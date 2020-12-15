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普洱合伙人——《一点就到家》

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2020-12-15 22:49:06

普洱合伙人——《一点就到家》

今天聊聊电影《一点就到家》。

片名Coffee or Tea? (2020)。

 

《一点就到家》故事发生在云南普洱。

影片中绿色茂密的树木和蔚蓝无垠的天空，看得人神清气爽。就像国庆节期间不要跑出去人挤人，选择看看《我和我的家乡》是一部很棒的选择一样，选择看看《一点就到家》看看云南大好风光，也是一个很棒的国庆度假选择。

提到云南普洱，大家除了想到各种爆笑的吃菌子故事，大概率就是价格起飞的普洱茶了。《一点就到家》讲述的却是另一种特产普洱咖啡的故事。

 

可能宣传力度不够，也可能同行竞争太过激烈，普洱咖啡知名度并不算太高。

其实普洱市栽培咖啡有150年历史，由传教士引种在澜沧、江城、景东、景谷、孟连县等地零星种植。1988年才开始咖啡规模化种植产业化进程，也与大公司建立了合作关系，采用“公司+基地+农户+标准”的农业产业化经营模式。

 

《一点就到家》的监制是陈可辛，讲述的是三名年轻人创业的故事。这就让人很容易联想到陈可辛导演的《中国合伙人》，同样也关于三名年轻人创业。

片中不乏对《中国合伙人》的调侃。

“我在北京有个客户跟我说过：千万别跟最好的朋友合伙开公司。”

“什么客户啊，这么土？”

“三个教英语的。”

“哟，怪不得。”

 

同样关于创业，两部影片的发展方向则截然不同。

《中国合伙人》强调往城市去，扎根城市，寻找机遇。《一点就到家》则将发展方向下沉，回归家乡回归农村，把外出务工的人带回来，把自家的好东西送出去。

可以把《一点就到家》看做是《普洱合伙人》，三位主角从不同专业组合在一起开始创业。李绍群、魏晋北、彭秀兵三个人分别从事生产、销售、物流，俨然一副现代大型电商的配置。

同时影片很应景地拍出了打好脱贫攻坚战的实际行动，很好地反映了精准扶贫理念。要通过产业扶贫、造血式扶贫，而不是输血式扶贫。授人以鱼不如授人以渔，园地制宜，分类施策，不仅给走不出去的人制造了就业机会，还能吸引走出去的人返回家乡，一举多得。

 

片中多次出现一只寻找风口起飞的猪、一只寻找自己落脚地的虫。这些虚拟形象就像拟物化的李绍群、魏晋北、彭秀兵，追赶风口却屡次失败，撞上风口一飞冲天。

《中国合伙人》式的神话也是时代产物，不可复制，新时代的产物则是《一点就到家》。

 

以前总喜欢说酒香不怕巷子深，其实酒香也怕巷子深。没有宣传发动，别人不可能知道深山老林里的好东西，产品做得好，不如广告吹得好。好在有了魏晋北、彭秀兵这样的营销物流一条路服务，深山老林里的好东西能够被外人熟知。

《一点就到家》中提及的星雀公司其实就是我们熟悉的星巴克和雀巢公司，现实生活中雀巢也是和云南普洱咖啡有着合作关系。但具体合作是不是能够保证农民利益就不得而知了，毕竟外国人不是来做慈善的，是做生意的。

就像片中所说，如同星雀公司一般的商家们，卖的不是咖啡，而是咖啡店的装潢。有多少人去喝咖啡是为了装一装的，又能有几个人会从咖啡里听到远山的声音。

 

当然作为正能量主旋律电影，影片中拍出来的都是好的内容。

艺术源于生活又高于生活，这在片中体现地较为明显。《一点就到家》比生活高出的太多，理想主义者最终没有被现实按在地上摩擦摩擦，而是成功将理想变为现实。现实生活里的资本家可不会这么心慈手软，这是题外话不多赘述。

其实理想主义者们也可以尝试混合路线。就像片名一样——《Coffee or Tea?》，不一定非要在普洱茶和咖啡之间二选一，也大可不必在量大经济型咖啡和精品型咖啡之间二选一。咖啡基地可以种植一部分咖啡走经济路线，再种植一部分咖啡走精品路线。

 

普洱合伙人，

下沉后起飞。

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标签： 喜剧(2388) 明星(1224) 中国(1692) 剧情片(2669) 生活(2941)

7.0 

一点就到家 (2020)

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一点就到家/Coffee or Tea？(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8223024/
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