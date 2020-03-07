争夺生存本无对错——《罗小黑战记》

今天聊聊电影《罗小黑战记》。

片名The Legend of Hei (2018)，别名罗小黑战记大电影。

2011年的时候，一部国产2D动漫《罗小黑战记》播出了，随后一直在断断续续地更新。主角名叫罗小黑，是一只软萌可爱的小黑猫，被二次创作成为表情包后，更是在网络上被广为传播。其中早期几部《罗小黑战记》是flash动画，几年后进行了重置。

小黑的简笔画画风和呆萌情节设置，吸引了大批粉丝，即便更新慢极慢，每次出新番后，大家都需要把老番重温一遍才行。这里简单整理了一下《罗小黑战记》的更新时间，大家可以随意感受一下。如此任性的更新时间还能收获大批粉丝，可见这部动画片有点东西。

到现在为止，《罗小黑战记》更新到了第28集，每集5分钟，而且每集的片名也是极为任性，带有官方吐槽性质。每五集的片名字数+1，不知道主创们是不是玩喜加一。

《罗小黑战记》构建了一个比较完备的世界观，除了动画剧和漫画书，收获了一批稳定的读者，大电影也提上日程。在2019年9月，这部剧场版大电影《罗小黑战记》终于来了。

剧场版大电影是动画片《罗小黑战记》的前传，故事线早于动画版四年，讲述的是罗小黑以前的故事。

从大电影的表现来看，创作团队很早就想到要拍摄一部剧场版大电影。很多剧场版中提到的内容，在动画版中均有所体现。换句话说，在制作动画版的时候，主创就刻意留下了很多伏笔，等着在剧场版中填上。比如大陆禁止飞行、说东北话的东北虎、城中景点风息森林公园、小黑头发变白等。

这些伏笔就像彩蛋一样，等着观众们去探索发现。这其中埋梗玩梗的乐趣只有同好者才会明白。

剧场版《罗小黑战记》讲述罗小黑的来历，他从一只籍籍无名的小猫妖，到成为掌握巨大能力的罗小黑。

剧中主要讲罗小黑和无限的师徒情，和风息的羁绊。在这里，他变强了，头发也变白了。

除了人物角色设定方面乖巧可爱，影片另一个比较成功的地方在于剧情。

片中没有简单地设定正派反派，而是设立两种不同的价值观。两种价值观本身并没有明确的对错之分，这需要观众自行判断取舍。这样影片就不是简单地说教，而是在讲故事。

人物角色的好坏是观众根据自己的价值观进行判断，而不是被官方定死了。

其实一开始也没有分成两种价值观，只是随着人类活动不断扩张，威胁到了妖精的生存领地，妖精们为了继续生存下去，产生了分歧。

无限随是人类，却是法力极为高强的会馆执法者，他是个理性主义者，赞同会馆和和平措施，主张人类和妖精和谐共处，帮助会馆维持着来之不易的平衡。

风息则是鹰派妖精的代表，他主张赶走人类，开辟一片只为妖精生存的净土，为了达到目的，采取一些极端措施、造成一些连带伤害也是可以的。

当分歧无法通过谈判解决时，那就需要比拼法力了。

鹰派妖精将争夺生存权视为有进无退的生死之战，走向一条偏激极端之路。

从某种意义上来讲，风息是片中故意设定的一个“反派”，只有将鹰派诉求极端化，才能造成不可调和的矛盾冲突，罗小黑的觉醒才有激发点。

如果风息采取更加隐蔽的手段推进纯妖精计划，说不定他的极端思想可以聚集一大批簇拥，成为和会馆分庭抗礼的势力。但这样也会极大的影响整剧整片的热血程度和喜剧效果，本身《罗小黑战记》就是靠着炫酷法术乱斗和呆萌可爱角色取胜，转为伐谋会影响效果。

剧场版的《罗小黑战记》呈上了大量动作戏，从荒野到城市，从地面到空中，到处都有这些法力高强者的身影。这也是影片的主要看点之一。从整体效果来看，打得很是不错，热血之中不忘加一点催泪，手法很是成熟。

争夺生存本无对错，

走向极端无法回头。

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