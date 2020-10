忠犬的故事,一边舔碗,一边砸锅——《半个喜剧》 今天聊聊电影《半个喜剧》。 片名Almost a Comedy (2019),别名如果,我不是我。 《驴得水》团队新作《半个喜剧》延续了前作笑并痛苦着的思路,将矛盾关系聚焦在几位年轻人身上,讲述一场简单又复杂的情感纠葛。 影片的三位主角自从相遇一刻起,命运就开始纠缠,在一团乱麻的关系中,找到了自己的归宿。 女主角莫默家底殷实,高中就能出国留学。留学归来找老同学郑多多,从此卷入一系列纠缠。莫默,意思是莫沉默,她从小生长在安全稳定的环境下,家里经济条件社会地位都很好,也坚持说真话说实话的原则,是一个很善良的女孩子。但是她的善良是建立在物质基础上,没有物质基础,善良只是一种奢望。 郑多多是莫默高中同学,将莫默当做校园女神。郑多多同样家底殷实,开办企业,大学毕业后跟着老爸在单位上班。同时他还喜欢沾花惹草,身边炮友前女友不断,眼瞅着要举办婚礼了,还四处约炮。“郑多多”等于“挣多多”,名字就表明了有钱,他除了滥情好色外,也没其他大毛病。 孙同是郑多多大学同学,是好朋友好哥们,在郑多多的帮助下解决了在北京的工作问题和北京户口。孙同,同孙,同孙子一样,他接受郑多多大量物质援助,住在郑多多家里,工作在郑多多家企业,户口靠郑多多解决,平时装装孙子就好。 《半个喜剧》如片名所说,带给观众喜剧的快乐只有常见喜剧的一半,甚至连一半都没有。或者说《半个喜剧》看起来像个喜剧,实则是个悲剧。 紧跟着孙同的主视角,好像他过得多么憋屈难受,仿佛有钱人专门和他作对一样,简直不要太惨。整个故事好像十分悲凉,其实并不很惨,而是一个撞大运的人偶尔遇到的挫折故事。 影片表现的内容看似一个两难选择,夹在其中的孙同要在尊严真相和物质生活中做出选择,没有经济实力社会资源的人看似十分难以抉择,但实际上孙同的处境比看起来好得多得多。 因为孙同不管怎么选,都是赚的。不要想着“如果自己是孙同怎么办”一类的问题,很少有认会得到孙同一样的命运眷顾。孙同遇到的郑多多和莫默是大多数人都无法遇到的人。 影片中,孙同们的选项是站着活得像个人,还是趴着像条狗摇尾乞怜。很多时候,大多数人连这种选项都没有。 现实中,会有无数人羡慕孙同的境遇。孙同的境遇可谓奇遇,通过找北京哥们或者找北京姐们,直接完成阶级跨越。如果有一个好哥们帮你搞定北京的工作、北京的户口,脑子正常一点的人,根本不会想到要碰你哥们的前女友们或者炮友们,而是离得越远越好。 其实看着郑多多把宿醉的孙同抱回宿舍床上的一幕,郑多多对这哥们还是很够意思的。有人说郑多多PUA了孙同,这并不合适,郑多多的付出与回报完全不对等,倒不如是孙同得了便宜还卖乖,一边舔碗,一边砸锅。 郑多多提供了住所、工作、户口,与之交换的是孙同替自己守住私生活糜烂的秘密。郑多多仅仅需要孙同以守住秘密作为忠诚而已,更何况郑多多完全可以不让孙同住在自己家里,也就没有守住秘密的烦恼了。孙同一开始也很配合的守住了秘密,帮助他圆谎,付出一点良心不安,获得大量物质待遇。 莫默同样家境优渥。她是在被孙同主动追求的情况下才同意交往的,赔电脑随便给一大沓钱、买东西不看价格、高中出国留学、在银行敢直接怼行长,可见她是一个率真善良的女孩子,而且快三十岁还没有为此吃过亏,可见家里能量也很大。莫默要求的只是爱情作为交换。影片最后可以看到,莫默能够帮助孙同完成录音梦想,人力财力同样不容小觑。 孙同在两个物质条件丰富的环境中做选择,丝毫没有损失。 《半个喜剧》的悲哀在于穷人不配拥有爱情,甚至不配活着。 表面看起来大家都有很多选项,实际上这些选项都是不可选状态。穷人在富家子弟的施舍或者帮助下,不可选选项可以变成可选状态。房子、工作、户口,这些在穷人看来天大的难题,在富家子弟眼中只是一句话的事情。 撞大运的孙同突然拥有了选择的权力,于是便有点儿飘飘然。爱情讲究门当户对,友情也是一个道理。如果不能对等的提供资源交换,那就要表表忠心,区别就是给哥们做忠犬还是给老婆做忠犬。 说句不好听的,狗子偶尔雄起一把,站起来挪了两步,就真的把自己当人了啊? 孙同想硬气却没有骨气,给了点脸就有点儿飘,认不清自己几斤几两。又想占着老妈的钱买房,又想占着哥们给的工作户口,又想占着哥们的前女友,又想谁的话都不听,哪有那样的好事呢? 倒不如安心做一条忠犬,要知道,很多人都没有做狗的机会。 忠犬孙公,一边舔碗,一边砸锅, 富家子弟,一边玩鹰,一边打眼。

