观众最悲伤——《比悲伤更悲伤的故事》 今天聊聊电影《比悲伤更悲伤的故事》。 片名More Than Blue (2018)。 这部中国台湾电影改编翻拍自2009年韩国同名电影《比悲伤更悲伤的故事》。 韩版电影使用了典型的“韩式三宝”,车祸、癌症、治不好,同时使用较为含蓄内敛的拍摄方式,讲一场苦情虐恋。你哪怕不被演员们的表演感动,也会被他们倒霉催的经历感动。 台湾版同样属于绝症片范畴,采取苦情虐恋的套路,在基本保持原著绝症加扯淡、备胎加草原的设定,把各方面倒霉元素都进行放大。 男主角叫做张哲凯,他父亲因癌症去世,母亲无力抚养遗传性癌症儿子,抛弃儿子狠心离去。张哲凯自16岁开始就独自生活,很孤独也饱受病魔折磨。 女主角叫做宋媛媛,她的爸爸妈妈妹妹在车祸罹难,留下她一人孤苦伶仃,独自一人生活在世界上。 孤独的人总能从同样孤独的人身上找到共鸣,在宋媛媛主动出击下,张哲凯很快和她熟络起来,两人成了相依为命的天涯沦落人。 张哲凯和宋媛媛的关系包含了多种情感,同学、同事、亲人、情人,在他们两人之间的互动总能看出点影子来。偏偏两个人一直不肯承认关系,纷纷表示是恋人未满,同时又表现出一付你懂的样子。 《比悲伤更悲伤的故事》中反复强调“爱情如果可以解释的话,就不会有人为此受苦了。”偏偏身处感情旋涡最中央的两个人不把话说明了,原本痛苦的生活变得更加苦楚。 爱就大声说出来,大不了被拒绝了找下家呗。如果非要摆出一付我懂你懂我懂你的样子,结果只能徒增误会。 两个人都想流着泪成全对方,似乎自己为对法付出了多少多少。可是拜托啊,你们得的是绝症不是哑巴啊。撸个串儿、开瓶啤酒,把话说开了不就好了嘛,最后绕了一大圈,坑得男配角哑巴吃黄连,真正的比悲伤更悲伤。 男配角杨佑贤身为配角,缺少了主角光环,结果却靠着一个人单薄的肩膀扛起了片名,过得那叫一个惨,比其他角色都悲伤的就是他。 杨佑贤默默耕耘一片呼伦贝尔大草原也就罢了,还要被人昭示天下,好不容易开始了新感情还被人摆了一道。可能张哲凯和宋媛媛的想法就是,你失去的只是爱情,我们可是要丢了命的啊。 这部影片引爆社交网络,简直和当初的《前任3》如出一辙。此类影片价值观有严重问题,偏偏包含了几个爆点,大肆煽情后引来一群小丫头梨花带雨。 可能人人都渴望爱情,偏偏找到一份属于自己的爱情门槛太高,只能在电影中寻找哪怕畸形的爱情。也可能现代人生活压力太大,需要找一个渠道发泄一下,管他什么电影,只要能借机淌点儿眼泪就行。 片中多次强调,人一旦习惯了孤独那才是比悲伤更悲伤的事。其实我觉得吧,遇不到影片中这些奇葩,是一件挺幸运的事情。 而且我花这么长时间看了这部电影,我觉得我也挺悲伤的。 戏里男配悲伤, 戏外观众悲伤。

