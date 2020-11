中式画风美式内核——《姜子牙》 今天聊聊电影《姜子牙》。 片名 Legend of Deification (2020)。 从《哪吒之魔童降世》到这部《姜子牙》,彩条屋拍摄的这几部《封神榜》同人作品,都将目光对准了反抗权威。从当年《悟空传》大火开始,反抗权威就成了此类同人作品屡试不爽的创作方向。 谁对谁错并不重要,重要的是着重表现主人公的委屈不甘,将观众们的视角锁死在主角一人身上。这样强制性的带入后,观众只能认同影片传递的价值观。 《姜子牙》正是一部这样的作品。 只是有一个意外情况,《哪吒之魔童降世》引爆了积蓄已久的中国动画电影情绪,观众们纷纷报以报复性好评。在这种情况下,相同出品方出品的《姜子牙》从预告片一出现开始就吸引了观众们的目光,正片上映后观众们更是恨不得用放大镜仔细察看每一帧每一画。 只不过《姜子牙》除了和《哪吒之魔童降世》出品方相同,剩下的制作团队都不相同,更不是为了建立封神电影宇宙,即便有彩蛋联动也是无心插柳。 反抗权威在《哪吒》中还不算明显,观众们也乐得嗑红蓝CP。到《姜子牙》就不一样了,反抗权威成了整部影片的剧情骨架,观众们想避开都没地方。 纣王在狐妖的魅惑下荒淫无度,民不聊生。在各路神魔助力下,武王伐纣,直至建立周朝。 战争期间肯定是死伤无数,两方人马的死伤者中自然也有大量无辜人士。这个时候姜子牙没有恻隐之心,偏偏在处死最终战犯九尾狐的时候,说看到了无辜元神,一定要给个说法。 这一犹豫,放跑了恐怖分子九尾狐不说,自己把元始天尊的脸面也丢光。被罚北海思过,想明白了还能官复原职,简直是元始天尊给了一个台阶下。偏偏姜子牙不吃这一套,反倒认为元始天尊心里有鬼,一定要查清楚才行。 后续他如愿以偿遇到了九尾狐、妲己,迷之操作继续上演。姜子牙给了九尾狐大量独白时间,偏偏不给元始天尊解释时间,实在是有点儿欺软怕硬。 主人公姜子牙仅凭个人所见所感,而且还无法分辨自己看到的是不是幻想的情况下,就笃定元始天尊做错了,还不听解释,直接掀桌子,闹得无可收场。 如此冲动幼稚的举动,和姜子牙成熟稳重干练外形相去甚远。也难怪大量观众看过影片后会对剧情表示不满。 别看《姜子牙》有着浓厚的水彩画风,骨子里还是老美好莱坞那种个人英雄主义的流水线作品。 主人公一定要疑神疑鬼,全世界的人鬼神都想着害自己。掌握权威的当权派为了实现自己的野心,到处招摇撞骗,连恐怖分子都敢骗,而且为了掩盖骗局,当权派喜欢杀人灭口。 经过恐怖分子声泪俱下的控诉,主人公就在这样的情况下发现了“真相”,奋起反抗当权派,哪怕自己粉身碎骨。 同样的套路在各种大片里屡见不鲜。当时观看的时候会觉得热血沸腾,酸爽无比,但冷静下来想一想就会发现主人公都是偏执型人格,仿佛全世界好人都是装的,坏人都是被害者。 《姜子牙》画面没的说,画风十分讨巧。长线条大色块兼顾写实和写意,同时还能大大降低动画制作难度。或明或暗的场景中,将主要精力集中在主要角色制作上,背景和路人甲乙丙丁都可以简单略过,而且能够混过大多数人的眼睛。 最为出色的是配色,每个场景的配色都是高手制作,有兴趣的人可以搜一下“《姜子牙》色卡”。官方也放出了色卡图,大家在制作此类画风的作品时可以拿来参考。 这些因素加起来,呈现的效果就是每一帧都可以做桌面。 《姜子牙》得益于上映档期合适。如果在《哪吒之魔童降世》上映前上线,或者不是因为大家被疫情憋了太久,《姜子牙》票房肯定会比现在还要惨淡。当年《哪吒之魔童降世》就是得益于同行衬托的好,《姜子牙》再上映得早点儿,也就是同行+1的命运。 《姜子牙》如果给小孩子看,画面合格,有燃点,剧情有不足;而如果给大人看,就会显得过于扯淡,为硬扯出一部同人作品,强行设立反派权威。 一部影片不一定非要讲什么大道理,观众们看电影的目的主要还是娱乐放松,不是来反思人生的。但就娱乐性来看,《姜子牙》最后和《哪吒》联动的彩蛋才是全篇最佳。 动画片完全可以只讲述一个浅显简单的道理就行,你看历年各大电影节的最佳动画长片获奖作品和提名作品,基本都是从很小的切入口讲了很小的道理。 中式画风美式内核, 一褒一贬整体跑偏。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 动画(1605) 中国(1688) 冒险(502) 奇幻(743) 剧情片(2643) 娱乐片(768)

