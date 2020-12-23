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为有牺牲多壮志——《金刚川》

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2020-12-23 21:49:06

为有牺牲多壮志——《金刚川》

今天聊聊电影《金刚川》。

片名Sacrifice / The Sacrifice (2020)。

 

1950年6月25日朝鲜战争爆发，1953年7月27日中华人民共和国和朝鲜方面与联合国军的美国代表通过谈判签署《朝鲜停战协定》。

《金刚川》正是取材自朝鲜战争末期的一段战斗经历，故事背景是1953年的夏季反击战役。此时朝鲜战争已经经历过势如破竹的五次战役、僵持阶段的上甘岭战役，美国方面已经开始恢复与朝中方面中断6个月之久的停战谈判，而韩国李承晚集团则依旧认不清形势，叫嚣着不肯停战。

夏季反击战役正是打击敌人嚣张气焰，促成最终谈判的最终战役。

 

影片《金刚川》的故事发生在夏季反击战役初期。金刚川是金城前线附近的一条河流，而渡口上的大桥则是我后方通往金城前线的必经之路，部队后勤物资必须经过这里运抵金城前线。

志愿军工兵第十团第三连连长张振智奉命带领连队在金刚川上建桥，协助大部队通过。而美军则要全力阻止志愿军渡江，天上飞机狂轰滥炸、地面炮营阵阵齐射，不顾一切地炸断大桥。

桥下暗流涌动，桥上炮火连天，一场生与死的较量就在金刚川上展开。

 

影片用四个章节表现同一个晚上发生“炸桥-修桥-过桥”全过程。

第一个章节“士兵”。通过步兵的视角表现志愿军在美军狂轰乱炸下修桥、补桥的过程。邓超、李九霄主演。

第二个章节“对手”。通过美国空军视角展现另一个角度的战斗景象。

第三个章节“高炮连”。这部分是全片时长最长的重头戏，通过高炮连炮兵的视角，表现志愿军大无畏精神，全片最多的特效镜头集中于此。张译、吴京主演。

第四个章节“桥”。一座炸不断的桥屹立在滚滚江水上，而这背后是坚韧无畏的志愿军战士们。这部分负责全片升华，也是全片最后高潮。

 

同一件事情用不同视角反复拍摄，这让人很容易联想到克里斯托弗·诺兰的《敦刻尔克》。

作为一部制作周期极短的主旋律电影，《金刚川》选择用如此激进大胆的方式拍摄，本身就是一种突破。几个章节拼接起来，十分讨巧，几位导演各自负责一块，结合起来也省时省力。

而任何电影都会带有导演的主观意愿在里面。就拿《敦刻尔克》来说，敦刻尔克是盟军的巨大失败，大撤退时法国人用自己的命死扛住了德军，换取了英国人渡过海峡。结果被英国导演拍成电影后，看不到法国人的正面形象，倒是溃败的英国佬显得像个英雄。

同样的问题在《金刚川》里也同样明显，你很多时候都分不清导演是当志愿军是弱智还是当美军是弱势，更多的时候很可能是当观众们是弱智吧。

 

《金刚川》热血吗？很热血。

不管影片拍得怎么样，看完后大家会有一个共识：干他丫的美国佬！

就像管虎在《八佰》里让守军一个接一个跳楼炸日军铁龟阵一样，那些描写一个个个体舍生取义的镜头，总是会令人感到震撼。

但主旋律电影不要忘记其意义，一群人舍生忘死为的是什么，仅仅依靠旁白带过丝毫不足以说明问题。影片技巧很足，但诚意就欠了点儿了。

 

今年是朝鲜战争70周年纪念，可惜因为疫情的原因，原计划上映的《长津湖》无法完成，只得临时推出《金刚川》。

于是《金刚川》从今年7月初开始筹备，8月初正式开机，9月进入后期制作，10月23日正式上映，时间仅仅三个月。

平心而论，从时间角度看，一部主旋律赶工作品做成这样，效果尚可，从另一方面也表现了我国电影工业实力。但同一件事情用四个章节反复拍摄，不可避免会出现很多重复镜头，这也没办法。

希望来年的《长津湖》《最冷的枪》不要让人失望。

 

对照高级黑、低级红来看，这部影片应该算是低级红了。

整部《金刚川》用一个十分讨巧的方式，避开了创作时间短的困难，可显现出的却是剧本薄弱。整个故事仿佛小学生作文一般，整体感觉十分刻意做作。人物角色使用脸谱化形象，强调个人英雄主义，一边是死都不转移阵地的铁憨憨，另一边是酒驾偷飞机的牛仔，战争艺术被演绎成互殴。

讲故事都知道要求切入点小，但切入点小不是让你拍的小。一场关乎正常夏季攻势战役胜败的恶战，在这里变成了寻衅般的私仇报复。

 

岁月静好，因为有人在负重前行。打得一拳开，免得百拳来。没有朝鲜战争的立国之战，就没有我们国家数十年和平发展的宝贵时间。

影片虽然拍得问题多多，但不妨碍我们敬仰尊重革命先辈。影片最后关于中国志愿军遗骸回家的镜头，是全片最为感人的地方。

一代人吃了五代人的苦，一代人打了五代人的仗，一代人建了五代人的功。

向中国人民志愿军致敬！

 

为有牺牲多壮志，

敢教日月换新天。

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7.0 

金刚川 (2020)

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金刚川/The Sacrifice(2020)
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