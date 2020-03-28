真诚态度真实演绎——《平原上的夏洛克》

今天聊聊电影《平原上的夏洛克》。

片名Rebuilding / Summer Detective (2018)。

影片用真诚的态度、真实的手法，讲述一起平民追凶故事。

在朴实无华的表现手法中，《平原上的夏洛克》展现时代快速变化，生活其中的乡里乡亲们。

导演编剧徐磊是个素人，之前并无作品，处女作《平原上的夏洛克》就成功拿下第13届FIRST青年电影展最佳电影文本奖和最佳剧情长片提名奖，崭露头角，这算的上是有点儿一鸣惊人。

徐磊从身边人身边事挖掘剧本，根据亲戚出车祸的事情写成了这部《平原上的夏洛克》。

就像徐磊是个素人一样，在影片中出现的各位演员也都是一水儿的素人。

打仗亲兄弟、上阵父子兵。男主角徐朝英（超英）是徐磊的老爸，另外几个大爷张占义（占义）、宿树合（树河）等演员也都是导演的乡亲邻里，都是地地道道的河北河北省衡水市深州县农民。

全素人阵容的好处不言而喻，最主要的就是省钱，可以省去很多演员开支，这对于起步阶段的素人导演来说十分重要。另外就是大家可以本色出演，原汁原味地呈现农民本色，丝毫不会有表演痕迹。

文化自信很重要的一点就是不要避讳本土文化，尤其是那些被人认为是“土”的文化。

《平原上的夏洛克》从根子上丝毫不会觉得片中内容土，这就是一种真诚的态度。因此观众们就可以在影片中看到导演并没有刻意回避，也没有刻意美化，而是原汁原味地表现田间地头的日常生活。

正是这种真诚的态度才能达成真实的表现，用流行语说就是“接地气”，影片就这样让老农们表现自己的日常行为，不需要参杂任何表演的东西。就像地里长出庄稼，老农们就是这样生活，看着极其自然。

《平原上的夏洛克》的故事十分简单，超英卖掉了家里的牛，得了17万元钱，想利用这笔钱把家里的宅子翻修一下。乡里乡亲老哥们都来帮忙，老哥们树河下雨骑摩托车时遭遇车祸，被撞下水沟。

超英执意要为垫付医药费，并且找到肇事司机。老哥们占义主动请缨忙前忙后地帮忙，两人组成搭档，一同成为驰骋在华北平原上的农家侦探。

当人情社会和法治社会发生碰撞时，小人物如何找准行事方向。

超英、占义等人更加奉行礼俗社会的一套行为规则，乡里乡亲们喜欢坐到一起唠嗑玩耍，一起商量将要做的大事情，遵循约定俗成的公序良俗，天然地反对耍滑头的欺骗行为。欠债还钱天经地义，同样撞了人就要被找到，肇事者负责赔偿，不能欺骗公家的钱。

超英他们追查线索时，用的就是礼俗社会的一套东西，乡里乡亲的都认识，找到能说上话的人就可以帮忙。

当他们进了城，进入一个法理社会时，规则就有点变化了。大城市的特点就是人多，不可能每个人都相互认识，礼俗社会的一套东西将不再行得通。即便他们可以拐弯抹角地找到可以说上话的人，他们就会发现说话不顶用了。大家做事要按照法理社会的法律制度办事，并不是按照情面办事。

当感性世界与理性世界发生矛盾，反差之间就产生了戏剧效果。

这些反差被称作黑色幽默也好，被称作现实主义也好，被当做侦探电影甚至科幻电影也好，都是时代快速发展，城镇化进程中的真实一面。

正是因为真实，超英这些角色才有了充沛的生命力，故事才有了可看性。超英们一直抓住了做人的原则，一直没有在碰撞中迷失方向，这才是影片的关键。

几段故事融合了时代和当地著名元素。比如农村劳动力流失，就像小卖部小老板所说，“反正这会村里也没年轻的了，也没什么购买力了，我也不打算干了。”比如都拍到衡水了，自然不能错过衡水高中这个绕不过去的话题，影片专门放了一幕在衡水高中，

国家要发展，社会要进步，城镇化进程就不会停止。但有的时候，三轮车并不会跑得比马快，传统的礼俗社会与法理社会并不是矛盾对立的，而是和谐统一的。

或许未来第一产业比重会继续降低，农民职业也会越来越少。看惯了高楼林立的时装剧，看多了瓜子脸双眼皮的整容脸，我们也不要忘记曾经提供整个社会口粮的人。我们还是可以通过《平原上的夏洛克》，了解一下地道老农的生活。

真诚态度真实演绎，

守住原则透出自信。

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