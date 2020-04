剧本太抓瞎——《小Q》 今天聊聊电影《小Q》。 片名Little Q (2019)。 这部中国香港电影改编自日本作家石黑谦吾的小说《再见了,可鲁》。 《再见了,可鲁》主要记录导盲犬“可鲁”从1986年6月25日到1998年7月20日的故事。《小Q》则讲述了导盲犬小Q的一生。 导盲犬(seeing eye dog)是一种工作犬,经过训练后能够帮助盲人基本生活起居,它们习惯于颈圈、导盲牵引带和其他相关配件,懂得多种口令。 导盲犬和普通的宠物犬不同,导盲犬的一生绝大部分时间都在工作,劳动强度较大,需要聪明有责任心的狗狗才能胜任,所以常见犬种为金毛犬、拉布拉多犬。 导盲犬在国外有百余年历史,而在中国一直没有相关法规支撑,导盲犬出入公共场合总有些阻碍,直到2000年才在《残疾人保障法》里加入了导盲犬相关说明,2006年第一家中国导盲犬大连培训基地挂牌成立。 可见导盲犬在中国还是一个比较新生事物,能有一部影片来介绍介绍导盲犬也是挺不错的。 小说《再见了,可鲁》是2003年的作品,放在当时,应该是一个比较时髦的事情。电影《小Q》如果能够早个十几年出现,效果和分数应该比现在要好很多。 同样是改编自《再见了,可鲁》的电影,观众们对比一下日版的《导盲犬小Q》就可以很轻易地发现差距。 人的一生可以拥有很多部手机,而每部手机则只有一个主人,所以请你多陪陪你的手机。 同理,人的寿命远超小狗,人的一生中会遇到很多狗狗,而狗狗一生则只会认定一个主人,也请你多陪陪你的狗狗。 道理说起来都懂,但是做起来的时候就不一定是那么回事了。 日版《导盲犬小Q》剧情看似波澜不惊,其实都是讲生活中的细节林林总总都拍了出来,观众们看了就知道,这是有生活经历的故事。 这部《小Q》则一直在用力诠释“刻意”。大量情节设置都在刻意煽情,刻意营造剧情反差,试图将眼药水挤到观众的眼睛里,达到催泪效果。 别看影片中有许多明星加盟,实则表演难度不如狗狗配合来的大。 只可惜,《小Q》在没有情的情况下却硬要煽情,浪费了小Q的卖力配合表演。本来想给影片打5分,看在小Q面子上多给1分,打个6分吧。如果有人感到感动,那也是想到了自己的狗子,而不是被这里的狗子打动。 就像玩浪漫一样,要在看似不经意间让对方有一种心动的感觉。煽情也是如此,煽情要煽到点子上才行,否则就是在对着观众的脸喷防狼喷雾,没想到观众们久经沙场,都是带着防毒面具在看。 我也是养狗之人,《小Q》完全没有碰到让我感动的点。情节设置就让人觉得很无语,问我感动不感动,反正我是一动不动。 既然李宝庭老先生争胜好强,死要面子活受罪,那么好嘞,就让他一个人继续犟下去呗。 导盲犬的需求缺口那么大,既然这里不需要帮助,就把帮助留给最需要的地方啊。完全不需要让导盲犬来对李宝庭进行心理疏导,李宝庭需要的是一名心理医生。 小Q很可爱, 剧本太抓瞎。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 中国(3108) 香港(1824) 剧情片(3727) 生活(5172) 小成本(1600)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.