现实信仰在此碰撞——《气球》 今天聊聊电影《气球》。 片名Balloon / 羊飼いと風船 (2020)。 《气球》是导演万玛才旦的第七部长片,在11月底上映时引起了不小的热度。影片依旧以藏族文化为图景,讲述了发生藏民家里的一些小事。 《气球》在2019年时就参加了威尼斯地平线单元,随后在欧洲三大电影节、多伦多、平遥和海南电影节均有亮相,吸引了不少人关注。今年11月20日才终于国内上映,算是文艺片爱好者的一个喜讯。 导演万玛才旦在接受采访时说,影片灵感来自自己在北京中关村街头看到的一只红色气球。 由此引出了一部探讨藏民普通生活的影片,其间充满了藏地风格和藏传佛教哲学。最为特别是影片充满质感的画面,让人不由感叹,靠近天空最近的地方,怎么拍都很美。 《气球》通过两名男孩的玩耍引出故事。 一户藏民家,男主人达杰和女主人卓嘎已经有了三个孩子。大儿子因为身上的黑痣,被上师认定是奶奶投胎转世。另外两个小儿子不认识避孕套,当做气球吹起来玩,这让当地饱受的人们觉得十分丢人。这也为女主人卓嘎的意外怀孕埋下伏笔。 而卓嘎的意外怀孕和达杰父亲去世赶到一起,上师指示老人会投胎转世回到家里。当地人信奉藏传佛教,认为人死之后将根据功德进入轮回,死去亲人的人都会咨询佛教上师,看看亲人轮回到哪里去。于是这次意外怀孕又和亲人的轮回扯上了关系。一场关于生与死的激烈讨论在此展开。 在未来生存困境和亲人轮回转世的之间做出选择,就像让普通人做一道难题。到底是要顺应现实,还是要服从自幼接受的宗教教育。 影片中不断出现六道金刚咒,时刻提醒着观众们,这是一部在佛教框架内进行的生命轮回。和基督教、道教不同,基督教讲究的是修自己,修好了上天台,修不好下地狱,道教同样也是修自己,修好了羽化成仙,并不会担心轮回问题。佛教则不同,讲究的是修来世,修好了继续投胎做人,修不好投胎做畜生,有福报的人更可以投胎到自己家里,继续做亲人。 正是在这种思想的影响下,男主人达杰对父亲轮回转世深信不疑,即便现实中会面临罚款、原本并不富裕的家庭生活更加雪上加霜,也要满足父亲的转世需求。 影片既然叫做《气球》,那么气球的寓意就是重点。 气球从起初的避孕套,到后期的红色打气球,形象的转变预示着人物心境发生改变。 影片最后气球飞上高空,留给观众们一个充满浪漫主义的结尾,究竟大家会如何解决问题,留出足够留白。 这不仅是一部争取女性权利的影片,更是一部关于现代科技与古老宗教的博弈。 尽管达杰在影片中类比种羊,工作方式方法简单粗暴,但他也只是一名深度教民,按照他从小接受的教育行事。在当地氛围中,达杰的做法则是普遍现象。 女性在片中的形象则总是受到伤害。姐姐卓嘎选择的避孕方式是避孕套,甚至主动选择伤害身体的结扎。要知道同样是结扎,对男性身体的伤害远远小于对女性身体的伤害,但那里只会给女性上环、结扎,环掉了还会被当做笑柄。妹妹卓玛遭遇渣男伤害后,选择出家当尼姑,忍痛斩断情丝。旧情复燃后依旧会做出飞蛾扑火伤害自己的行为。反观男性却一直处于施害者而不被惩罚的位置。 像卓嘎一样,在没有平权的地方,女性只能埋头哭泣。我看这才是女性需要抗争需要发声的地方。相比之下,经济发达地区的男女平权已经做得很好了,标志就是很多拳师已经开始寻求性别特权。 值得批判的不是勤勤恳恳劳作的男人,但值得表扬的也绝不会是清澈眼神。 比如某些人发现了性别对立的财富密码,在反跨年上大放厥词,还要求被骂的男性群体不许生气,否则就是输不起,这才是最好的特权象征。 影片最重要冲突就是传统宗教与现代文明发生碰撞。 谁将取得最终胜利自然不言而喻。科学技术的发展消灭了宗教生存之道。要知道,保护宗教信仰自由并不是因为鬼神真的存在。越是贫穷落后的地方,宗教场所越是修的金碧辉煌。穷苦人们在宗教洗脑下,心甘情愿地把所剩不多的财富交给教会。相应的宗教也会编出各种花样让人相信。 说到底,人生本来就没有意义。 如果能够通过宗教找到属于自己的生命意义,未尝也不是一种好的出路。 剥削一直都在,不同环境需要不同的包装。宗教可以很方面地利用教义完成统治,在无神论者之间就需要换个花样。比如福报家会提出996是福报的船新理论,是兄弟就和我一起冲,不冲的不是兄弟只好请滚蛋等等。 我们不理解地看教民时,教民也在不理解地看我们。 高原春光无限好,翻身农奴把歌唱。把一个贫弱国家改造成世界强国,靠的肯定不是宗教。农奴得到解放自然靠的也不是宗教把持者的施舍和良心发现,而是靠着无神论者们铁拳。 要想富先修路,少生孩子多栽树。在无神论者看来匪夷所思的问题,反而成了当地的特色烦恼。 有宗教信仰作为心灵寄托是可以的,但并不是对的。尤其是听者会选择性相信宗教解释时,更是无法说服。只要能够转变思想,想解决问题并不难事。 肉体解放思想禁锢, 现实信仰在此碰撞。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 中国(1700) 剧情片(2693) 生活(2947) 小成本(1095)

