伪哲学问题似是而非——《妙先生》 今天聊聊电影《妙先生》。 片名Mr. Miao (2020)。 这部国产动画片打着《大护法》姊妹篇的旗号,上映就积累了不俗人气,观众们纷纷翘首以盼,希望看到一部带着《大护法》精神的动画片。 《妙先生》改编自《大护法》导演不思凡的同名短篇动画,但由于档期等原因导演换成了李凌霄。因此说是姊妹篇也没啥大问题。 《妙先生》原本说会在今年年初上映,点映后效果不理想,匆匆撤档,直到7月31日才上映,最终仅拿下1314万票房。这个成绩对比《大护法》8760万票房可以说十分惨淡。 失利原因一方面是影片本身生硬,另一方面是电影没有分级加上观众选择造成。 电影的核心是要讲故事,一个优秀的内核就是一个自洽的优秀故事。 而《妙先生》最大的问题就在讲故事方面,电影真的就是靠着各个角色的嘴在“讲”故事。推动剧情发展、解读角色内心都是依靠一张张嘴巴。角色讲的太多,给观众的感觉就是在说教,大家都会很累。 而隐喻的部分生怕做得晦涩难懂,出品方还在微博放出了各种解读,真的是操碎了心。 结果就像现在这样,两头不讨好。想讲的大道理没讲好,想看故事的人也没看好。 《妙先生》以哲学讨论开场,不断提出“杀好人,救坏人”的概念,本质上还是一个类似电车难题的困境。 不过《妙先生》里的只是伪电车难题,并不是在杀掉一个好人和一千个坏人死掉中做选择,而是在好人单独死和好人坏人都要死中做选择。在这里,好人无论如何都要死的,区别就是坏人能否活下来。而且更加诡异的是,最好的好人死掉后,坏人又能恢复普通人的样子。 这样看来,“杀好人,救坏人”的困境也就不存在了,其实更需要解决的是造成困境的原因。 一场哲学讨论,没有一个主心骨,很容易跑偏。而一个伪哲学问题同样需要主心骨,否则就是一盘散沙。 《妙先生》将造成困境的根源放到环保问题上,只要解决了“冰丸玉、火蝉蜕、彼岸花”之间的生态问题,就可以解决妙先生设下的“杀好人,救坏人”困境。影片对造成困境的阶级问题浅尝辄止,造成问题的根源还是脱离群众的统治阶级,仙侠一般的生态问题只是表象而已。可能这方面说的太多反而难以过审,官方解读也不在此做解馋。 有时候讲得多反而容易讲不好,不如就专注于其中一点讲故事。哲学探讨的落脚点放在环保上,就像最后一拳打在了空气里,大家好不容易挣脱困境后发现空无一物,观众也会有失落感。 主要角色、道具包括丁果、殷凤、萧笃、鸭子、妙先生、彼岸花在内,官方都放出了最为官方的解读,就怕观众不理解其中的反差、讽刺设定,直接把内容输出到观众们的脸上。 丁果、殷凤这种,直接将因果暗示安排在角色名字上,就是害怕观众们看不出。 像冰纨玉、火蝉蜕、彼岸花三者关系,在片中十分直白地说了一次,官博更是贴心制作了详解图,就像游戏攻略一样,恨不得嚼烂的喂给观众。 这种“贴心”行为让人不知道是夸还是骂。 可能是眼看着上映后票房不利,团队试图放出一些“参考答案”,让观众能够朝着有利方向思考。 但不分级的情况下,他们显然高估了观众们能力。并不是所有人都喜欢思考,看完感觉和自己的固有认知不同也不会去思考求解,直接一顿喷就完事了。 仙侠属性的文学作品里,总是喜欢提到彼岸花、曼陀罗一类道具,主要原因还是名字足够中二,看起来足够唬人。 主要道具里,除了冰纨玉、火蝉蜕是原创,彼岸花是唯一一个现实生活中存在的植物。彼岸花就是石蒜,一种多年生草本花卉,因为它花如龙爪,有鳞茎,形如洋葱头。奇特的特性是先开花后长叶,冬天叶子不落,夏天叶落休眠,花和叶子不能见面,又被称为“无情无义”的花。石蒜有夏季休眠习性,极易繁殖,通常一颗石蒜极易发展成一片石蒜。 《妙先生》吃亏在电影没有分级制度,只能独自发出呼吁,建议13岁以上观众观看。 电影就应该分级,拍给成年人的苦涩影片就别给孩子看了。一群心智不健全,理解能力堪忧的人也把影片当做低龄向动画片观看,结果就是很多人看不懂乱评一通,导致电影分数不好看,不明就里的人还以为都是电影本身的问题。 伪哲学问题似是而非, 真阶级斗争浅尝辄止。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 动画(1591) 中国(1670) 剧情片(2545) 压抑(131)

