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电影《勇敢的你》还能参与投资吗?投资成本是多少?

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2020-7-13 15:59:28

我是影视顾问小廖，正规影视出品公司，正规渠道，与各大出品方有良好合作关系，想知道如何正确的投资电影和了解更多电影资讯联系影视顾问小廖（17354479383）市场虽好，希望每位投资者都能正确投资、理性投资！

原《平凡世界之全民战疫》更名为《勇敢的你》

电影《平凡世界之全民战疫》根据抗疫期间各行各业真实的原型人物、故事改编，从不同视角展现普通人在这场抗疫战争中带给我们的感动，聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻，塑造抗疫战斗中熠熠生辉的平民英雄群像，多方位展...

平凡世界1.png

 如今国内疫情形势已经趋于平稳，在相关部门的指导下；电影《平凡世界之全民战疫》根据抗疫期间各行各业真实的原型人物、故事改编，从不同视角展现普通人在这场抗疫战争中带给我们的感动，聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻塑造抗疫战斗中的平民英雄形象，不仅仅展示抗疫的付出，以及中国人民团结一心、共渡难关的温暖情谊。又一部催泪大片正在完成，肯定会有不一样的收获。

这次出演本部电影的演员有陈乔恩、周一围、包贝尔、秦牛正威、陈卓、张伦硕、晨阳、赵亮等实力派演员，这一版本的电影和《我和我的祖国》是差不多的，也是分成五个部分。堪称“抗疫”版的《我和我的祖国》。<想参与该电影投资的朋友可以联系小廖VX:17354479383>

《平凡世界之全民战疫》秉承着“以小切口反映大主题、小人物折射大时代、小故事讲述大道理”的原则，剧本故事以真实人物事件为原型，以小人物视角切入，催泪感人，势必引发全民共情。

QQ浏览器截图20200610152408.png

 

   影片聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻，是一部多方位展现全国抗击疫情的付出，和中国人温暖情谊的电影 。
   无论你是孩子的父母还是街道的志愿者；无论你是企业老板还是街道清洁工；无论你是宅家还是去抗疫一线。都在为自己的行动为抗疫做着贡献，这些人中有你有我，是14亿普通中国人的缩影……

电影与以往的金融产品不一样，电影我们每个人都能接触到，怎么运作，如何盈利，很容易就明白，票房数据也是公开透明，所以投资电影更类似于实体投资

想知道影视投资怎么投？电影投资资金转到哪里？影视公司缺钱吗？为何还需要投资人？为什么影片都拍摄完成了，还可以投资？投资影视有何风险？投资分红怎么计算？

我是做电影投资的小廖，如果您想要了解更多电影投资的讯息，对电影投资有兴趣意向，想要成为电影联合出品人，共享电影市场发展红利，可以加上小廖V信（17354479383）详聊，一定给您最专业中肯的资讯与建议。

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原《平凡世界之全民战疫》更名为《勇敢的你》

电影《平凡世界之全民战疫》根据抗疫期间各行各业真实的原型人物、故事改编，从不同视角展现普通人在这场抗疫战争中带给我们的感动，聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻，塑造抗疫战斗中熠熠生辉的平民英雄群像，多方位展...

平凡世界1.png

 如今国内疫情形势已经趋于平稳，在相关部门的指导下；电影《平凡世界之全民战疫》根据抗疫期间各行各业真实的原型人物、故事改编，从不同视角展现普通人在这场抗疫战争中带给我们的感动，聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻塑造抗疫战斗中的平民英雄形象，不仅仅展示抗疫的付出，以及中国人民团结一心、共渡难关的温暖情谊。又一部催泪大片正在完成，肯定会有不一样的收获。

这次出演本部电影的演员有陈乔恩、周一围、包贝尔、秦牛正威、陈卓、张伦硕、晨阳、赵亮等实力派演员，这一版本的电影和《我和我的祖国》是差不多的，也是分成五个部分。堪称“抗疫”版的《我和我的祖国》。<想参与该电影投资的朋友可以联系小廖VX:17354479383>

《平凡世界之全民战疫》秉承着“以小切口反映大主题、小人物折射大时代、小故事讲述大道理”的原则，剧本故事以真实人物事件为原型，以小人物视角切入，催泪感人，势必引发全民共情。


QQ浏览器截图20200610152408.png

 

   影片聚焦平凡人的不平凡举动，展现小人物的高光时刻，是一部多方位展现全国抗击疫情的付出，和中国人温暖情谊的电影 。

   无论你是孩子的父母还是街道的志愿者；无论你是企业老板还是街道清洁工；无论你是宅家还是去抗疫一线。都在为自己的行动为抗疫做着贡献，这些人中有你有我，是14亿普通中国人的缩影……

电影与以往的金融产品不一样，电影我们每个人都能接触到，怎么运作，如何盈利，很容易就明白，票房数据也是公开透明，所以投资电影更类似于实体投资

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