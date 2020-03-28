网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>中国电影>>真诚态度真实演绎——《平原上的夏洛克》

真诚态度真实演绎——《平原上的夏洛克》

加入收藏

2020-3-28 21:09:35

真诚态度真实演绎——《平原上的夏洛克》

今天聊聊电影《平原上的夏洛克》。

片名Rebuilding / Summer Detective (2018)

 

影片用真诚的态度、真实的手法，讲述一起平民追凶故事。

在朴实无华的表现手法中，《平原上的夏洛克》展现时代快速变化，生活其中的乡里乡亲们。

 

导演编剧徐磊是个素人，之前并无作品，处女作《平原上的夏洛克》就成功拿下第13届FIRST青年电影展最佳电影文本奖和最佳剧情长片提名奖，崭露头角，这算的上是有点儿一鸣惊人。

徐磊从身边人身边事挖掘剧本，根据亲戚出车祸的事情写成了这部《平原上的夏洛克》。

 

就像徐磊是个素人一样，在影片中出现的各位演员也都是一水儿的素人。

打仗亲兄弟、上阵父子兵。男主角徐朝英（超英）是徐磊的老爸，另外几个大爷张占义（占义）、宿树合（树河）等演员也都是导演的乡亲邻里，都是地地道道的河北河北省衡水市深州县农民。

全素人阵容的好处不言而喻，最主要的就是省钱，可以省去很多演员开支，这对于起步阶段的素人导演来说十分重要。另外就是大家可以本色出演，原汁原味地呈现农民本色，丝毫不会有表演痕迹。

 

文化自信很重要的一点就是不要避讳本土文化，尤其是那些被人认为是“土”的文化。

《平原上的夏洛克》从根子上丝毫不会觉得片中内容土，这就是一种真诚的态度。因此观众们就可以在影片中看到导演并没有刻意回避，也没有刻意美化，而是原汁原味地表现田间地头的日常生活。

正是这种真诚的态度才能达成真实的表现，用流行语说就是“接地气”，影片就这样让老农们表现自己的日常行为，不需要参杂任何表演的东西。就像地里长出庄稼，老农们就是这样生活，看着极其自然。

 

《平原上的夏洛克》的故事十分简单，超英卖掉了家里的牛，得了17万元钱，想利用这笔钱把家里的宅子翻修一下。乡里乡亲老哥们都来帮忙，老哥们树河下雨骑摩托车时遭遇车祸，被撞下水沟。

超英执意要为垫付医药费，并且找到肇事司机。老哥们占义主动请缨忙前忙后地帮忙，两人组成搭档，一同成为驰骋在华北平原上的农家侦探。

 

当人情社会和法治社会发生碰撞时，小人物如何找准行事方向。

超英、占义等人更加奉行礼俗社会的一套行为规则，乡里乡亲们喜欢坐到一起唠嗑玩耍，一起商量将要做的大事情，遵循约定俗成的公序良俗，天然地反对耍滑头的欺骗行为。欠债还钱天经地义，同样撞了人就要被找到，肇事者负责赔偿，不能欺骗公家的钱。

超英他们追查线索时，用的就是礼俗社会的一套东西，乡里乡亲的都认识，找到能说上话的人就可以帮忙。

当他们进了城，进入一个法理社会时，规则就有点变化了。大城市的特点就是人多，不可能每个人都相互认识，礼俗社会的一套东西将不再行得通。即便他们可以拐弯抹角地找到可以说上话的人，他们就会发现说话不顶用了。大家做事要按照法理社会的法律制度办事，并不是按照情面办事。

 

当感性世界与理性世界发生矛盾，反差之间就产生了戏剧效果。

这些反差被称作黑色幽默也好，被称作现实主义也好，被当做侦探电影甚至科幻电影也好，都是时代快速发展，城镇化进程中的真实一面。

正是因为真实，超英这些角色才有了充沛的生命力，故事才有了可看性。超英们一直抓住了做人的原则，一直没有在碰撞中迷失方向，这才是影片的关键。

几段故事融合了时代和当地著名元素。比如农村劳动力流失，就像小卖部小老板所说，“反正这会村里也没年轻的了，也没什么购买力了，我也不打算干了。”比如都拍到衡水了，自然不能错过衡水高中这个绕不过去的话题，影片专门放了一幕在衡水高中，

 

国家要发展，社会要进步，城镇化进程就不会停止。但有的时候，三轮车并不会跑得比马快，传统的礼俗社会与法理社会并不是矛盾对立的，而是和谐统一的。

或许未来第一产业比重会继续降低，农民职业也会越来越少。看惯了高楼林立的时装剧，看多了瓜子脸双眼皮的整容脸，我们也不要忘记曾经提供整个社会口粮的人。我们还是可以通过《平原上的夏洛克》，了解一下地道老农的生活。

 

真诚态度真实演绎，

守住原则透出自信。

 

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 侦探(255) 喜剧(4468) 中国(3104) 剧情片(3717) 生活(5170) 小成本(1596)

7.5 

平原上的夏洛克 (2019)

影评(22)

收藏(130)

平原上的夏洛克/Summer Detective(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8210852/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
中国电影 14977

RSS订阅

中国电影

2232名成员6381个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 