负隅顽抗坚持到底——《大赢家》 今天聊聊电影《大赢家》。 片名The Winners (2020)。 《大赢家》是一部国产喜剧电影,原计划在2020年春节期间上映。 但遭遇新冠疫情,影片取消了院线上映,随后在3月20日通过国内字节跳动下的几家视频平台免费播出,成为了继《囧妈》后,又一部在网络免费上映的院线电影。 《大赢家》是一部翻拍作品,原作是日本作家都井邦彦的小说《游戏永无结束时》(《遊びの時間は終らない》)。日本在1985年曾制作过电视剧版,1991年推出过电影版。韩国在2007年也翻拍了一部《率性而活》。 日本和韩版故事中,主人公都是一名警察,主人公在抢劫演习中过于投入,引发了一系列啼笑皆非的趣事。 《大赢家》将原故事进行了本土化操作,将主角换成了一名普通银行职员。扮演这名银行职员的正是大鹏。 大鹏扮演的男主角名叫严谨。严谨是一名退伍老兵,人如其名做事严肃认真、谨慎负责,换句话说就是一板一眼不懂变通。这种人生活在人情社会里会遭遇什么也不难想象,他遭遇了很多来自家人的冷落、领导的误解、同事的排挤,但他依旧选择做自己,严谨地把各项工作做到位。 银行和警察要联合举办一次抢银行演习,严谨则好巧不巧地成了劫匪扮演者。严谨一心要将抢劫过程力求真实,而周围人则完全没有将演习当回事,不同出发点造成了巨大矛盾冲突,整部影片的笑料也都集中于此。 一开始我对《大赢家》并没有太多期待,心想不过就是大鹏的一部翻拍喜剧电影吧,而且大鹏在《铤而走险》中试图转型并不算成功,这回又回到喜剧路线,多少有点儿打退堂鼓的感觉。 但这种感觉在观看《大赢家》时渐渐消失,影片出乎意料地解压,让人迫切想知道下一步会发生什么,而且颇具现实意义,让人会思考真实生活中的种种状况。甚至在影片最后刻意回归正能量,也丝毫不显得做作。 就说演习吧,我们每个人从学校到工作单位,或多或少都都经历过演习。 学校会有各种灾害情况的演习,单位里会有各种突发状况的演习,每个人都会按照要求在演习中扮演一个角色。负责宣传的同志,在演习结束后还需要写一篇洋洋洒洒内容雷同的通讯稿,一不留神还会把演习打成演戏。 但认真对待演习的能有几个人呢。第一次参加演习的新人估计还会内心忐忑一下,仿佛要经历一场生死大考一般,可看着身边的老人们仿佛风轻云淡,一切就和吃饭喝水一样。真正开始演习后,也就在领导眼前的人会假装快走几步,剩下的人都嘻嘻哈哈心不在焉。其实现场领导也只是过来当个吉祥物,站站场子。 我为什么知道呢?因为我经历过的演习太多了。 演习中,大家伙儿拿着剧本,举着牌子走一遍过场还算是好的。 有时候连走过场都不愿意做,更有甚者大家直接拿着稿子坐下来对台词,美其名曰创新桌面演习。 比起这种创新,通过网络播出院线电影才算是创新,可惜的是这样动了别人的蛋糕,很快这种做法就被叫停了。不影响别人赚钱的创新才能活得下去,最好是双赢,否则就会人当头一棒。 《大赢家》里模拟演习的银行支行也是这么想的,大家都为能够开展演习而开心。因为在大家的固有印象里,演习就是五分钟的走过场而已,大家可以早点儿下班,美滋滋乐呵呵。 严谨和这些人则完全不在一个频道,他力求真实,强调要把一切按照真的来,这就和大家的普遍想法产生巨大分歧。甚至为了完成带着现金跑路,严谨苦练跑步。这里我想说的是,别练跑步了,让腾大爷送你一双隐形的翅膀,直接飞走就行了。 除了严谨,其他参加演习者似乎还没有能够完成身份转变,就这样喜剧冲突就完成了。 凡事都讲究不忘初心,走的再远也不要忘记出发时的初衷。 演习的初衷不是完成任务,而是锻炼队伍。如今治安向好,暴力犯罪降低,根本原因是经济形势一片向好,大家都有奔头,没人想着犯罪,当大环境不好时,真正的犯罪才会开始,演习也才能发挥作用。 另一方面坚持自己认定的路走下去需要很大勇气,哪怕遭遇周围不公正待遇,也要坚持下去。每个人都不是为了别人评价而活,而是为了自己的理想活着。 影片中除了讨论各人对演习的态度,还有大家对认真的认识。 可以确认一个基本共识:认真的人最帅。认真这就是最基本的工匠精神、匠人精神。 要我说这只是第一层,而严谨则做到了第二层。 一个人被误解被曲解的情况下,还能一丝不苟认真做事,不被外面的风言风语所干扰,那才是更加珍贵的品质。严谨在这里做到了,他不仅抵抗住来自上级的压力,还顶住了来自同事的质疑,甚至面对权威部门,也敢直言进谏。 可以说一开始参与演习的人,都没有把这次演习当回事。片中孟非直言,“这种演习,我跟你说都是装样子,一年能播八百回,随便拍点随便拍点就行。” 偏偏严谨当真了,老局长当真了,认真的人就是大赢家。 不要放弃,不要投降, 负隅顽抗,坚持到底。 点击这里: 近期影视推荐

