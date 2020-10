10月绝不要错过的佳片——《我和我的家乡》 今天聊聊电影《我和我的家乡》。 片名My People, My Homeland (2020)。 今年国庆节恰逢中秋节,合起来小长假连放8天,这今年最后一个长假实打实的实惠。很多人选择长假出门旅游,也有很多人选择观看这场著名导演编剧演员联袂推出的《我和我的家乡》。 其实比起出门堵在路上、山上、水上,在大荧幕上欣赏祖国大好河川,是一个更加惬意的选择。 小知识:上一次两节重合是2001年,下一次两节重合将在2031年。 《我和我的家乡》是去年《我和我的祖国》姊妹篇,延续了前作的集体创作方式。 影片由张艺谋担当总监制,宁浩担任总导演,张一白担任总策划,宁浩、陈思诚、徐峥、邓超&俞白眉、闫非&彭大魔分别执导五个故事。 推荐大家观看《我和我的家乡》。本片比起前一部《我和我的祖国》,进步明显。几段故事十分契合国庆的节日气氛,完美兼顾社会主义核心价值观的同时,把我们国家这么多年来艰苦奋斗取得的发展成就较好地表现出来。不少恨国党会酸溜溜地发出各种诋毁声音,其实敌人越是气急败坏,越说明我们的工作做得好。影片戳中了某些人的精神痛处,那就是好之又好非常之好。 五个故事没有短板,有特别出彩的,也有效果略一般但,但绝不会出现像《我和我的祖国》里《白昼流星》那么拉跨篇章。毕竟总监制张艺谋、总导演宁浩,又不是来硬捧儿子的。 推荐大家去影院观看本片,观影氛围和观影内容同等重要。 观影前备好记得口罩,以及纸巾。 作为一部主旋律正能量电影,《我和我的家乡》拍出了该有的样子。能够让观众们感同身受、易于接受的电影就是好电影,影片也能发挥出应有的宣传作用。 每个人都有自己的家乡,《我和我的家乡》就十分接地气的抓住了每个人的根。《我和我的家乡》一大特点就是接地气,拍出了家乡的味道,拍出了家乡的思念,拍出了家乡的发展。《我和我的祖国》也很接地气,但对普通人来说还是有点高大上。《我和我的家乡》则直接扎根群众,从群众中来到群众中去,同样的道理,用讲故事的形式表现,观众就易于接受的多。 根有了,在演员们精湛地演绎之下,影片充满了魂。影片有根和魂,那就活了,不火都不行。 这几天江苏高速公路服务区冲上热搜。高速公路服务区的商品服务不仅好,而且价格公道,服务区内外能做到价格一样。作为江苏人肯定对此早就习以为常,甚至以为全国都这样,并没有沾沾自喜。 但服务区变成热搜了,江苏人肯定会感到很高兴。每个人的家乡都有拿得出手的东西,我们江苏也不是只有做不完的试卷,也有服务区的嘛。 影片一开场,《我的祖国》“一条大河波浪宽”歌声响起,瞬间就把观众抓住了。 影片中有大江南北壮丽山河,从高空鸟瞰大地,视觉效果奇佳。国庆节更应该看这部影片,这可比挤在景区一动不动来得实惠得多。 我看的19点场,影院内坐了大半观众。电影放映结束后,影院并没有立即开灯,观众们也静静地坐在座位上听着《我的祖国》,也可以听到不少人在轻声跟着哼唱。整体氛围非常好。 分别谈谈几个小故事。 《北京好人》 导演:宁浩 主演:葛优、张占义 一张小小的医保卡浓缩了我国农村医保问题。 葛优再次饰演张北京,葛大爷用他扎实的演技表明,你大爷还是大爷。举手投足、一颦一笑,他就是张北京。 张北京延续了热心肠小市民的人设,在一番颇带喜感的折腾后,顺理成章地引出医保大问题。因病返贫是一个大问题,而医保就可以很大程度缓解此类问题。 能做好事的人是好人,能过好事的国家是中国。 《北京好人》就像开场演员一样,先把整个场子暖了起来,观众们的情绪也被渐渐带动。 观众们被葛大爷领衔的一群演员逗得不能自已的时候,影片传递出血浓于水、走得太远也不忘故乡的亲情,唤醒大家割不断的情感元素。 本篇章可以打8分。 《天上掉下个UFO》 导演:陈思诚 主演:黄渤、王宝强、刘昊然 从农村医保,影片将实现转到脱贫攻坚战。能够让14亿人口全面进入小康社会,消灭所有贫困地区和贫困人口,这是何等壮举。世界上其他国家和政党都没有做出庄严承诺的勇气,更别提落实了。 拍摄脱贫攻坚战,一般人想法肯定是拍摄扶贫干部,弄不好就成了硬催泪篇章。陈思诚则没有落入常规思维,而是很聪明地选择他熟悉的侦探喜剧路线,融合人气手工耿的人设,加上唐探宇宙背景板,整了一出UFO主题旅行。 巧妙的转换后,原本悲情故事变得喜感十足,但其中也暴露了陈思诚私心太重,或者说小聪明太明显。短片中大量元素给《唐人街探案3》预热,今年春节没看成的《唐人街探案3》只能等到明年春节了。 和其他四个篇章比起来,讲述旅游扶贫的故事的确弱了一些。如果不是黄渤依靠扎实演技撑起全片,单靠其他几位演员的卖力表演,这段很可能就垮掉。 另外在影片中,陈思诚依旧在捧老婆,佟丽娅当了一个标标准准的花瓶。这只要观众乐意看就行,一点问题没有,全片颜值就靠佟丽娅的那个镜头了。比起《我和我的祖国》里陈导演尬捧儿子,可要好看得多。 本篇章原本6分,有佟丽娅可以加点,打6.5分。 《最后一课》 导演:徐峥 主演:范伟 范伟领衔的这段从人物角色亮相第一秒开始,就很直白地表明,要来催泪了。范伟饰演一名患上老年痴呆症的老教授,记忆永远停留在当年支教的最后一课。 百年大计,教育为本,扶贫扶智,教育先行。教育的重要性不言而喻,比起产业扶贫,教育扶贫是从根子上解决贫困的最有效途径。新中国消灭文盲,每年培养出一大批优秀人才,为国家经济腾飞奠定了最坚实基础。这离不开像范老师一样的支教老师呕心沥血的付出,《最后一课》只是其中一个小小缩影。 实地取景的富文乡中心小学直接升华了全篇主题。 除了范伟精湛的演技外,这个篇章在技术上也是极为炫技。几段长镜头赤裸裸地在炫技,演员们准确走位完美表现繁忙场景,同时还能把望溪村美景一览无余,看着着实舒服。 如果版权允许的话,我认为《最后一课》配乐放《Last Reunion》就会更棒。 本篇章可以打8.5分。 《回乡之路》 导演:邓超&俞白眉 主演:闫妮、邓超 看《回乡之路》之前,我对邓超丝毫没有期待。毕竟在《恶棍天使》《银河补习班》等影片中的表现,让人对他的导演和表演能力有点担忧。 看完《回乡之路》后,我要说这篇故事还真是很不错。第一是故事内容值得点赞,讲了毛乌素沙漠治沙的故事,第二是演员们表现在线,夸张表现得恰到好处,不会让人感到特别尴尬。 《回乡之路》的背景是毛乌素沙漠,位于陕西省榆林地区和内蒙古自治区鄂尔多斯市之间,面积约4.22万平方公里,横跨宁夏、陕西、内蒙古三省,以新月型沙丘和沙丘链为主。毛乌素,蒙古语意为“坏水”。这片沙漠曾是中国四大沙漠之一,在人们大力兴建防风林带,引水拉沙,引洪淤地,开展了改造沙漠的巨大工程的情况下,流动沙丘全部得到固定。 向伟大的治沙英雄们致敬,向伟大的劳动模范们致敬! 《回乡之路》中角色设定丝毫没有悬念,即便影片一开始就在强调人物角色的另一种人设,但放在一部主旋律电影中,用脚趾头想想都只会最后会是什么样的结局。 人不能忘本,走得再远、飞得再高不能忘记起点,回乡之路也是一条寻根之路。 《回乡之路》的结尾,逐一放出平凡伟大治沙英雄的影像,他们有的人已经牺牲。单从这一点就值得敬佩。但看《回乡之路》的故事的确比较一般,反转和包袱都不响,但放在治沙大背景下,就变得十分感人。同样的讲主旋律故事,穿插在一个故事里,观众们就易于接受得多。 本篇章可以打7.5分。 《神笔马亮》 导演:闫非&彭大魔 主演:沈腾、马丽 前面两个篇章可以让观众哭成泪人的话,开心麻花团队的《神笔马亮》就是可以让人笑出猪叫的一段。 沈腾就是长在观众们笑点上的男人,“神马组合”大显神威。整段《神笔马亮》影院内笑声此起彼伏,周围的观众都笑得前仰后合,和几分钟前吧嗒吧嗒掉眼泪的人判若两人。 本篇章聚焦扶贫村官,大家齐心协力建设新农村。火车跑得快,全靠车头带。在这里家乡已经不是一个具体的地方,而是我们每个人学习工作生活的地方,我们在哪里,哪里就是家乡。 煽情段落也有,但都做到适可而止,丝毫不影响整体喜剧氛围。 “你们家到底谁做主?”“我们家,实力说了算。” “送给老太太和小寡妇。”“也有老头儿。” 本段继承了开心麻花金句频出的优良传统,加上演员造型设定延续了《西虹市首富》《夏洛特烦恼》等前作,观众们会有一种天然的亲切感。 《我和我的家乡》用《神笔马亮》作为整部影片压轴收尾真是优秀决定。 前面几个篇章,观众们情绪被压抑得太厉害,都感动地不要不要的,最终回到喜剧落脚点,大家终于笑哈哈地离开影院,简直完美。 本篇章打分9分。 最终加权平均,我给《我和我的家乡》打分7.9。 我的祖国 (独唱) 一条大河波浪宽 风吹稻花香两岸 我家就在岸上住 听惯了艄公的号子 看惯了船上的白帆 (合) 这是美丽的祖国 是我生长的地方 在这片辽阔的土地上 到处都有明媚的风光 (独唱) 姑娘好像花儿一样 小伙儿心胸多宽广 为了开辟新天地 唤醒了沉睡的高山 让那河流改变了模样 (合) 这是英雄的祖国 是我生长的地方 在这片古老的土地上 到处都有青春的力量 (独唱) 好山好水好地方 条条大路都宽敞 朋友来了有好酒 若是那豺狼来了 迎接它的有猎枪 (合) 这是强大的祖国 是我生长的地方 在这片温暖的土地上 到处都有和平的阳光

点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1077) 喜剧(2364) 明星(1204) 中国(1672) 酷(1262) 剧情片(2571) 赞(457)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.