质量不高,接档糟糕——《非常目击》 今天聊聊电视剧《非常目击》。 片名Fei chang mu ji (2020),别名夜雨雾。 迷雾剧场的《隐秘的角落》大火之后,按照原计划,这部《非常目击》是要无缝接上的。观众们苦苦等待后,迎来的却是《非常目击》延迟上线的消息。 延迟上线是为了配合过审,再次上线的《非常目击》有了较大变化。比如男主角造型,宋洋饰演警察山峰,原本蓄须造型不符合正面形象要求,重新上线后,胡子没了,所以会有人觉得宋洋的嘴巴很奇怪。再比如重新剪辑后,三成的内容没了,剧情会显得跳跃较大,让人看着不是很连贯。 你看这嘴唇,会觉得奇怪不? 《非常目击》用一起横跨20年的少女小白鸽谋杀案做引子。小白鸽遇害时,山峰还是个屁大孩子,被莫名其妙诬陷为了杀人凶手。山峰长大成人后成了一名警察,类似案件再度发生,山峰重返小城,誓要找出真凶。 在侦破过程中,山峰发现了当年案件背后另有阴谋。充满仪式感的犯罪手法下,是一个巨大的误会和悲剧。 如果你觉得《非常目击》单单讲述小白鸽有关的连环杀人案件,那就把整个剧想偏了。看似重要的小白鸽,只不过是整个故事的引子,真正的案件要到剧集后半部分才登场。 剧集开头几集看似迷雾重重,其实线索十分简单,而且很短的时间就讲完了故事。一大票与小白鸽有关的男男女女,都只不过是开场嘉宾,热闹的群像戏很快变成了后半程犯罪分子的独角戏。 小白鸽案牵扯人员众多,社会关系复杂。一名高中生牵扯出了全能黑道商人,还有拧巴的兄弟关系、狗血的多角恋。 原本以为犯罪案件会就此延伸,结果短短几集就把这些事情全部解决了…… 比起《隐秘的角落》,很显然《非常目击》想走另一种悬疑惊悚路线,不单要刻画出人物角色的丰富情感世界,更要表现出剧集的文艺气质。 在《非常目击》中,大量出现《彷徨少年时》《送别》等作品,《送别》的歌声更是有事没事就唱了出来,幽婉动听,似乎总想着给剧集赋予一些不一样的悬疑气氛。 就连反派犯罪分子,也是说话文绉绉的,时不时引用一些书里的话。 主角之间的对话,更像是读书会书友之间的交流,不来点儿人生哲理,都不好意开口。 刻意强调文艺气息让剧集变得不接地气,不管阳春白雪还是附庸风雅,拔得过高就会变成两脚离地,浮在空中。 这样的结果就是本职故事没讲好,把小心思花在这些细枝末节上,显得本末倒置。如果剧中人物角色一个个都鲜活饱满,喜欢文艺的角色描绘的文艺一些,就没有一点问题。现在变成全员讲文艺,很明显就显得做作。 悬疑剧本质工作都没做好,想要接档《隐秘的角落》那就无从谈起了。 《非常目击》有一点让人觉得十分不舒服。不知道是不是删了太多内容的缘故,剧中有事没事会整出一大段字幕,直接用文字输出,简单粗暴不讲道理。 这就是剧集的一大缺点。大量字幕拉低了电视剧视听效果,影视剧的作用就是将文字视觉化,通过试听手法将剧本具象化,现在反而整出大量字幕,那么我干嘛不直接去看小说呢? 《非常目击》的优点也有,演员们的演技都挺在线,专注文艺片的宋洋在这类影视剧里游刃有余。别看留给他们发挥的空间不大,至少观众们都能看出这是一位从不放弃的文艺警察。 当然也有开摩托车都要用替身的女演员。不是不能用替身,如果非要用替身的话,至少别拍得那么明显。 表现系列悬疑案件的一个常用手法就是,将一起连环杀人案设置在故事最内环。 然后用一个又一个细小的故事将核心故事层层包裹起来,慢慢表现,给观众一种抽丝剥茧的感觉。这就像走迷宫一样,观众们跟着主角们从最外层慢慢走到最里层。 《非常目击》也想玩这样的套路,可剧集前后两部分显得十分割裂,小白鸽案并没有花多少力气就破了,一大票角色瞬间变成闲杂人等,后半部分的主角却姗姗来迟。观看时给人的感觉就不是抽丝剥茧,而是看完A面再看B面。 剧本挨刀,质量不高, 故事割裂,接档糟糕。 点击这里: 近期影视推荐

