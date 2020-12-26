负隅顽抗坚持到底——《大赢家》

今天聊聊电影《大赢家》。

片名The Winners (2020)。

《大赢家》是一部国产喜剧电影，原计划在2020年春节期间上映。

但遭遇新冠疫情，影片取消了院线上映，随后在3月20日通过国内字节跳动下的几家视频平台免费播出，成为了继《囧妈》后，又一部在网络免费上映的院线电影。

《大赢家》是一部翻拍作品，原作是日本作家都井邦彦的小说《游戏永无结束时》（《遊びの時間は終らない》）。日本在1985年曾制作过电视剧版，1991年推出过电影版。韩国在2007年也翻拍了一部《率性而活》。

日本和韩版故事中，主人公都是一名警察，主人公在抢劫演习中过于投入，引发了一系列啼笑皆非的趣事。

《大赢家》将原故事进行了本土化操作，将主角换成了一名普通银行职员。扮演这名银行职员的正是大鹏。

大鹏扮演的男主角名叫严谨。严谨是一名退伍老兵，人如其名做事严肃认真、谨慎负责，换句话说就是一板一眼不懂变通。这种人生活在人情社会里会遭遇什么也不难想象，他遭遇了很多来自家人的冷落、领导的误解、同事的排挤，但他依旧选择做自己，严谨地把各项工作做到位。

银行和警察要联合举办一次抢银行演习，严谨则好巧不巧地成了劫匪扮演者。严谨一心要将抢劫过程力求真实，而周围人则完全没有将演习当回事，不同出发点造成了巨大矛盾冲突，整部影片的笑料也都集中于此。

一开始我对《大赢家》并没有太多期待，心想不过就是大鹏的一部翻拍喜剧电影吧，而且大鹏在《铤而走险》中试图转型并不算成功，这回又回到喜剧路线，多少有点儿打退堂鼓的感觉。

但这种感觉在观看《大赢家》时渐渐消失，影片出乎意料地解压，让人迫切想知道下一步会发生什么，而且颇具现实意义，让人会思考真实生活中的种种状况。甚至在影片最后刻意回归正能量，也丝毫不显得做作。

就说演习吧，我们每个人从学校到工作单位，或多或少都都经历过演习。

学校会有各种灾害情况的演习，单位里会有各种突发状况的演习，每个人都会按照要求在演习中扮演一个角色。负责宣传的同志，在演习结束后还需要写一篇洋洋洒洒内容雷同的通讯稿，一不留神还会把演习打成演戏。

但认真对待演习的能有几个人呢。第一次参加演习的新人估计还会内心忐忑一下，仿佛要经历一场生死大考一般，可看着身边的老人们仿佛风轻云淡，一切就和吃饭喝水一样。真正开始演习后，也就在领导眼前的人会假装快走几步，剩下的人都嘻嘻哈哈心不在焉。其实现场领导也只是过来当个吉祥物，站站场子。

我为什么知道呢？因为我经历过的演习太多了。

演习中，大家伙儿拿着剧本，举着牌子走一遍过场还算是好的。

有时候连走过场都不愿意做，更有甚者大家直接拿着稿子坐下来对台词，美其名曰创新桌面演习。

比起这种创新，通过网络播出院线电影才算是创新，可惜的是这样动了别人的蛋糕，很快这种做法就被叫停了。不影响别人赚钱的创新才能活得下去，最好是双赢，否则就会人当头一棒。

《大赢家》里模拟演习的银行支行也是这么想的，大家都为能够开展演习而开心。因为在大家的固有印象里，演习就是五分钟的走过场而已，大家可以早点儿下班，美滋滋乐呵呵。

严谨和这些人则完全不在一个频道，他力求真实，强调要把一切按照真的来，这就和大家的普遍想法产生巨大分歧。甚至为了完成带着现金跑路，严谨苦练跑步。这里我想说的是，别练跑步了，让腾大爷送你一双隐形的翅膀，直接飞走就行了。

除了严谨，其他参加演习者似乎还没有能够完成身份转变，就这样喜剧冲突就完成了。

凡事都讲究不忘初心，走的再远也不要忘记出发时的初衷。

演习的初衷不是完成任务，而是锻炼队伍。如今治安向好，暴力犯罪降低，根本原因是经济形势一片向好，大家都有奔头，没人想着犯罪，当大环境不好时，真正的犯罪才会开始，演习也才能发挥作用。

另一方面坚持自己认定的路走下去需要很大勇气，哪怕遭遇周围不公正待遇，也要坚持下去。每个人都不是为了别人评价而活，而是为了自己的理想活着。

影片中除了讨论各人对演习的态度，还有大家对认真的认识。

可以确认一个基本共识：认真的人最帅。认真这就是最基本的工匠精神、匠人精神。

要我说这只是第一层，而严谨则做到了第二层。

一个人被误解被曲解的情况下，还能一丝不苟认真做事，不被外面的风言风语所干扰，那才是更加珍贵的品质。严谨在这里做到了，他不仅抵抗住来自上级的压力，还顶住了来自同事的质疑，甚至面对权威部门，也敢直言进谏。

可以说一开始参与演习的人，都没有把这次演习当回事。片中孟非直言，“这种演习，我跟你说都是装样子，一年能播八百回，随便拍点随便拍点就行。”

偏偏严谨当真了，老局长当真了，认真的人就是大赢家。

不要放弃，不要投降，

负隅顽抗，坚持到底。

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