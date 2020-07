中式哲学本格推理——《唐人街探案》 今天聊聊电视剧《唐人街探案》。 片名Detective Chinatown (2020)。 《唐人街探案》凭借着自己的金字招牌,在今年推出了网剧。 2018年《唐人街探案2》春节档大杀四方,连续7天破3亿,狂揽34亿票房,在当年打入中国影史票房排行榜第三位,目前是第六位。 出品方也早早宣布要在2020年春节档推出《唐人街探案3》。在今年1月1日推出《唐人街探案》网剧,进一步拓展“唐探宇宙”,为影片预热。只不过疫情爆发阻碍了影片上映,好在观众们看到了网剧,也算过了一把瘾。 《唐人街探案》网剧陈思诚担任监制,保留了唐探宇宙的喜剧风格,以及大量儒释道哲学,辅以多名风格迥异能力超越常人的侦探们,继续讲述着本格推理故事。围绕世界侦探排行榜Crimaster进一步拓展了唐探宇宙,如果这个宇宙能够做成了,那真的是可喜可贺。 网剧推出后好评如潮,得到大多数人的肯定。 《唐人街探案》网剧一共12集,每4集一个案件,整季破了三起连环案。12集时长不算长,看似是网剧,实则更像是三部完整的电影。 第1至4集是《曼陀罗之舞》,第5至8集是《玫瑰的名字》,第9至12集是《幽灵邀请赛》。 三个故事编排顺序并不是线性的,导演很巧妙(鸡贼)地稍稍改变了一下出场顺序,立刻起到引人入胜的效果。 男主角林默一登场便表现出超越常人的推理能力和无比敏锐的嗅觉,可他偏偏设定是著名草包唐仁的徒弟,立刻让人有了一探究竟的欲望。 第二个故事发生时间最早,发生在林默成为唐仁“徒弟”之前。 第一个故事发生在第二个故事之后。也就是说,按照唐探宇宙中的时间顺序,应该是《玫瑰的名字》——《曼陀罗之舞》——《幽灵邀请赛》。 第三个故事时间点紧接着第一个故事。 本次挑大梁的人叫林默,世界侦探排行榜排名第四。当唐仁和秦风在美国期间演绎《唐人街探案2》的故事时,林默留在泰国破获了参与了《玫瑰的名字》,破解了《曼陀罗之舞》两起案件。 林默也被人叫做林黑犬,人去其名,他的能力除了侦探标配的超强观察力和推理力,还有他的超级嗅觉。 挑起小梁的叫野田昊二,依靠巨大财力和推理能力,完成了《幽灵邀请赛》案件。 他是世界侦探排行榜排名第三野田昊的亲弟弟,时刻想着超越老哥,表现一下自己。表现里外都一样,十分生硬,推理能力没见多厉害,撒币的能力确实很强。 《唐人街探案》网剧的最大作用就是将“唐探宇宙”进一步扩大,陈思诚的野心很大,也可以说是雄心勃勃。单靠几部电影很难撑起一个宇宙,漫威电影宇宙也是靠着数十部电影,加上电视剧动漫漫画才玩起来的,唐探宇宙迈出网剧一步,说明已经意识到这些,至少整体是有规划。 唐探宇宙的基础是侦探推理,其中最为吃香最有市场的就是尊重观众的本格推理。本格推理有一个好处就是,罪犯肯定会出现在已经登场的人物角色中。只要不再出现新角色,罪犯自然就在确定的范围内,观众只要愿意随便猜就行了,看多了自然会猜得到。 本次三个故事中,《玫瑰的名字》《曼陀罗之舞》完成度最高,《玫瑰的名字》更是刻画了一个令人生畏的反派角色Ivy。 Ivy常春藤,她是娇艳欲滴的玫瑰还是扎手带刺的玫瑰呢?初次亮相时,灯光构图都极力表现出她的美艳。随着时间推移Ivy给人的感觉越来越复杂,直到最后一刻露出真实面目,大家才会恍然大悟。 其实吧,并不是漂亮的女人最会骗人,而是漂亮的女人会让人放下戒心。大家都是外貌协会会员,这是刻在基因里的,不要不好意思承认,因为良好外貌暗示着生殖能力,符合遗传规律。大家都亲近美丽的事物,脸皮厚薄程度不同罢了,脸皮厚一点的就会表现得色眯眯,脸皮薄一点的就会表现得冷冰冰。反过来,好看的人在获取信任上有着独特优势。要是换上一个面目狰狞凶神恶煞一般的女性,谁会轻易相信她呢。 Ivy段位太高太会撩了,即便是老司机也无法抵抗她的魅力。林默的怀疑不信任在几次精心策划的行动中烟消云散。谁都希望英雄救美或者美救英雄,两人共同经历惊险刺激的过程,共同体验心跳的感觉,很容易就被误以为是一起心动的感觉。Ivy用这种法子拿下无数富豪,手法极其娴熟,就连林默也被毫无征兆的拿下。一旦被敌人牵着鼻子走,自然而然地就进了别人的圈套。 唐探宇宙想要做大,一定要有一个主线。就像《柯南》里的神秘黑衣人组织,至今没有揭秘。漫威电影宇宙铺垫灭霸用了十余年。要想把唐探宇宙做大,一定要保留一个悬念,这个悬念就是《唐人街探案2》里亮相的世界侦探排行榜,以及从未露面的神秘角色Q。 花上几年时间,把世界侦探排行榜上的角色一个个地拍摄单人电影,搞一些联动,角色丰富剧情丰满的话,大宇宙就这么建立起来了。 别看Ivy十分狡猾,但她应该不会是Q。但看角色设置,Q一定会放在主线电影中,而且世界侦探排行榜前几名都是吃喝不愁财务自由的家伙,Q自然不会为了一点小钱暴露自己。 相比前两个精彩故事,第三个故事《幽灵邀请赛》明显十分拉胯。 创作团队也不瞎,知道这个“平均年龄12岁”的神童团队是个什么成色,于是为了吸引观众,搞一点大的噱头,不得不和唐探宇宙搞了这个网剧系列最强的联动,直接让秦风出境。前两个故事都是唐仁站场,第三个故事让秦风站场,这里的意思就很明显了吧。 打开第9集后,我要反复确认几遍自己没有点错。你看创作团队把硬广告、小鲜肉全部塞到第三个故事,目的就是确保前两个故事的质量,明显玩了一手弃车保帅。 《幽灵邀请赛》戏里戏外都说明一个道理,有钱就是爸爸。 PS:不知道啥时候才能看到《唐人街探案3》呢,电影票都准备好了。 中式哲学本格推理, 网剧拓展唐探宇宙。

