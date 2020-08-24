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戏里戏外都是算计——《八佰》

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2020-8-24 20:13:03

戏里戏外都是算计——《八佰》

今天聊聊电影《八佰》。

片名The Eight Hundred (2018)，别名八百启示录 / 战争启示录之八百壮士。

 

最近话题热度最高的电影当属《八佰》。

《八佰》号称是电影业复工复产后的第一重磅大片，各大媒体、营销号不遗余力地制造热度，仿佛在说“不会吧，不会吧，真有人不知道这个爆款？”

在知乎、豆瓣等舆论阵地，《八佰》更是以多个话题长时间占据热榜前列，可以看到各种截然不同的声音。

 

影片《八佰》的故事改编自淞沪会战期间的四行仓库保卫战，而经过多次艺术加工后，影片和真实历史其实已经脱离开来。简单地说，观众可以把这部影片当做一部套娃又套娃的政治奇观电影。

如何套娃？下面会细说。

是否推荐观看《八佰》我不会给出直接建议，看完下文介绍影片来龙去脉后，相信观众会有自己的判断。

 

下面分七个部分介绍

一、四行仓库保卫战相关背景

二、影片起源

三、影片中艺术加工部分

四、影片线下操作

五、影片删减部分

六、电影感受本身

七、最后

 

【一、四行仓库保卫战相关背景】

1937年8月13日爆发的淞沪会战是抗日战争时期，中日双方的第一场大型会战，是整个中日战争中进行的规模最大、战斗最惨烈的一场战役。

而淞沪会战本身就带有政治作秀的味道。常凯申本意通过此次会战让英美爸爸看到，通过国际力量调停组织日本进一步进攻。会战一开始就没有认真计划，即将开打时，常凯申又下令暂停进攻，等调停失败再进攻，丧失战机，而日军早已做好充足准备。战斗打响后，数十万国军围歼不了几千人驻沪日军。日本援军赶来后，从国军背后登陆。国军腹背受敌，仓皇逃窜。

日军大部队追击国军，一路杀到南京，后面的一场大屠杀让人都不愿意继续写下去……

日军留下少量部队打扫战场，其中一只参与了四行仓库保卫战。

飞将军孙元良

常凯申命令飞将军孙元良留下抵抗，关于“飞将军”的名号由来各位可以自行搜索，网上文章都讲的很透彻了。孙元良转而命令下面的一个团留下阻击，自己发挥“飞”属性带着88师主力逃跑。团长也不“傻”，自己跑路，留下新提拔到团副的谢晋元带着残兵去阻击。

谢晋元

四行仓库保卫战发生在淞沪会战末期，满打满算是1937年10月26日至11月1日。上校军衔谢晋元率领88师的一个营，孤军抵抗日军。10月26日，谢晋元率部队进入四行仓库；27日日军开始进攻，战斗打响；31日过了12点，也就是11月1日凌晨，谢晋元率部队跑步撤退到租借。四行仓库保卫战结束。

留守四行仓库的是一个营的兵力，而不是一个团，对外号称800人，实则是一半，而且部队里仅有少数是老兵，剩下都是新兵蛋子。

10月27日至10月31日的四天内，大规模战斗发生不多。一方面淞沪会战已经入尾声，日军已经占领上海，攻克一个象征意义的仓库意义不大。另一方面是四行仓库毗邻公租界，擦枪走火打到洋人可不好处理。

 

四行仓库位置可以参考上图，位于公租借之间，位置“精妙”。日本还没有和西方列强撕破脸皮，还不希望引起进一步冲突，所以在战斗期间，没有使用重炮等武器攻击，也没有封锁苏州河，也没有切断新垃圾桥，无法对仓库实施严密的全面包围。战斗期间，四行仓库的国军可以通过新垃圾桥与对岸租界的保持联系，采访慰问样样不少，也可以随时通过新垃圾桥撤入租界。

四行仓库是当时少有的大型钢筋混凝土建筑，异常坚固，易守难攻。日军不敢用重炮，更是无法进行有效进攻。

日本军队用小股步兵部队进攻了几次，效果甚微，于是就有了少量部队进攻几百人在旁边围观的奇观。

有关战果双方也是各执一词。国军说这边死了十几个人，也有说死了25个的。日本一方开始说是被打死两百人，后来又说死了一个人，伤了十来个。

淞沪会战没有能够阻止日军侵华，反而把国军主力打残。国际社会列强则贯彻一贯的绥靖政策，不干预中日战争，不惹恼日本军队。可常凯申还是想利用四行仓库保卫战，给列强看看国军态度，国军还是有决心和意志的。

好玩的是，仿佛演戏的四行仓库保卫战是被英国叫停的。公租界内势力最大的是英国，英国并不同情、支持国府，而是害怕四行仓库背靠租界，再抵抗下去日军会失去耐心，得罪到日军。于是英国向常凯申施压，要求停止战斗。而坚决服从列强意见的常申凯果然就下令不打了，八百壮士撤入租界，成了另一种意义的俘虏。

撤入租界的八百壮士被英国扣为俘虏，遭受各种凌辱残害。日本对盟军全面开战后，闯入租界掳走这些战俘，送往各地当苦力，虐待致死，只有极少数人活到战争结束。

被囚禁的谢晋元没过多久就被叛徒败类暗杀。幕后指使众说纷纭，国府、日本、汪伪、英国都无从考究，只能留下各种推测。

 

【二、影片起源】

八百壮士的故事在1938年、1975年都被拍成过电影。1938年应云卫导演、阳翰笙编剧的《八百壮士》，1975年由台湾出品，柯俊雄、林青霞、张艾嘉、秦汉主演的《八百壮士》。其中秦汉是飞将军孙元良的第五个儿子。

1975年版《八百壮士》剧照

这两部中女童子军杨惠敏都是当之无愧的女主角，她在波光粼粼的苏州河轻舒玉臂，成为两部电影中的经典镜头。

而接连拍摄两次《八百壮士》的都是国府，国府要利用他们为数不多能够拿得出手的“战绩”大书特书。

1975年《八百壮士》剧照

从上面粗略了解四行仓库保卫战历史后，大家就会明白一个十分简单的道理，但凡国民政府有一点可以拿出来拍的战绩，还有可能选择拍摄四行仓库吗？

《八佰》翻拍自《八百壮士》，在保留女童子军杨惠敏的一条线索时，使用大量笔墨描写底层士兵、民众的众生相，试图拍出点新鲜玩意儿，唤醒民众。

四行仓库保卫战本身就是常凯申政府表演给国际社会的一场苦情戏，《八百壮士》又是国府1938年、1975年拍摄的苦情宣传电影，《八佰》则又是在翻拍《八百壮士》。而在四行仓库战斗中，又是一场国际社会、普通民众隔岸围观的奇观战斗。你看看这是几层套娃了？

所以你看，《八佰》是一部建立在国府政治宣传片基础上的战争幻想电影。电影拍得有多悲凉惨烈，你就可以类比国军在正面战场抗击日军侵略有多瓜怂。

为什么会把卢沟桥事变作为日军全面侵华的开始？按照正常思维，侵略战争难道不是从国土边疆开打的吗。“9·18事变”张大帅被日本人炸死，东北军也只是匆匆撤出东北，还有比这魔幻的事情吗？

1975年版《八百壮士》剧照

丢了东三省，军阀们可以拍拍屁股继续作威作福，可丢了旧都北平，那可就是要被刻在史书上的千古罪人，于是军阀们不得不做做样子开始反击侵略。这才有了“七七事变”。

 

【三、影片中艺术加工部分】

套娃再套娃的《八佰》只取了四行仓库保卫战的一层皮，剩下的东西也就不再需要顾及史实了，编导们可以放飞自我进行各种艺术创作。反正电影要“好看”才好卖，一切都可以用艺术加工来解释。

在《八佰》中，导演总喜欢称八百壮士是“遭遇绝境”的孤军。可实际情况是他们孤军敌后，并没有被包围，随时可以撤入公租界。

八百壮士抵住了日军的多番进攻，掩护88师及其他国军向西撤退。实际情况前面说过，日军主力早就去追击了，小股部队在打扫战场而已，并且四行仓库被公租界环绕，如何掩护主力部队？

林青霞和杨慧敏的合影

15岁的女童子军杨惠敏送国旗情节是虚构的。送旗是真，泅渡苏州河是假。《八百壮士》将杨慧敏送国旗情节升华了一下，这才有了女学生泅渡苏州河。当年选择秦汉林青霞这样的俊男靓女做主角，也是为了吸引观众好感。

护旗高潮和日军飞机扫射也是虚构，日军害怕打到仓库内的储气罐，也害怕打到租界内，飞机并未扫射。

 

【四、影片线下操作】

有话题有争议，就会有流量，而有了流量就不愁不好卖了。

资本家的目的是利，拍电影也不是做慈善，这个观众们都会理解。但如果为了牟利而不顾底线，那就说不过去了。

《八佰》的宣发可谓是翻云覆雨，为了一个极为直白的目的，一边溜果粉，另一边溜反果粉。反话、正话都被你们说了，捧、杀手段都被你们用了，宣发目的也就达到了，实在险恶。

如果《八佰》是为美化国府，那么就不可能上映，更不可能拿到版号。而在去年盛传《八佰》上映时，该片拿到的龙标就是2019第800号。或许当时有人回过味儿来，发现片中有蹊跷，毕竟四行仓库保卫战只是淞沪会战最后的一次小战斗。而且2007年孙元良死在台湾的时候，新华社发稿的标题也是“抗日名将孙元良在台去世曾在淞沪会战誓死抗敌”。

时隔一年，这部影片能够上映，你就可以知道背后资本的能量。资本势力的疯狂运作如同精神分裂一样，一面踩一面夸。疫情复工复产后，电影行业亟需补血。但各位不要认为这时候推出的《八佰》是敢于尝鲜的勇士，而是实在熬不住要靠票房回一回血。这种碰瓷式营销让人联想到《风中有朵雨做的云》。当年也是利用“404”造了一波热度。

管虎还有一手迷之操作，让人不得不服。他跑去见孙元良的第五个儿子秦汉，发的文字是“1937年，全线溃退情况下、下令留守上海四行仓库的中国国民革命军第88师师长孙元良之子——秦汉先生！”由此引发了一波又一波的热议，如果他说去见当年出演《八百壮士》的主要演员秦汉，肯定不会有这样的热度。

热度有了，再看发行方的操作：《八佰》对于点映和公映的影院资质作出新的发行策略，尤其是8月21日公映开始，年票房200万元以下的影院，须拿出上年实际票房的3.5%作为保底金额，并在8月19日前将该笔保底费预交给发行方指定账户，才能放映该影片。

另外明眼人可以看出，醉翁之意不在酒，《八佰》的目标是金马奖，不信你看下届金马奖提名和获奖情况。

 

【五、影片删减部分】

《八佰在》上影节是160分钟版本，这次上映的公映版是147分钟，粗略介绍一下删减的13分钟内容：

1、欧豪饰演的端午在原版中有一个完整的背景故事，公映版中很快进入仓库参加战斗，删减了他被收编的过程。

2、护旗戏份中修改了镜头，没有青天白日旗特写，只留下远景和虚化背景。

3、删掉了阮经天的角色“金丝镜”。金丝镜的故事线是这样的，他是租界内一名中国台湾籍的平民，目睹日军暴行后，用日文大骂日军。租界内民众听到后，误认为他是日本奸细，就把他吊死了。

 

【六、电影感受本身】

前面讲的是电影背后和线下的故事，再看本片试听感受。《八佰》作为一部战争题材电影，在服道化方面下了很大功夫，甚至专门聘请日本军官训练片中的日军演员们。

王千源、张译、姜武都是我十分喜爱的演员，他们的表演也十分精彩，令人印象深刻。

影片中的角色们纷纷有一种厚重的泥土感，这也就是大家常常会提到的质感。战争的残酷性除了要在激烈战斗中表现，人物角色的形象也是侧面映衬。如果都像《上海堡垒》一样充满油腻感，观众们百分之两百会出戏。

《八佰》的影视手法技巧也十分娴熟。拿最为煽情催泪的活体炸弹一段来说，观众们明知是假的，但是就是止不住眼泪水，这就体现了电影制作技巧。电影制作的技巧娴熟，这里绝不是锦上添花的意思，而是在用技巧掩饰其虚无的内核。说白了就是金玉其外败絮其中。

同时，生怕观众们会有理解障碍，多次采用动物形象做比喻。比如老鼠、白马，老鼠很好理解，比喻四处逃窜的逃兵，白马则暗指银枪白马的常山赵子龙。赵子龙七进七出单骑救主，是家喻户晓的英雄人物，但这也只是在小说里的情节。仅凭四百人的舍命作秀，无论如何也无法救起一个糜烂国家。能够配得上横刀立马的只有一个人，而这个人绝不可能是国民政府的。

但从试听层面来说，《八佰》算得上是一部合格的爽片，爽点、泪点齐全。但是一个人的大脑如果只能满足于低层次的刺激，以爽不爽来衡量一部政治意义浓厚的电影，那么这个人已经丧失了最基本的思考能力。众所周知，长期依靠黄赌毒的人的大脑，大脑机能会受到损伤，千疮百孔，大概就像四行仓库的墙壁一样。看到类似叫嚣爽片言论的可以直接无视，不是坏就是蠢。

纯粹的爽片就不要夹杂意识形态输出，而《八百壮士》本身就是国府的政治宣传品，在此基础上的翻拍作品《八佰》更是无法改变娘胎里带出来的意识形态问题。

 

《八佰》想拍摄大量底层民众对战争的态度，来反映民族觉醒。

但群像戏可不是个简单活儿。同样是群像戏，《水浒》出场人物众多，重点描写的也就是几个主角，大家最熟悉的也是那几个主角。这里《八佰》野心很大，想要表现的人物角色很多，但却显得极不连贯。铺的线索太多，却鲜有收尾。

比如冲出去吸引火力的人没下文了，楼顶舞大刀的人没下文了，老算盘怎么过的河没有交代，绑好炸药的人后来也没了后续，等等……

 

“这边是天堂，那这边就是地狱。”这个角度非常好，一个远景镜头一拉，天地间的差别就是如此巨大。

角度选好了却不敢批评国府，仅仅靠着黄晓明特派员几句语焉不详态度暧昧的话，远远不够。如果说为了金马奖，这样操作也就不难理解了。

 

如果影片《八佰》非要打上根据历史真实事件改编，那么观众就有必要好好学点儿历史，不然被带到沟里还以为掌握了真理。

分不清真实与虚构的人比比皆是，千万不要高估普通人辨别是非的能力。毛主席说过“舆论的阵地，你不去占领，敌人就会去占领。”当你看到下面的微博时，你还会觉得这些人有脑子么。

 

我看的是下午两点半的一场。观影结束时，整个电影院静悄悄，大家都默不作声，各自离场。

 

【七、最后】

战争是政治的延续，弱国无外交。

常凯申等既得利益集团总喜欢因果倒置，以为靠着卖惨就能博得“国际社会”的支持。世界历史长河里，类似的例子还不够多吗？

支持是打出来的，而不是施舍来的。不知道接受苏联、美国援助的常凯申，何时才察觉到西方列强早已瓜分好了中国版图。只有依靠自身的硬实力，把世界各国列强按在地上摩擦摩擦，才能得到“国际社会”的真正支持。

 

紫石英号事件

四行仓库保卫战的12年后，1949年4月，英国派出舰队妄想阻止解放军的步伐，无视警告闯入长江下游水域。“紫石英号事件”随即爆发，这就是中英长江炮战。

解放军炮兵痛击多艘英舰，“紫石英”号搁浅挂起白旗，负伤困于长江中达3个多月。死于英国囚禁的谢晋元和其他牺牲的军士们，如果在天有灵，应该能够出一口气吧。

相比套娃又套娃的《八佰》，“紫石英号事件”才是文艺工作者应该拍摄的内容。

 

对于四行仓库保卫战、对于《八佰》来说，我们应该毫无分歧地致敬尊重谢晋元和四百壮士，所有为民族大义慷慨就义的仁人志士都是吾辈英模。

编剧导演演员们为影片做出的付出值得肯定。

要世代铭记日本帝国法西斯侵略中华的罪行。

要认清西方列强道貌岸的丑恶嘴脸，我们站起来、富起来、强起来靠的是先进道路、先进理论、先进制度和先进文化，绝不是列强和买办阶级的施舍。

 

我不会推荐大家去观影，我也不会推荐大家不去观影。

影片背景来龙去脉就是这么回事，看不看自行判断吧。

 

戏里戏外都是算计，

肉身买惨友邦不看。


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7.9 

八佰 (2020)

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八佰/The Eight Hundred(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8216590/
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