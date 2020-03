真诚态度真实演绎——《平原上的夏洛克》 今天聊聊电影《平原上的夏洛克》。 片名Rebuilding / Summer Detective (2018)。 影片用真诚的态度、真实的手法,讲述一起平民追凶故事。 在朴实无华的表现手法中,《平原上的夏洛克》展现时代快速变化,生活其中的乡里乡亲们。 导演编剧徐磊是个素人,之前并无作品,处女作《平原上的夏洛克》就成功拿下第13届FIRST青年电影展最佳电影文本奖和最佳剧情长片提名奖,崭露头角,这算的上是有点儿一鸣惊人。 徐磊从身边人身边事挖掘剧本,根据亲戚出车祸的事情写成了这部《平原上的夏洛克》。 就像徐磊是个素人一样,在影片中出现的各位演员也都是一水儿的素人。 打仗亲兄弟、上阵父子兵。男主角徐朝英(超英)是徐磊的老爸,另外几个大爷张占义(占义)、宿树合(树河)等演员也都是导演的乡亲邻里,都是地地道道的河北河北省衡水市深州县农民。 全素人阵容的好处不言而喻,最主要的就是省钱,可以省去很多演员开支,这对于起步阶段的素人导演来说十分重要。另外就是大家可以本色出演,原汁原味地呈现农民本色,丝毫不会有表演痕迹。 文化自信很重要的一点就是不要避讳本土文化,尤其是那些被人认为是“土”的文化。 《平原上的夏洛克》从根子上丝毫不会觉得片中内容土,这就是一种真诚的态度。因此观众们就可以在影片中看到导演并没有刻意回避,也没有刻意美化,而是原汁原味地表现田间地头的日常生活。 正是这种真诚的态度才能达成真实的表现,用流行语说就是“接地气”,影片就这样让老农们表现自己的日常行为,不需要参杂任何表演的东西。就像地里长出庄稼,老农们就是这样生活,看着极其自然。 《平原上的夏洛克》的故事十分简单,超英卖掉了家里的牛,得了17万元钱,想利用这笔钱把家里的宅子翻修一下。乡里乡亲老哥们都来帮忙,老哥们树河下雨骑摩托车时遭遇车祸,被撞下水沟。 超英执意要为垫付医药费,并且找到肇事司机。老哥们占义主动请缨忙前忙后地帮忙,两人组成搭档,一同成为驰骋在华北平原上的农家侦探。 当人情社会和法治社会发生碰撞时,小人物如何找准行事方向。 超英、占义等人更加奉行礼俗社会的一套行为规则,乡里乡亲们喜欢坐到一起唠嗑玩耍,一起商量将要做的大事情,遵循约定俗成的公序良俗,天然地反对耍滑头的欺骗行为。欠债还钱天经地义,同样撞了人就要被找到,肇事者负责赔偿,不能欺骗公家的钱。 超英他们追查线索时,用的就是礼俗社会的一套东西,乡里乡亲的都认识,找到能说上话的人就可以帮忙。 当他们进了城,进入一个法理社会时,规则就有点变化了。大城市的特点就是人多,不可能每个人都相互认识,礼俗社会的一套东西将不再行得通。即便他们可以拐弯抹角地找到可以说上话的人,他们就会发现说话不顶用了。大家做事要按照法理社会的法律制度办事,并不是按照情面办事。 当感性世界与理性世界发生矛盾,反差之间就产生了戏剧效果。 这些反差被称作黑色幽默也好,被称作现实主义也好,被当做侦探电影甚至科幻电影也好,都是时代快速发展,城镇化进程中的真实一面。 正是因为真实,超英这些角色才有了充沛的生命力,故事才有了可看性。超英们一直抓住了做人的原则,一直没有在碰撞中迷失方向,这才是影片的关键。 几段故事融合了时代和当地著名元素。比如农村劳动力流失,就像小卖部小老板所说,“反正这会村里也没年轻的了,也没什么购买力了,我也不打算干了。”比如都拍到衡水了,自然不能错过衡水高中这个绕不过去的话题,影片专门放了一幕在衡水高中, 国家要发展,社会要进步,城镇化进程就不会停止。但有的时候,三轮车并不会跑得比马快,传统的礼俗社会与法理社会并不是矛盾对立的,而是和谐统一的。 或许未来第一产业比重会继续降低,农民职业也会越来越少。看惯了高楼林立的时装剧,看多了瓜子脸双眼皮的整容脸,我们也不要忘记曾经提供整个社会口粮的人。我们还是可以通过《平原上的夏洛克》,了解一下地道老农的生活。 真诚态度真实演绎, 守住原则透出自信。 点击这里: 近期影视推荐

