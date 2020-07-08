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电影奇门遁甲之天机令投资是如何收益的？预计收益多少？找谁投？

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2020-7-8 21:19:59

网大奇门遁甲之天机令在哪个平台上映?分账模式是怎样的?啥时候上映?免费咨询(胡经理18671770873)，走正规的流程，做长久的合作!!!

　　一部《奇门遁甲》火遍了全网。当下院线电影全线停歇的状况下，没有了院线电影竞争的情况下，网络电影更突发出其强大的优势，在院线电影回暖之前这段黄金期，业内资本分吃这块大蛋糕的时候。

　　奇门遁甲系列又出了一步新作，《奇门遁甲之天机令》。

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　　导 演：梁皓贻、包小平

　　制 片 人：齐炫宇 王锁民

　　编 剧： 王重

　　影片类别：网络大电影

　　项目评级：爱奇艺A级

　　影片题材：玄幻、法术

　　影片时 ：65分钟

　　承制公司：象山锁子影业有限公司、青岛大宇时空影视文化有限公司

　　联合出品公司：青岛大宇时空影视文化有限公司、象山锁子影业有限公司、上海飞马影视文化有限公司

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　　由奇树有鱼、项氏兄弟电影联手打造，资深导演项秋良、项河生联合执导的2020版《奇门遁甲》今日在爱奇艺、腾讯视频炸屏上映。早在预热期该片凭借超高品质水准的海报、超一线特效版预告让不少观众惊呼真正花钱的良心后期，加之抖音视频爆火引发观众疯狂站内热搜，种种炸屏表明该片已然呈未播先火的强烈攻势。就在今日盘古墓神秘开启，奇门秘术再现江湖，正义与邪魔的旷世对抗正在上演!

　　奇门遁甲ip一共有2部作品同属于捉妖系列和中国玄幻故事，但是17年由徐克大导演兼职 袁和平导演，又有多位一线当红演员主演，虽说取得了成绩，但是今年年初 一部小成本同ip网络电影，没有一线明星，主演都是在校学生或者三四线的演员，在网络评分上却盖过了前者打牌云集的作品，总归是因为后者更加中国风，前者虽然有天时地利但是在特效和剧情设定上更加西方化，人和这一块却失去了口碑，中国玄幻还是应该中国风

　　目前(奇门遁甲之天机令)属于网络电影奇门遁甲的延续，同样中国风系列的中国玄幻故事，也同样能带来一个理想的成绩。

标签： 网络电影(3) 奇门遁甲(4)
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