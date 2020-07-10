电影《温暖的抱抱》能参与投资吗，投资成本多少？是联合出品吗？

正规影视出品公司，正规渠道，与各大出品方有良好合作关系，想知道如何正确的投资电影和了解更多电影资讯联系影视顾问小廖（17354479383）市场虽好，希望每位投资者都能正确投资、理性投资！

经历了高速发展阶段的大陆电影市场现在已是仅次于北美的全球第二大电影市场，“坐二望一”有望在2020年成为全球最大的电影市场。而伴随着大陆电影蓬勃发展的是，“电影投资”这个词语也是越来越多的被普通大众所知道。有相关了解的人会知道，在市面上存在着两种模式：一种是和电影第一出品方直接签署合同，而另一种则是和电影的联合出品方签。

那么，什么是电影的第一出品方和联合出品方，又有什么差异呢？

简单说，电影的投资方就是电影的出品方，也是主控方，对电影版权、收益等享有支配权，为了分散风险和收益，会吸引一些其他公司，或者以资金，或者以其他资源的形式参与电影的制作中，签署投资协议，成为电影的联合出品方。影视投资：17354479383

电影的第一出品方是经常不对外转让版权份额的，尤其是不只自己看好，而是大家一致看好的电影，比如《战狼3》《唐人街探案3》《姜子牙》等等。既然第一出品方不对外转让电影版权份额，那就寻找联合出品方合作了，联合出品方出资占股拍摄电影，等电影上映之后按照投资占比享受分红收益权。

联合出品方可以以版权出让的形式分散自己的股份占比给大众投资者，让大众投资者也参与进来，几万，十几万也可投。

正规情况下，只要签署投资合同正规，依照法律是没有问题的。

如果你没有了解过电影行业以及电影投资流程，请咨询正规的影视投资微信:17354479383，我将为您提供专业的指导，还有更多优质项目有院线《开国将帅》《战疫英雄》《美人鱼2》《哪吒2》和《金钱帝国2》等等

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