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一万年太久，只争朝夕——《夺冠》

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2021-1-1 19:34:49

一万年太久，只争朝夕——《夺冠》

今天聊聊电影《夺冠》。

片名Leap (2020)，别名中国女排。

 

1986年9月13日，中国女排成为世界排球史上第一支获得“五连冠”的队伍。由此女排精神激励鼓舞了一代又一代的中国人。

《夺冠》在改名风波前就叫《中国女排》，讲述的就是中国女排在三代主要教练的带领下，一次次从低谷中走出，不断夺冠的故事。

可惜的是，在影片上映前，陈忠和发文说影片抹黑自己，要求删除自己全部片段。于是重新上瘾的《夺冠》中篇剪掉了很多陈忠和的片段，故事看起来有些跳跃，但对观影影响不是特别大。

 

《夺冠》原定于2020年春节档上映，后来疫情原因而撤档。我觉得这个撤档决定十分合适，毕竟这部影片不太适合喜庆的节日氛围观看，而作为国庆贺礼片倒是比较合适。

“一锤一个雷霆，真是铁榔头啊！”

1984年体育评论员宋世雄在解说洛杉矶奥运会中国女排比赛时，这样形容郎平。“铁榔头”也成了郎平的称号。

《夺冠》整个故事变成以郎平故事为主线，通过这个中国女排灵魂人物，串起80年代的女排到现在女排的几十年故事。

 

大家都知道命题作文不好写。《夺冠》也一样。

原本作为贺岁片，《中国女排》想要拍出女排精神的主旋律，撤档退到国庆节，《夺冠》则要通过郎平等人的事迹表达中国女排流血不流泪、掉皮不掉队的精神内涵。

在一部短短的电影中，要把几十年的事情挑重点拍出来，还要找出一条主线，还要突出这一届的成绩，很难。

所以我们不要太苛求《夺冠》在多场重要比赛所做的取舍，这个活儿不好做。

 

中国女排经历了沉沉浮浮，经历过颠覆，也坠入过低谷。正是这种打死不服输的精神，才值得我们一代又一代人去学习。

先看看中国女排的历史：

“五连冠”时期迎来了中国女排第一个巅峰：

袁伟民（1976年-1984年）：率队完成1981世界杯、1982世锦赛、1984奥运会冠军“三连冠”。

邓若曾（1984年-1985年）：率队夺得1985世界杯冠军，实现了四连冠。

张蓉芳（1986年）：率队夺得1986世锦赛冠军，实现史无前例的五连冠。

随后进入相对的低谷时期：

李耀先（1987年-1988年）：汉城奥运会止步半决赛。

胡进（1989年-1992年）：巴塞罗那奥运会止步第七名。

栗晓峰（1993年-1994年）：世锦赛止步第八名。

郎平（1995年-1999年3月）：亚特兰大奥运会夺得银牌。

胡进（1999年-2000年）：悉尼奥运会止步第五名。

再进入夺冠时期，斩获2个世界冠军：

陈忠和（2001年-2008年）：率队获得2003世界杯、2004奥运会冠军。

又进入相对低谷时期：

蔡斌（2009年-2010年）、王宝泉（2010年3月-9月）均无成绩。

俞觉敏（2010年9月-2012年9月）：伦敦奥运会中国女排止步第五名。

又重回夺冠时期：

郎平（2013年4月至今）：率队夺得2015世界杯、2016奥运会、2019世界杯3座冠军。

 

在这10个世界冠军中，最重要三个奥运冠军分别是袁伟民、陈忠和和郎平率队完成的。但影片并没有按比例或者有侧重地表现这三个人，而是通过重要人物郎平串起了几十年故事。

《夺冠》则因为种种原因，着重表现了80年代夺冠和2016年与巴西队的小组赛。你或许会觉得很好奇，一个名叫《夺冠》的影片，着重表现的比赛居然不是决赛，哪怕在2016奥运会夺得了冠军，表现的也只是小组赛。有些东西只能看破不说破，懂的自然懂。

 

女排精神值得就是中国女子排球队顽强战斗、勇敢拼搏精神。具体表现就是扎扎实实，勤学苦练，无所畏惧，顽强拼搏，同甘共苦，团结战斗，刻苦钻研，勇攀高峰。

我们在任何时候都需要和值得发扬女排精神，不论工作学习，积极向上勇于拼搏肯定是一件值得肯定鼓励的好事。

现在再提女排精神，更多地是在其他行业，时代变迁，传统的竞技体力已经不是大力出奇迹的时代。

 

现代竞技体育比的可不是单纯的身体力量。单纯的大力出奇迹也只能在少数纯力量项目上才有效。比如那些穷国都会在对设施和科技要求简陋的项目上取得好成绩，在需要有设施和科技支撑的项目，都会成绩不佳。

现代竞技体育考验的更是背后的后勤体系。就像片中提到计算机分析球员一样，三十年前科技水平落后的时候，我们只能依靠提高球网，试图大力出奇迹；三十年后，我们就可以轻松在场外算出对方球员特点，寻找突破口，改变策略击败对手。

这就是现代竞技体育的魅力。就像现在火热的电子竞技一样，教练和数据分析师都是制胜关键。人定胜天大力出奇迹，很多时候是一种悲壮的口号。只有本身技战术水平和后勤保障水平都提升，竞技体育才能搞得好。

 

一个反面教材就是每次都会被拿出来鞭尸的男子足球。后勤保障、工资薪酬都已经做到万中无一的水准，从业人员本身却缺乏精气神，满脑子都是捞一笔走人，成绩自然一塌糊涂。

其实倒不如像影片中男排给女排做陪练那样，男子足球存在的意义倒不妨变成给女子足球做陪练。毕竟国家强大了，不必每个方面都要拿世界第一，浪费钱的玩意儿就别再砸钱了。

看看上面写的女排成绩就会发现，只要女排没有夺冠，就是“低谷”时期。对女排的要求就一定是夺冠，是不是太过苛求，你看看男子足球，进过一次世界杯就像夺了冠似的，一群人还惯着捧着。结果就是有的球员名字在搜索引擎里都搜不到了……

 

知乎上有一个提问是《夺冠》中有哪些细思极恐的事情。一般热门一点的电影都会有“如何评价XX电影”“XX电影中有哪些细思极恐的事情”等常见问题。《夺冠》也不例外。

其实这个问题最值得人思考的答案就是，如果不是郎平的个人光环，切实有力地推行了一系列改革创新，如果还按照推出体能测试的一帮人的玩法，女排还可能重返巅峰么。

此外，如果郎平在2008年执导美国队之后，没有再回到中国队主教练的位置上，观众们还会对她有现在的评价么。“中国队输了，他们连骂都只是骂你。”赢了一场最想输的比赛，个中滋味岂是键盘侠能够理解的。

 

不考虑前面提到的一些瑕疵和影片创作过程中遇到的波折，《夺冠》整体效果还是不错的。

尤其值得称道的是，影片中的女排运动员都是女排队员自己扮演的，只有三任教练由著名演员出演。毕竟教练需要演出气势，队员则需要真刀真枪的比赛，普通人完全不能做到，女排姑娘们的表现也都是可圈可点。

 

观影时关好门窗，不然会觉得风沙挺大。

如果觉得沙子多，那就多看看张常宁转球，把沙子转掉。

 

输赢不重要的时候，才是真正的强大。当年需要依靠体育迅速在国际上提升地位，那一辈人身上的压力也是非常大的。

如果依旧那么看重一场比赛的输赢，那只能说明还不够强大，还需要依靠“夺冠”的方式来证明自己。

现在则不同了，有强大的实力做支撑，即便输一场比赛，也是不影响我们屹立在世界民族之林。有偶像可以，但不需要成为偶像，我们只要做好我们自己。

我们这次能够迅速战胜疫情，在全世界范围内傲视群雄，2020年实现经济正增长，这就是夺冠的最好证明。《夺冠》等一大票电影能够上映，影院恢复营业，本身就是国家的胜利。

我们是伪装成国家的文明，曾经辉煌过千百年，只是近现代遭遇过不幸，现在我们站在百年未有之大变局面前，夺冠将成为我们的新常态。

 

一万年太久，只争朝夕。

跌倒不放弃，重回巅峰。

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7.4 

夺冠 (2020)

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夺冠/Duo Guan(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8223878/
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