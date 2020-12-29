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现实信仰在此碰撞——《气球》

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2020-12-29 20:44:36

现实信仰在此碰撞——《气球》

今天聊聊电影《气球》。

片名Balloon / 羊飼いと風船 (2020)。

 

《气球》是导演万玛才旦的第七部长片，在11月底上映时引起了不小的热度。影片依旧以藏族文化为图景，讲述了发生藏民家里的一些小事。

《气球》在2019年时就参加了威尼斯地平线单元，随后在欧洲三大电影节、多伦多、平遥和海南电影节均有亮相，吸引了不少人关注。今年11月20日才终于国内上映，算是文艺片爱好者的一个喜讯。

 

导演万玛才旦在接受采访时说，影片灵感来自自己在北京中关村街头看到的一只红色气球。

由此引出了一部探讨藏民普通生活的影片，其间充满了藏地风格和藏传佛教哲学。最为特别是影片充满质感的画面，让人不由感叹，靠近天空最近的地方，怎么拍都很美。

 

《气球》通过两名男孩的玩耍引出故事。

一户藏民家，男主人达杰和女主人卓嘎已经有了三个孩子。大儿子因为身上的黑痣，被上师认定是奶奶投胎转世。另外两个小儿子不认识避孕套，当做气球吹起来玩，这让当地饱受的人们觉得十分丢人。这也为女主人卓嘎的意外怀孕埋下伏笔。

而卓嘎的意外怀孕和达杰父亲去世赶到一起，上师指示老人会投胎转世回到家里。当地人信奉藏传佛教，认为人死之后将根据功德进入轮回，死去亲人的人都会咨询佛教上师，看看亲人轮回到哪里去。于是这次意外怀孕又和亲人的轮回扯上了关系。一场关于生与死的激烈讨论在此展开。

 

在未来生存困境和亲人轮回转世的之间做出选择，就像让普通人做一道难题。到底是要顺应现实，还是要服从自幼接受的宗教教育。

影片中不断出现六道金刚咒，时刻提醒着观众们，这是一部在佛教框架内进行的生命轮回。和基督教、道教不同，基督教讲究的是修自己，修好了上天台，修不好下地狱，道教同样也是修自己，修好了羽化成仙，并不会担心轮回问题。佛教则不同，讲究的是修来世，修好了继续投胎做人，修不好投胎做畜生，有福报的人更可以投胎到自己家里，继续做亲人。

正是在这种思想的影响下，男主人达杰对父亲轮回转世深信不疑，即便现实中会面临罚款、原本并不富裕的家庭生活更加雪上加霜，也要满足父亲的转世需求。

 

影片既然叫做《气球》，那么气球的寓意就是重点。

气球从起初的避孕套，到后期的红色打气球，形象的转变预示着人物心境发生改变。

影片最后气球飞上高空，留给观众们一个充满浪漫主义的结尾，究竟大家会如何解决问题，留出足够留白。

 

这不仅是一部争取女性权利的影片，更是一部关于现代科技与古老宗教的博弈。

尽管达杰在影片中类比种羊，工作方式方法简单粗暴，但他也只是一名深度教民，按照他从小接受的教育行事。在当地氛围中，达杰的做法则是普遍现象。

女性在片中的形象则总是受到伤害。姐姐卓嘎选择的避孕方式是避孕套，甚至主动选择伤害身体的结扎。要知道同样是结扎，对男性身体的伤害远远小于对女性身体的伤害，但那里只会给女性上环、结扎，环掉了还会被当做笑柄。妹妹卓玛遭遇渣男伤害后，选择出家当尼姑，忍痛斩断情丝。旧情复燃后依旧会做出飞蛾扑火伤害自己的行为。反观男性却一直处于施害者而不被惩罚的位置。

 

像卓嘎一样，在没有平权的地方，女性只能埋头哭泣。我看这才是女性需要抗争需要发声的地方。相比之下，经济发达地区的男女平权已经做得很好了，标志就是很多拳师已经开始寻求性别特权。

值得批判的不是勤勤恳恳劳作的男人，但值得表扬的也绝不会是清澈眼神。

比如某些人发现了性别对立的财富密码，在反跨年上大放厥词，还要求被骂的男性群体不许生气，否则就是输不起，这才是最好的特权象征。

 

影片最重要冲突就是传统宗教与现代文明发生碰撞。

谁将取得最终胜利自然不言而喻。科学技术的发展消灭了宗教生存之道。要知道，保护宗教信仰自由并不是因为鬼神真的存在。越是贫穷落后的地方，宗教场所越是修的金碧辉煌。穷苦人们在宗教洗脑下，心甘情愿地把所剩不多的财富交给教会。相应的宗教也会编出各种花样让人相信。

 

说到底，人生本来就没有意义。

如果能够通过宗教找到属于自己的生命意义，未尝也不是一种好的出路。

剥削一直都在，不同环境需要不同的包装。宗教可以很方面地利用教义完成统治，在无神论者之间就需要换个花样。比如福报家会提出996是福报的船新理论，是兄弟就和我一起冲，不冲的不是兄弟只好请滚蛋等等。

我们不理解地看教民时，教民也在不理解地看我们。

 

高原春光无限好，翻身农奴把歌唱。把一个贫弱国家改造成世界强国，靠的肯定不是宗教。农奴得到解放自然靠的也不是宗教把持者的施舍和良心发现，而是靠着无神论者们铁拳。

要想富先修路，少生孩子多栽树。在无神论者看来匪夷所思的问题，反而成了当地的特色烦恼。

有宗教信仰作为心灵寄托是可以的，但并不是对的。尤其是听者会选择性相信宗教解释时，更是无法说服。只要能够转变思想，想解决问题并不难事。

 

肉体解放思想禁锢，

现实信仰在此碰撞。

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7.7 

气·球 (2019)

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