网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>中国电影>>伪哲学问题似是而非——《妙先生》

伪哲学问题似是而非——《妙先生》

加入收藏

2020-9-27 21:01:47

伪哲学问题似是而非——《妙先生》

今天聊聊电影《妙先生》。

片名Mr. Miao (2020)。

 

这部国产动画片打着《大护法》姊妹篇的旗号，上映就积累了不俗人气，观众们纷纷翘首以盼，希望看到一部带着《大护法》精神的动画片。

《妙先生》改编自《大护法》导演不思凡的同名短篇动画，但由于档期等原因导演换成了李凌霄。因此说是姊妹篇也没啥大问题。

 

《妙先生》原本说会在今年年初上映，点映后效果不理想，匆匆撤档，直到7月31日才上映，最终仅拿下1314万票房。这个成绩对比《大护法》8760万票房可以说十分惨淡。

失利原因一方面是影片本身生硬，另一方面是电影没有分级加上观众选择造成。

 

电影的核心是要讲故事，一个优秀的内核就是一个自洽的优秀故事。

而《妙先生》最大的问题就在讲故事方面，电影真的就是靠着各个角色的嘴在“讲”故事。推动剧情发展、解读角色内心都是依靠一张张嘴巴。角色讲的太多，给观众的感觉就是在说教，大家都会很累。

而隐喻的部分生怕做得晦涩难懂，出品方还在微博放出了各种解读，真的是操碎了心。

结果就像现在这样，两头不讨好。想讲的大道理没讲好，想看故事的人也没看好。

 

《妙先生》以哲学讨论开场，不断提出“杀好人，救坏人”的概念，本质上还是一个类似电车难题的困境。

不过《妙先生》里的只是伪电车难题，并不是在杀掉一个好人和一千个坏人死掉中做选择，而是在好人单独死和好人坏人都要死中做选择。在这里，好人无论如何都要死的，区别就是坏人能否活下来。而且更加诡异的是，最好的好人死掉后，坏人又能恢复普通人的样子。

这样看来，“杀好人，救坏人”的困境也就不存在了，其实更需要解决的是造成困境的原因。

 

一场哲学讨论，没有一个主心骨，很容易跑偏。而一个伪哲学问题同样需要主心骨，否则就是一盘散沙。

《妙先生》将造成困境的根源放到环保问题上，只要解决了“冰丸玉、火蝉蜕、彼岸花”之间的生态问题，就可以解决妙先生设下的“杀好人，救坏人”困境。影片对造成困境的阶级问题浅尝辄止，造成问题的根源还是脱离群众的统治阶级，仙侠一般的生态问题只是表象而已。可能这方面说的太多反而难以过审，官方解读也不在此做解馋。

有时候讲得多反而容易讲不好，不如就专注于其中一点讲故事。哲学探讨的落脚点放在环保上，就像最后一拳打在了空气里，大家好不容易挣脱困境后发现空无一物，观众也会有失落感。

 

主要角色、道具包括丁果、殷凤、萧笃、鸭子、妙先生、彼岸花在内，官方都放出了最为官方的解读，就怕观众不理解其中的反差、讽刺设定，直接把内容输出到观众们的脸上。

丁果、殷凤这种，直接将因果暗示安排在角色名字上，就是害怕观众们看不出。

像冰纨玉、火蝉蜕、彼岸花三者关系，在片中十分直白地说了一次，官博更是贴心制作了详解图，就像游戏攻略一样，恨不得嚼烂的喂给观众。

 

这种“贴心”行为让人不知道是夸还是骂。

可能是眼看着上映后票房不利，团队试图放出一些“参考答案”，让观众能够朝着有利方向思考。

但不分级的情况下，他们显然高估了观众们能力。并不是所有人都喜欢思考，看完感觉和自己的固有认知不同也不会去思考求解，直接一顿喷就完事了。

 

仙侠属性的文学作品里，总是喜欢提到彼岸花、曼陀罗一类道具，主要原因还是名字足够中二，看起来足够唬人。

主要道具里，除了冰纨玉、火蝉蜕是原创，彼岸花是唯一一个现实生活中存在的植物。彼岸花就是石蒜，一种多年生草本花卉，因为它花如龙爪，有鳞茎，形如洋葱头。奇特的特性是先开花后长叶，冬天叶子不落，夏天叶落休眠，花和叶子不能见面，又被称为“无情无义”的花。石蒜有夏季休眠习性，极易繁殖，通常一颗石蒜极易发展成一片石蒜。

 

《妙先生》吃亏在电影没有分级制度，只能独自发出呼吁，建议13岁以上观众观看。

电影就应该分级，拍给成年人的苦涩影片就别给孩子看了。一群心智不健全，理解能力堪忧的人也把影片当做低龄向动画片观看，结果就是很多人看不懂乱评一通，导致电影分数不好看，不明就里的人还以为都是电影本身的问题。

 

伪哲学问题似是而非，

真阶级斗争浅尝辄止。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 动画(1591) 中国(1670) 剧情片(2545) 压抑(131)

6.6 

妙先生 (2020)

影评(11)

收藏(61)

妙先生/Mr.Miao(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219197/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
中国电影 14977

RSS订阅

中国电影

2251名成员5782个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 