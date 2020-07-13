个人怎么参与电影投资？

个人怎么参与影视投资？

从电影制作流程开始说起：剧本打磨-送审广电拍摄许可--拍摄-送审公映许可-宣发-上映

1.真实性：一部影视作品在开拍前必须取得广电的备案许可，才能予以拍摄，电影拍摄前，广电要对备案影视单位资质和电影剧本进行审核，审核通过后在广电电影电子政务中心予以公示，获得了备案许可的影视作品和备案单位一定具备真实性和可靠性。

2.如何投资：个人想要成为一部电影的联合出品人就需要和宣发单位（俗称渠道)进行对接，因为出品方需要短时间内对接大批联合出品人，自身是短时间难以完成任务的，所以出品方都对接了数个宣发合作单位，通过宣发对外寻找联合出品人，完成版权的认购流程。

3.选择一部优秀的电影作品：需考虑电影成本、题材（受众）、演员（票房号召力）、导演制片、宣传发行等因素。还有投资人个人的喜好。电影投资的魅力所在是你可以考虑投资回报，也可因为热爱想支持这部电影。

4.优秀电影票房收益案例

5.需要强调一点：个人在认购过程中打款和签合同都是和电影版权方也就是出品方直接进行的，打款是打给电影出品方的对公企业帐户，他们是版权方也只有他们有权力收款，出品方对公帐户是三方监管（公、银、银监三方监管）。任何的第三方或者个人都无权收款和代签合同。

6.认购完成后何时开始分账

版权认购完成后，等待影片登陆各大影院上映，电影上映一到三个月票房基本稳定就可以进行票房分账。而后的3-5个月会陆续进行电影版权产生的非票房收益（包括：.网络播放收益、电视播放收益、电影衍生品的授权收入、电影参与评奖所获得的奖金收入、广告的收入）