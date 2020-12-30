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起风了吹走遮羞布——《风平浪静》

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2020-12-30 21:21:34

起风了吹走遮羞布——《风平浪静》

今天聊聊电影《风平浪静》。

片名Back to the Wharf (2020)，别名重回西园码头 / 重返西园码头。

 

曾经的高中重点班第一名，一夜之间变成背负命案潜逃的在逃人员。这就是《风平浪静》火爆开篇讲的故事。

一切要从十五年前一个台风来临的雨天讲起。宋浩是高中里的尖子生，原本得到顶尖学府保送名额，突然被告知保送名额让给了别人李唐。李唐是宋浩的好朋友，也是副市长的儿子。宋浩连夜冲向李唐家讨说法，可是走错屋子，跑到李唐家对门邻居家里。宋浩被屋子主人富商万有良当做小偷，两人扭打成一团，混乱中宋浩刺伤万有良……

 

后续故事在此基础上进一步拓展，在误会和私欲之间，一件又一件犯罪行为接踵而至。

知道真相的人为了自己的利益，选择隐瞒真相并享受既得利益。

不知道真相的人每天提心吊胆的活着，忍受着内心煎熬。

整个《风平浪静》几乎是一个全员恶人的设定，除了给整部影片带来不一样氛围的潘晓霜一方，剩下的人都是为了逃避惩罚而不断犯罪的人。

 

杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。

在全员恶人的设定下，影片中但凡有点儿权势的人，背地里都十分不光彩。杀人放火，相互包庇等于相互纳了投名状，大家手脚都不干净，也都知道彼此的破事，这样才能实现利益捆绑，做到有福同享有难同当。

两起命案均是自然犯罪，不论在哪里都是罪无可赦的犯罪行为。而宋浩并不一样，他在两起命案里犯下了故意伤害罪和包庇罪，相比自然犯罪要轻得多。偏偏这样的人最终要亡命天涯十五载。

 

《风平浪静》中反映的社会问题太多，每个人都可以看出很多耳闻目睹的类似事件。比如高考顶替、官商勾结、钱权交易、黑恶势力等，即便没有发生在我们周围，也会出现在媒体报道上。

影片把诸多问题包裹在两起命案之下，将社会阴暗面上的遮羞布被扯下，想表现的很多，野心也很大，可惜编排得差了些火候。很多事情浅尝辄止，让人看着不够过瘾。

 

台风入境，如何风平浪静，只会肆无忌惮地波涛汹涌。

只有等台风过境，才能变成风平浪静。

即便有些暗流涌动，也不妨碍表面的平静。

比喻成鱼类的话，宋浩就生活在浅水区，一直在寻求台风过后的安宁。剩余那些人则活在深水区，逍遥快活，忙于蝇营狗苟。

 

宋浩在石雕厂十五年，每天都和石头神像面面相对。这对他来说不啻于一种刑罚，内心如何平静地了。

原本大好前途的好学生，一夜之间失去一切，而且起因还是一起强权欺压百姓事件，这让他怎么可能平静得了。

而且再想想这是多么讽刺的一件事情。杀人犯雕刻制作出来的石头神像，被别人当做神明化身天天供奉。

 

谈恋爱都要从一方耍流氓开始。

潘晓霜大胆火辣的示爱，让宋浩找到了难得的安宁。潘晓霜这个角色的设定就是为了拯救宋浩。浑浑噩噩逃亡十五年后，宋浩终于在潘晓霜身上找到了久违的温暖。

如果说宋浩以前还会赎罪式的活着，那潘晓霜和孩子的出现就给了宋浩终结一切的勇气。

 

对于心里纯洁的善良人，忍一时并不会风平浪静，只有让善良的人产生自责愧疚才会风平浪静。一旦他们知道真相，就会选择公布真相，寻求自己内心的平静。

舍得一身剐敢把皇帝拉下马，与其自己活在痛苦煎熬之中，倒不如告知天下，哪怕付出相应代价也要追求内心的平静。

宋浩的行为动机就在于此，尽管被迫纳了投名状，但他一直没有把自己当做那个圈子里的人。有句话说的好，只要你不想当领导，那就没有人是你的领导。官本位思想严重的人会迷恋权力，但正直的人不会。

 

可惜的是宋浩等人毕竟人微言轻，身无长物。

善良的人想做正确的事情，光有勇敢还不够，还需要有谋略。很多屠龙勇士在屠龙路上却慢慢长出了獠牙。

一个人的能力有限，既然不能让这个世界变得更好，那就离开这个世界，追求自己内心的一片安宁。

遥想起前段时间的坟头开表彰会事件，现实比电影魔幻得多。我们知道真相，他们也知道我们知道真相，但他们不在乎我们知道真相。

 

章宇、宋佳、王砚辉等人精湛的演技给全片加分很多。一颦一笑皆是台词，如果不是他们的精彩表现，《风平浪静》根本不会有如此口碑。

但本质上来看，《风平浪静》还是一部文艺片，而非爽片。口碑爆了后，会引得很多人按照商业犯罪片去观影，自然会产生一些落差。

 

起风了吹走遮羞布，

风停了再难寻平静。

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6.9 

风平浪静 (2019)

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风平浪静/Back To The Wharf(2019)
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