱的能力，当真爱出现在自己眼前时，已经无法抓住，有的人并不相信真爱，认为有钱可以拥有一切，到头来从没有体验过真爱。

同理，这些人欲望也没有正确释放途径，有的人生活压抑，很长时间没有过欲望，有的人辟谷多年，自知时日不多，重新出山纵欲，都在从一个极端走向另一个极端。

如果说本片是女权电影其实并不合适，更合适的说法应该是反男权电影。

并不能因为主角是一名女性，身患女性隐疾，出现女性手冲情节，影片就是一部女权电影，刻意强调女权反而不女权。片中还有其他角色，不分男女，都在男权社会中受尽煎熬。一个人如果像盛男一样，活得太清高，会很痛苦，但如果像梁美枝一样，活成年轻漂亮又白痴的样子，一样不会幸福。

女性不论如何，都会痛苦，男性也一样。没钱没权的人渴望社会意义的成功，只有有钱有权有地位才能被称作成功人士，而家庭幸福美满、个人才华理想都不被定义为人生成功。

狭隘的男权社会下，不论男性女性，都是男权社会的受害者。这就是男权社会的悲哀，也是反男权电影的意义。

难得糊涂，活的开心点。想要活得轻松快乐就不要想法太多，如果觉得活得憋屈，不妨放下心里的负担。

心里想得太多，负担太重。只有放下心中的执念，才能轻盈地上青云。

释放爱与欲，

活出真性情。

标签： 中国(3090) 剧情片(3637) 生活(5160) 小成本(1580)

7.2 

送我上青云 (2019)

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送我上青云/Send Me to the Clouds(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8208123/
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