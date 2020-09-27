伪哲学问题似是而非——《妙先生》

今天聊聊电影《妙先生》。

片名Mr. Miao (2020)。

这部国产动画片打着《大护法》姊妹篇的旗号，上映就积累了不俗人气，观众们纷纷翘首以盼，希望看到一部带着《大护法》精神的动画片。

《妙先生》改编自《大护法》导演不思凡的同名短篇动画，但由于档期等原因导演换成了李凌霄。因此说是姊妹篇也没啥大问题。

《妙先生》原本说会在今年年初上映，点映后效果不理想，匆匆撤档，直到7月31日才上映，最终仅拿下1314万票房。这个成绩对比《大护法》8760万票房可以说十分惨淡。

失利原因一方面是影片本身生硬，另一方面是电影没有分级加上观众选择造成。

电影的核心是要讲故事，一个优秀的内核就是一个自洽的优秀故事。

而《妙先生》最大的问题就在讲故事方面，电影真的就是靠着各个角色的嘴在“讲”故事。推动剧情发展、解读角色内心都是依靠一张张嘴巴。角色讲的太多，给观众的感觉就是在说教，大家都会很累。

而隐喻的部分生怕做得晦涩难懂，出品方还在微博放出了各种解读，真的是操碎了心。

结果就像现在这样，两头不讨好。想讲的大道理没讲好，想看故事的人也没看好。

《妙先生》以哲学讨论开场，不断提出“杀好人，救坏人”的概念，本质上还是一个类似电车难题的困境。

不过《妙先生》里的只是伪电车难题，并不是在杀掉一个好人和一千个坏人死掉中做选择，而是在好人单独死和好人坏人都要死中做选择。在这里，好人无论如何都要死的，区别就是坏人能否活下来。而且更加诡异的是，最好的好人死掉后，坏人又能恢复普通人的样子。

这样看来，“杀好人，救坏人”的困境也就不存在了，其实更需要解决的是造成困境的原因。

一场哲学讨论，没有一个主心骨，很容易跑偏。而一个伪哲学问题同样需要主心骨，否则就是一盘散沙。

《妙先生》将造成困境的根源放到环保问题上，只要解决了“冰丸玉、火蝉蜕、彼岸花”之间的生态问题，就可以解决妙先生设下的“杀好人，救坏人”困境。影片对造成困境的阶级问题浅尝辄止，造成问题的根源还是脱离群众的统治阶级，仙侠一般的生态问题只是表象而已。可能这方面说的太多反而难以过审，官方解读也不在此做解馋。

有时候讲得多反而容易讲不好，不如就专注于其中一点讲故事。哲学探讨的落脚点放在环保上，就像最后一拳打在了空气里，大家好不容易挣脱困境后发现空无一物，观众也会有失落感。

主要角色、道具包括丁果、殷凤、萧笃、鸭子、妙先生、彼岸花在内，官方都放出了最为官方的解读，就怕观众不理解其中的反差、讽刺设定，直接把内容输出到观众们的脸上。

丁果、殷凤这种，直接将因果暗示安排在角色名字上，就是害怕观众们看不出。

像冰纨玉、火蝉蜕、彼岸花三者关系，在片中十分直白地说了一次，官博更是贴心制作了详解图，就像游戏攻略一样，恨不得嚼烂的喂给观众。

这种“贴心”行为让人不知道是夸还是骂。

可能是眼看着上映后票房不利，团队试图放出一些“参考答案”，让观众能够朝着有利方向思考。

但不分级的情况下，他们显然高估了观众们能力。并不是所有人都喜欢思考，看完感觉和自己的固有认知不同也不会去思考求解，直接一顿喷就完事了。

仙侠属性的文学作品里，总是喜欢提到彼岸花、曼陀罗一类道具，主要原因还是名字足够中二，看起来足够唬人。

主要道具里，除了冰纨玉、火蝉蜕是原创，彼岸花是唯一一个现实生活中存在的植物。彼岸花就是石蒜，一种多年生草本花卉，因为它花如龙爪，有鳞茎，形如洋葱头。奇特的特性是先开花后长叶，冬天叶子不落，夏天叶落休眠，花和叶子不能见面，又被称为“无情无义”的花。石蒜有夏季休眠习性，极易繁殖，通常一颗石蒜极易发展成一片石蒜。

《妙先生》吃亏在电影没有分级制度，只能独自发出呼吁，建议13岁以上观众观看。

电影就应该分级，拍给成年人的苦涩影片就别给孩子看了。一群心智不健全，理解能力堪忧的人也把影片当做低龄向动画片观看，结果就是很多人看不懂乱评一通，导致电影分数不好看，不明就里的人还以为都是电影本身的问题。

伪哲学问题似是而非，

真阶级斗争浅尝辄止。

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